СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Cuan Santai 1
Boby Rantqw Payu

Cuan Santai 1

Boby Rantqw Payu
0 отзывов
Надежность
28 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 557%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
162
Прибыльных трейдов:
160 (98.76%)
Убыточных трейдов:
2 (1.23%)
Лучший трейд:
281.65 USD
Худший трейд:
-50.15 USD
Общая прибыль:
5 418.83 USD (226 697 pips)
Общий убыток:
-94.68 USD (1 788 pips)
Макс. серия выигрышей:
123 (4 577.26 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 577.26 USD (123)
Коэффициент Шарпа:
0.26
Торговая активность:
74.96%
Макс. загрузка депозита:
16.38%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
59.36
Длинных трейдов:
162 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
57.23
Мат. ожидание:
32.87 USD
Средняя прибыль:
33.87 USD
Средний убыток:
-47.34 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-89.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-89.50 USD (2)
Прирост в месяц:
15.15%
Годовой прогноз:
183.85%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.06 USD
Максимальная:
89.70 USD (9.94%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.45% (89.60 USD)
По эквити:
86.77% (2 370.82 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 162
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 5.3K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 225K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +281.65 USD
Худший трейд: -50 USD
Макс. серия выигрышей: 123
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +4 577.26 USD
Макс. убыток в серии: -89.50 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FinexBisnisSolusi-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
8.82 × 145
RoboForex-Pro
22.00 × 1
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.11.18 08:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 03:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 05:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 03:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 01:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 01:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 02:38
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 23:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 13:43
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 12:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 11:43
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 11:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 18:48
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 13:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 01:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 00:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 20:31
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 13:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 11:01
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 10:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Cuan Santai 1
30 USD в месяц
557%
0
0
USD
7K
USD
28
0%
162
98%
75%
57.23
32.87
USD
87%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.