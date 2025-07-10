- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
162
Negociações com lucro:
160 (98.76%)
Negociações com perda:
2 (1.23%)
Melhor negociação:
281.65 USD
Pior negociação:
-50.15 USD
Lucro bruto:
5 418.83 USD (226 697 pips)
Perda bruta:
-94.68 USD (1 788 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
123 (4 577.26 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 577.26 USD (123)
Índice de Sharpe:
0.26
Atividade de negociação:
74.96%
Depósito máximo carregado:
16.38%
Último negócio:
8 dias atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
59.36
Negociações longas:
162 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
57.23
Valor esperado:
32.87 USD
Lucro médio:
33.87 USD
Perda média:
-47.34 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-89.50 USD)
Máxima perda consecutiva:
-89.50 USD (2)
Crescimento mensal:
15.15%
Previsão anual:
183.85%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.06 USD
Máximo:
89.70 USD (9.94%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.45% (89.60 USD)
Pelo Capital Líquido:
86.77% (2 370.82 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|162
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|5.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|225K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +281.65 USD
Pior negociação: -50 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 123
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +4 577.26 USD
Máxima perda consecutiva: -89.50 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FinexBisnisSolusi-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
|
RoboForex-Pro
|22.00 × 1
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
557%
0
0
USD
USD
7K
USD
USD
28
0%
162
98%
75%
57.23
32.87
USD
USD
87%
1:500