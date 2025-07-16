- Прирост
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Всего трейдов:
916
Прибыльных трейдов:
679 (74.12%)
Убыточных трейдов:
237 (25.87%)
Лучший трейд:
120.00 USD
Худший трейд:
-53.07 USD
Общая прибыль:
3 353.64 USD (210 870 pips)
Общий убыток:
-1 504.35 USD (114 468 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (84.38 USD)
Макс. прибыль в серии:
269.51 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
98.46%
Макс. загрузка депозита:
17.26%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
8.26
Длинных трейдов:
463 (50.55%)
Коротких трейдов:
453 (49.45%)
Профит фактор:
2.23
Мат. ожидание:
2.02 USD
Средняя прибыль:
4.94 USD
Средний убыток:
-6.35 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-160.61 USD)
Макс. убыток в серии:
-223.77 USD (7)
Прирост в месяц:
3.45%
Годовой прогноз:
41.83%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
175.31 USD
Максимальная:
223.77 USD (21.34%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.34% (223.77 USD)
По эквити:
56.76% (581.82 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|624
|GBPUSD
|292
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|1.3K
|GBPUSD
|591
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|53K
|GBPUSD
|45K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +120.00 USD
Худший трейд: -53 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +84.38 USD
Макс. убыток в серии: -160.61 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
PacificUnionLLC-Live 3
|0.00 × 2
|
CharterprimeAU-Live
|0.00 × 17
|
IronFXBM-Real4
|0.00 × 15
|
FxBrew-Live
|0.00 × 2
|
EBCFinancialGroupKY-Live
|0.00 × 2
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 27
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Real
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 18
|0.00 × 46
|
LandFX-Live2
|0.00 × 46
|
KeyToMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
JustForex-Demo
|0.00 × 9
|
AUSMarkets-Live
|0.00 × 20
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 137
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
DIS-Real-01
|0.00 × 6
|
MAEXLimited-MT4 Real Server
|0.00 × 106
|
Osprey-Live
|0.00 × 12
|
LMAXMU-LIVE
|0.00 × 34
|
IronFXBM-Real10
|0.00 × 2
|
SageFx-Live
|0.00 × 11
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 2
|
USGVU-LiveAsia
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 1
|
Amega-LiveUK
|0.00 × 1
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Это мультивалютный индикаторный советник, разработанный для стабильной автоматической торговли без участия трейдера. Робот анализирует рынок с помощью комбинации проверенных технических индикаторов на нескольких таймфреймах H1, что позволяет ему точно определять моменты входа и выхода из сделок. Торговля ведётся по основным валютным парам и золоту. Стратегия не использует мартингейл, сетку или усреднение — только контролируемые, логичные входы по сигналам системы. Управление рисками реализовано через динамические уровни Stop Loss и Take Profit, а объём лота рассчитывается автоматически, исходя из баланса счёта. Робот способен вести параллельную торговлю по нескольким инструментам без потери стабильности и с минимальной просадкой. Целевая доходность — от 3% до 10% в месяц, в зависимости от рыночных условий. Советник подходит как для самостоятельной установки, так и для пассивного копирования через CopyFX. Мониторинг торговли доступен по ссылке, а для связи — Telegram: @BVMinvest.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
308%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
71
99%
916
74%
98%
2.22
2.02
USD
USD
57%
1:500