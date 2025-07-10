- Incremento
Total de Trades:
162
Transacciones Rentables:
160 (98.76%)
Transacciones Irrentables:
2 (1.23%)
Mejor transacción:
281.65 USD
Peor transacción:
-50.15 USD
Beneficio Bruto:
5 418.83 USD (226 697 pips)
Pérdidas Brutas:
-94.68 USD (1 788 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
123 (4 577.26 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
4 577.26 USD (123)
Ratio de Sharpe:
0.26
Actividad comercial:
74.96%
Carga máxima del depósito:
16.38%
Último trade:
7 días
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
59.36
Transacciones Largas:
162 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
57.23
Beneficio Esperado:
32.87 USD
Beneficio medio:
33.87 USD
Pérdidas medias:
-47.34 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-89.50 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-89.50 USD (2)
Crecimiento al mes:
15.15%
Pronóstico anual:
183.85%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.06 USD
Máxima:
89.70 USD (9.94%)
Reducción relativa:
De balance:
3.45% (89.60 USD)
De fondos:
86.77% (2 370.82 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|162
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|5.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|225K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FinexBisnisSolusi-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
|
RoboForex-Pro
|22.00 × 1
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
557%
0
0
USD
USD
7K
USD
USD
28
0%
162
98%
75%
57.23
32.87
USD
USD
87%
1:500