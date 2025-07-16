Это мультивалютный индикаторный советник, разработанный для стабильной автоматической торговли без участия трейдера. Робот анализирует рынок с помощью комбинации проверенных технических индикаторов на нескольких таймфреймах H1, что позволяет ему точно определять моменты входа и выхода из сделок. Торговля ведётся по основным валютным парам и золоту. Стратегия не использует мартингейл, сетку или усреднение — только контролируемые, логичные входы по сигналам системы. Управление рисками реализовано через динамические уровни Stop Loss и Take Profit, а объём лота рассчитывается автоматически, исходя из баланса счёта. Робот способен вести параллельную торговлю по нескольким инструментам без потери стабильности и с минимальной просадкой. Целевая доходность — от 3% до 10% в месяц, в зависимости от рыночных условий. Советник подходит как для самостоятельной установки, так и для пассивного копирования через CopyFX. Мониторинг торговли доступен по ссылке, а для связи — Telegram: @BVMinvest.



