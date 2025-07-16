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Viktor Bobyk

BVMinvest

Viktor Bobyk
Viktor Bobyk

Viktor Bobyk

0 отзывов
Надежность
71 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 308%
Weltrade-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
916
Прибыльных трейдов:
679 (74.12%)
Убыточных трейдов:
237 (25.87%)
Лучший трейд:
120.00 USD
Худший трейд:
-53.07 USD
Общая прибыль:
3 353.64 USD (210 870 pips)
Общий убыток:
-1 504.35 USD (114 468 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (84.38 USD)
Макс. прибыль в серии:
269.51 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
98.46%
Макс. загрузка депозита:
17.26%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
8.26
Длинных трейдов:
463 (50.55%)
Коротких трейдов:
453 (49.45%)
Профит фактор:
2.23
Мат. ожидание:
2.02 USD
Средняя прибыль:
4.94 USD
Средний убыток:
-6.35 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-160.61 USD)
Макс. убыток в серии:
-223.77 USD (7)
Прирост в месяц:
3.45%
Годовой прогноз:
41.83%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
175.31 USD
Максимальная:
223.77 USD (21.34%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.34% (223.77 USD)
По эквити:
56.76% (581.82 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 624
GBPUSD 292
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 1.3K
GBPUSD 591
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 53K
GBPUSD 45K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +120.00 USD
Худший трейд: -53 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +84.38 USD
Макс. убыток в серии: -160.61 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

PacificUnionLLC-Live 3
0.00 × 2
CharterprimeAU-Live
0.00 × 17
IronFXBM-Real4
0.00 × 15
FxBrew-Live
0.00 × 2
EBCFinancialGroupKY-Live
0.00 × 2
ACYSecurities-Live
0.00 × 27
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 2
ValutradesSeychelles-Real
0.00 × 2
VantageInternational-Live 18
0.00 × 46
LandFX-Live2
0.00 × 46
KeyToMarkets-Demo
0.00 × 2
JustForex-Demo
0.00 × 9
AUSMarkets-Live
0.00 × 20
ICTrading-Live29
0.00 × 137
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 2
DIS-Real-01
0.00 × 6
MAEXLimited-MT4 Real Server
0.00 × 106
Osprey-Live
0.00 × 12
LMAXMU-LIVE
0.00 × 34
IronFXBM-Real10
0.00 × 2
SageFx-Live
0.00 × 11
VantageInternational-Live 14
0.00 × 2
USGVU-LiveAsia
0.00 × 1
VantageInternational-Live 16
0.00 × 1
Amega-LiveUK
0.00 × 1
еще 988...
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Это мультивалютный индикаторный советник, разработанный для стабильной автоматической торговли без участия трейдера. Робот анализирует рынок с помощью комбинации проверенных технических индикаторов на нескольких таймфреймах H1, что позволяет ему точно определять моменты входа и выхода из сделок. Торговля ведётся по основным валютным парам и золоту. Стратегия не использует мартингейл, сетку или усреднение — только контролируемые, логичные входы по сигналам системы. Управление рисками реализовано через динамические уровни Stop Loss и Take Profit, а объём лота рассчитывается автоматически, исходя из баланса счёта. Робот способен вести параллельную торговлю по нескольким инструментам без потери стабильности и с минимальной просадкой. Целевая доходность — от 3% до 10% в месяц, в зависимости от рыночных условий. Советник подходит как для самостоятельной установки, так и для пассивного копирования через CopyFX. Мониторинг торговли доступен по ссылке, а для связи — Telegram: @BVMinvest.


Нет отзывов
2026.01.07 07:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 00:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 18:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 17:32
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.01.06 15:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 16:06
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 17:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 15:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 12:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 02:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 01:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 20:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 11:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 10:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 04:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 00:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.28 23:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.28 22:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 22:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 21:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
BVMinvest
50 USD в месяц
308%
0
0
USD
2.1K
USD
71
99%
916
74%
98%
2.22
2.02
USD
57%
1:500
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