Evgenij Litvintsev

SpeculanT

Evgenij Litvintsev
0 avis
86 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -69%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
154
Bénéfice trades:
134 (87.01%)
Perte trades:
20 (12.99%)
Meilleure transaction:
19.29 USD
Pire transaction:
-70.82 USD
Bénéfice brut:
437.04 USD (21 594 pips)
Perte brute:
-490.76 USD (22 874 pips)
Gains consécutifs maximales:
37 (130.11 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
130.11 USD (37)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
94.03%
Charge de dépôt maximale:
117.54%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.26
Longs trades:
58 (37.66%)
Courts trades:
96 (62.34%)
Facteur de profit:
0.89
Rendement attendu:
-0.35 USD
Bénéfice moyen:
3.26 USD
Perte moyenne:
-24.54 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-53.60 USD)
Perte consécutive maximale:
-116.76 USD (2)
Croissance mensuelle:
-16.62%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
94.44 USD
Maximal:
204.51 USD (93.09%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
88.06% (195.98 USD)
Par fonds propres:
61.99% (101.34 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSDrfd 93
USDJPYrfd 12
AUDUSDrfd 10
EURJPYrfd 10
EURGBPrfd 6
EURCHFrfd 6
EURAUDrfd 5
USDCADrfd 4
AUDCADrfd 3
AUDJPYrfd 2
NZDUSDrfd 2
CHFJPYrfd 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSDrfd 63
USDJPYrfd -84
AUDUSDrfd 30
EURJPYrfd 31
EURGBPrfd 15
EURCHFrfd -85
EURAUDrfd 13
USDCADrfd 4
AUDCADrfd 10
AUDJPYrfd 3
NZDUSDrfd 5
CHFJPYrfd -58
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSDrfd 1.5K
USDJPYrfd -1.1K
AUDUSDrfd 1.7K
EURJPYrfd 1.7K
EURGBPrfd 462
EURCHFrfd -4.4K
EURAUDrfd 673
USDCADrfd 314
AUDCADrfd 358
AUDJPYrfd 206
NZDUSDrfd 329
CHFJPYrfd -3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +19.29 USD
Pire transaction: -71 USD
Gains consécutifs maximales: 37
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +130.11 USD
Perte consécutive maximale: -53.60 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AlfaForexRU-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Scalping strategy for GBPUSD. 

My trading on telegram traderrusforex


Aucun avis
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 02:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 00:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 22:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 21:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 18:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 17:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 15:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 13:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 10:45
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 10:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 09:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 08:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 07:23
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 16:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 15:09
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 11:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 09:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.31 08:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
