- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 201
Прибыльных трейдов:
1 090 (90.75%)
Убыточных трейдов:
111 (9.24%)
Лучший трейд:
674.66 USD
Худший трейд:
-5 440.90 USD
Общая прибыль:
23 562.29 USD (185 762 pips)
Общий убыток:
-21 503.07 USD (129 736 pips)
Макс. серия выигрышей:
204 (4 008.53 USD)
Макс. прибыль в серии:
6 576.43 USD (169)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
93.58%
Макс. загрузка депозита:
123.12%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.38
Длинных трейдов:
477 (39.72%)
Коротких трейдов:
724 (60.28%)
Профит фактор:
1.10
Мат. ожидание:
1.71 USD
Средняя прибыль:
21.62 USD
Средний убыток:
-193.72 USD
Макс. серия проигрышей:
21 (-3 810.99 USD)
Макс. убыток в серии:
-5 475.08 USD (2)
Прирост в месяц:
-31.65%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 065.97 USD
Максимальная:
5 475.08 USD (102.99%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
94.74% (2 167.51 USD)
По эквити:
61.99% (101.34 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSDrfd
|1015
|AUDJPYrfd
|81
|USDCADrfd
|42
|USDJPYrfd
|13
|AUDUSDrfd
|10
|EURJPYrfd
|10
|EURUSDrfd
|7
|EURGBPrfd
|6
|EURCHFrfd
|6
|EURAUDrfd
|5
|AUDCADrfd
|3
|NZDUSDrfd
|2
|CHFJPYrfd
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSDrfd
|1.1K
|AUDJPYrfd
|319
|USDCADrfd
|370
|USDJPYrfd
|-75
|AUDUSDrfd
|30
|EURJPYrfd
|31
|EURUSDrfd
|339
|EURGBPrfd
|15
|EURCHFrfd
|-85
|EURAUDrfd
|13
|AUDCADrfd
|10
|NZDUSDrfd
|5
|CHFJPYrfd
|-58
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSDrfd
|44K
|AUDJPYrfd
|8.9K
|USDCADrfd
|4.9K
|USDJPYrfd
|-1K
|AUDUSDrfd
|1.7K
|EURJPYrfd
|1.7K
|EURUSDrfd
|1K
|EURGBPrfd
|462
|EURCHFrfd
|-4.4K
|EURAUDrfd
|673
|AUDCADrfd
|358
|NZDUSDrfd
|329
|CHFJPYrfd
|-3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +674.66 USD
Худший трейд: -5 441 USD
Макс. серия выигрышей: 169
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +4 008.53 USD
Макс. убыток в серии: -3 810.99 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Скальпинговая торговля на паре GBPUSD.
Сделки показаны в телеграмм канале traderrusforex
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-61%
0
0
USD
USD
6.5K
USD
USD
132
0%
1 201
90%
94%
1.09
1.71
USD
USD
95%
1:40