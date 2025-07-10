- 成長
トレード:
162
利益トレード:
160 (98.76%)
損失トレード:
2 (1.23%)
ベストトレード:
281.65 USD
最悪のトレード:
-50.15 USD
総利益:
5 418.83 USD (226 697 pips)
総損失:
-94.68 USD (1 788 pips)
最大連続の勝ち:
123 (4 577.26 USD)
最大連続利益:
4 577.26 USD (123)
シャープレシオ:
0.26
取引アクティビティ:
74.96%
最大入金額:
16.38%
最近のトレード:
9 日前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
59.36
長いトレード:
162 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
57.23
期待されたペイオフ:
32.87 USD
平均利益:
33.87 USD
平均損失:
-47.34 USD
最大連続の負け:
2 (-89.50 USD)
最大連続損失:
-89.50 USD (2)
月間成長:
15.15%
年間予想:
183.85%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.06 USD
最大の:
89.70 USD (9.94%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.45% (89.60 USD)
エクイティによる:
86.77% (2 370.82 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|162
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|5.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|225K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FinexBisnisSolusi-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
|
RoboForex-Pro
|22.00 × 1
レビューなし
