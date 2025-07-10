- Прирост
Всего трейдов:
162
Прибыльных трейдов:
160 (98.76%)
Убыточных трейдов:
2 (1.23%)
Лучший трейд:
281.65 USD
Худший трейд:
-50.15 USD
Общая прибыль:
5 418.83 USD (226 697 pips)
Общий убыток:
-94.68 USD (1 788 pips)
Макс. серия выигрышей:
123 (4 577.26 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 577.26 USD (123)
Коэффициент Шарпа:
0.26
Торговая активность:
74.96%
Макс. загрузка депозита:
16.38%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
59.36
Длинных трейдов:
162 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
57.23
Мат. ожидание:
32.87 USD
Средняя прибыль:
33.87 USD
Средний убыток:
-47.34 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-89.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-89.50 USD (2)
Прирост в месяц:
15.15%
Годовой прогноз:
183.85%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.06 USD
Максимальная:
89.70 USD (9.94%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.45% (89.60 USD)
По эквити:
86.77% (2 370.82 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|162
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|5.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|225K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FinexBisnisSolusi-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
|
RoboForex-Pro
|22.00 × 1
Нет отзывов
