交易:
162
盈利交易:
160 (98.76%)
亏损交易:
2 (1.23%)
最好交易:
281.65 USD
最差交易:
-50.15 USD
毛利:
5 418.83 USD (226 697 pips)
毛利亏损:
-94.68 USD (1 788 pips)
最大连续赢利:
123 (4 577.26 USD)
最大连续盈利:
4 577.26 USD (123)
夏普比率:
0.26
交易活动:
74.96%
最大入金加载:
16.38%
最近交易:
7 几天前
每周交易:
10
平均持有时间:
4 天
采收率:
59.36
长期交易:
162 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
57.23
预期回报:
32.87 USD
平均利润:
33.87 USD
平均损失:
-47.34 USD
最大连续失误:
2 (-89.50 USD)
最大连续亏损:
-89.50 USD (2)
每月增长:
15.15%
年度预测:
183.85%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.06 USD
最大值:
89.70 USD (9.94%)
相对跌幅:
结余:
3.45% (89.60 USD)
净值:
86.77% (2 370.82 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|162
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|5.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|225K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
最好交易: +281.65 USD
最差交易: -50 USD
最大连续赢利: 123
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +4 577.26 USD
最大连续亏损: -89.50 USD
