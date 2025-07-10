- 자본
- 축소
트레이드:
172
이익 거래:
170 (98.83%)
손실 거래:
2 (1.16%)
최고의 거래:
320.60 USD
최악의 거래:
-50.15 USD
총 수익:
6 529.48 USD (239 923 pips)
총 손실:
-95.68 USD (1 788 pips)
연속 최대 이익:
133 (5 687.91 USD)
연속 최대 이익:
5 687.91 USD (133)
샤프 비율:
0.26
거래 활동:
73.28%
최대 입금량:
16.38%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
71.73
롱(주식매수):
171 (99.42%)
숏(주식차입매도):
1 (0.58%)
수익 요인:
68.24
기대수익:
37.41 USD
평균 이익:
38.41 USD
평균 손실:
-47.84 USD
연속 최대 손실:
2 (-89.50 USD)
연속 최대 손실:
-89.50 USD (2)
월별 성장률:
27.56%
연간 예측:
334.38%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.06 USD
최대한의:
89.70 USD (9.94%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.45% (89.60 USD)
자본금별:
86.77% (2 370.82 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|172
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|6.4K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|238K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +320.60 USD
최악의 거래: -50 USD
연속 최대 이익: 133
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +5 687.91 USD
연속 최대 손실: -89.50 USD
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
661%
0
0
USD
USD
7.8K
USD
USD
30
0%
172
98%
73%
68.24
37.41
USD
USD
87%
1:500