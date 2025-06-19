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Сигналы / MetaTrader 5 / SpeculanT
Evgenij Litvintsev

SpeculanT

Evgenij Litvintsev
Evgenij Litvintsev

Evgenij Litvintsev

19 комментариев
0 отзывов
132 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 -61%
AlfaForexRU-Real
1:40
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 201
Прибыльных трейдов:
1 090 (90.75%)
Убыточных трейдов:
111 (9.24%)
Лучший трейд:
674.66 USD
Худший трейд:
-5 440.90 USD
Общая прибыль:
23 562.29 USD (185 762 pips)
Общий убыток:
-21 503.07 USD (129 736 pips)
Макс. серия выигрышей:
204 (4 008.53 USD)
Макс. прибыль в серии:
6 576.43 USD (169)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
93.58%
Макс. загрузка депозита:
123.12%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.38
Длинных трейдов:
477 (39.72%)
Коротких трейдов:
724 (60.28%)
Профит фактор:
1.10
Мат. ожидание:
1.71 USD
Средняя прибыль:
21.62 USD
Средний убыток:
-193.72 USD
Макс. серия проигрышей:
21 (-3 810.99 USD)
Макс. убыток в серии:
-5 475.08 USD (2)
Прирост в месяц:
-31.65%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 065.97 USD
Максимальная:
5 475.08 USD (102.99%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
94.74% (2 167.51 USD)
По эквити:
61.99% (101.34 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSDrfd 1015
AUDJPYrfd 81
USDCADrfd 42
USDJPYrfd 13
AUDUSDrfd 10
EURJPYrfd 10
EURUSDrfd 7
EURGBPrfd 6
EURCHFrfd 6
EURAUDrfd 5
AUDCADrfd 3
NZDUSDrfd 2
CHFJPYrfd 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSDrfd 1.1K
AUDJPYrfd 319
USDCADrfd 370
USDJPYrfd -75
AUDUSDrfd 30
EURJPYrfd 31
EURUSDrfd 339
EURGBPrfd 15
EURCHFrfd -85
EURAUDrfd 13
AUDCADrfd 10
NZDUSDrfd 5
CHFJPYrfd -58
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSDrfd 44K
AUDJPYrfd 8.9K
USDCADrfd 4.9K
USDJPYrfd -1K
AUDUSDrfd 1.7K
EURJPYrfd 1.7K
EURUSDrfd 1K
EURGBPrfd 462
EURCHFrfd -4.4K
EURAUDrfd 673
AUDCADrfd 358
NZDUSDrfd 329
CHFJPYrfd -3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +674.66 USD
Худший трейд: -5 441 USD
Макс. серия выигрышей: 169
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +4 008.53 USD
Макс. убыток в серии: -3 810.99 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Скальпинговая торговля на паре GBPUSD. 

Сделки показаны в телеграмм канале traderrusforex

Нет отзывов
2026.08.11 02:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.10 15:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.10 13:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.08.03 10:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.30 15:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.30 14:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.30 13:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.15 17:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.15 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.15 14:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.09 07:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.09 07:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.09 06:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.24 09:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.18 08:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.06.17 23:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.06.17 22:12
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.06.17 21:12
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.06.17 20:12
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.06.17 03:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
SpeculanT
30 USD в месяц
-61%
0
0
USD
6.5K
USD
132
0%
1 201
90%
94%
1.09
1.71
USD
95%
1:40
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