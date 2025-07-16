- Büyüme
İşlemler:
113
Kârla kapanan işlemler:
108 (95.57%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (4.42%)
En iyi işlem:
9.87 USD
En kötü işlem:
-75.56 USD
Brüt kâr:
413.65 USD (218 818 pips)
Brüt zarar:
-297.14 USD (120 487 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
44 (91.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
102.62 USD (24)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
8.65%
Maks. mevduat yükü:
12.73%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
1.43
Alış işlemleri:
71 (62.83%)
Satış işlemleri:
42 (37.17%)
Kâr faktörü:
1.39
Beklenen getiri:
1.03 USD
Ortalama kâr:
3.83 USD
Ortalama zarar:
-59.43 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-75.56 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-75.56 USD (1)
Aylık büyüme:
7.45%
Yıllık tahmin:
90.42%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.03 USD
Maksimum:
81.63 USD (43.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.64% (81.50 USD)
Varlığa göre:
11.14% (68.97 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|113
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|117
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|98K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +9.87 USD
En kötü işlem: -76 USD
Maksimum ardışık kazanç: 24
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +91.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -75.56 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 2
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
53%
0
0
USD
USD
630
USD
USD
17
100%
113
95%
9%
1.39
1.03
USD
USD
14%
1:300