Trades insgesamt:
163
Gewinntrades:
161 (98.77%)
Verlusttrades:
2 (1.23%)
Bester Trade:
281.65 USD
Schlechtester Trade:
-50.15 USD
Bruttoprofit:
5 469.73 USD (227 205 pips)
Bruttoverlust:
-94.88 USD (1 788 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
124 (4 628.16 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 628.16 USD (124)
Sharpe Ratio:
0.26
Trading-Aktivität:
72.19%
Max deposit load:
16.38%
Letzter Trade:
7 Stunden
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
59.92
Long-Positionen:
163 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
57.65
Mathematische Gewinnerwartung:
32.97 USD
Durchschnittlicher Profit:
33.97 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-47.44 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-89.50 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-89.50 USD (2)
Wachstum pro Monat :
12.95%
Jahresprognose:
157.15%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.06 USD
Maximaler:
89.70 USD (9.94%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.45% (89.60 USD)
Kapital:
86.77% (2 370.82 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|163
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|5.4K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|225K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Bester Trade: +281.65 USD
Schlechtester Trade: -50 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 124
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4 628.16 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -89.50 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FinexBisnisSolusi-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
|
RoboForex-Pro
|22.00 × 1
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
561%
0
0
USD
USD
7.1K
USD
USD
29
0%
163
98%
72%
57.64
32.97
USD
USD
87%
1:500