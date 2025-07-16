SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Gold Surge roboforex
Sergey Fateev

Gold Surge roboforex

Sergey Fateev
0 inceleme
Güvenilirlik
17 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 53%
RoboForex-ECN
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
113
Kârla kapanan işlemler:
108 (95.57%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (4.42%)
En iyi işlem:
9.87 USD
En kötü işlem:
-75.56 USD
Brüt kâr:
413.65 USD (218 818 pips)
Brüt zarar:
-297.14 USD (120 487 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
44 (91.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
102.62 USD (24)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
8.65%
Maks. mevduat yükü:
12.73%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
1.43
Alış işlemleri:
71 (62.83%)
Satış işlemleri:
42 (37.17%)
Kâr faktörü:
1.39
Beklenen getiri:
1.03 USD
Ortalama kâr:
3.83 USD
Ortalama zarar:
-59.43 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-75.56 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-75.56 USD (1)
Aylık büyüme:
7.45%
Yıllık tahmin:
90.42%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.03 USD
Maksimum:
81.63 USD (43.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.64% (81.50 USD)
Varlığa göre:
11.14% (68.97 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 113
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 117
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 98K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +9.87 USD
En kötü işlem: -76 USD
Maksimum ardışık kazanç: 24
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +91.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -75.56 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VTindex-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 2
FXGT-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
Tickmill-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
12.50 × 4
VantageFX-Live
15.00 × 2
Exness-MT5Real12
21.15 × 617
Exness-MT5Real
21.33 × 33
RoboForex-ECN
23.15 × 833
İnceleme yok
2025.08.14 13:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.01 12:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 11:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.16 19:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.