Evgenij Litvintsev

SpeculanT

Evgenij Litvintsev
0 inceleme
86 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -69%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
154
Kârla kapanan işlemler:
134 (87.01%)
Zararla kapanan işlemler:
20 (12.99%)
En iyi işlem:
19.29 USD
En kötü işlem:
-70.82 USD
Brüt kâr:
437.04 USD (21 594 pips)
Brüt zarar:
-490.76 USD (22 874 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
37 (130.11 USD)
Maksimum ardışık kâr:
130.11 USD (37)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
94.03%
Maks. mevduat yükü:
117.54%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.26
Alış işlemleri:
58 (37.66%)
Satış işlemleri:
96 (62.34%)
Kâr faktörü:
0.89
Beklenen getiri:
-0.35 USD
Ortalama kâr:
3.26 USD
Ortalama zarar:
-24.54 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-53.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-116.76 USD (2)
Aylık büyüme:
-16.62%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
94.44 USD
Maksimum:
204.51 USD (93.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
88.06% (195.98 USD)
Varlığa göre:
61.99% (101.34 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSDrfd 93
USDJPYrfd 12
AUDUSDrfd 10
EURJPYrfd 10
EURGBPrfd 6
EURCHFrfd 6
EURAUDrfd 5
USDCADrfd 4
AUDCADrfd 3
AUDJPYrfd 2
NZDUSDrfd 2
CHFJPYrfd 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSDrfd 63
USDJPYrfd -84
AUDUSDrfd 30
EURJPYrfd 31
EURGBPrfd 15
EURCHFrfd -85
EURAUDrfd 13
USDCADrfd 4
AUDCADrfd 10
AUDJPYrfd 3
NZDUSDrfd 5
CHFJPYrfd -58
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSDrfd 1.5K
USDJPYrfd -1.1K
AUDUSDrfd 1.7K
EURJPYrfd 1.7K
EURGBPrfd 462
EURCHFrfd -4.4K
EURAUDrfd 673
USDCADrfd 314
AUDCADrfd 358
AUDJPYrfd 206
NZDUSDrfd 329
CHFJPYrfd -3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +19.29 USD
En kötü işlem: -71 USD
Maksimum ardışık kazanç: 37
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +130.11 USD
Maksimum ardışık zarar: -53.60 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AlfaForexRU-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Scalping strategy for GBPUSD. 

My trading on telegram traderrusforex


İnceleme yok
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 02:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 00:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 22:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 21:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 18:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 17:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 15:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 13:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 10:45
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 10:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 09:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 08:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 07:23
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 16:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 15:09
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 11:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 09:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.31 08:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
