Signale / MetaTrader 5 / Cuan Santai 1
Boby Rantqw Payu

Cuan Santai 1

Boby Rantqw Payu
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
29 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 561%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
163
Gewinntrades:
161 (98.77%)
Verlusttrades:
2 (1.23%)
Bester Trade:
281.65 USD
Schlechtester Trade:
-50.15 USD
Bruttoprofit:
5 469.73 USD (227 205 pips)
Bruttoverlust:
-94.88 USD (1 788 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
124 (4 628.16 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 628.16 USD (124)
Sharpe Ratio:
0.26
Trading-Aktivität:
72.19%
Max deposit load:
16.38%
Letzter Trade:
7 Stunden
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
59.92
Long-Positionen:
163 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
57.65
Mathematische Gewinnerwartung:
32.97 USD
Durchschnittlicher Profit:
33.97 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-47.44 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-89.50 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-89.50 USD (2)
Wachstum pro Monat :
12.95%
Jahresprognose:
157.15%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.06 USD
Maximaler:
89.70 USD (9.94%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.45% (89.60 USD)
Kapital:
86.77% (2 370.82 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 163
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 5.4K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 225K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +281.65 USD
Schlechtester Trade: -50 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 124
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4 628.16 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -89.50 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FinexBisnisSolusi-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
8.82 × 145
RoboForex-Pro
22.00 × 1
Keine Bewertungen
2025.12.29 03:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 17:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.18 08:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 03:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 05:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 03:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 01:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.10 01:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 02:38
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 23:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 13:43
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 12:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 11:43
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 11:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 18:48
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 13:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 01:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 00:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 20:31
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 13:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
