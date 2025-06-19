- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 202
盈利交易:
1 091 (90.76%)
亏损交易:
111 (9.23%)
最好交易:
674.66 USD
最差交易:
-5 440.90 USD
毛利:
23 706.39 USD (185 871 pips)
毛利亏损:
-21 503.07 USD (129 736 pips)
最大连续赢利:
204 (4 008.53 USD)
最大连续盈利:
6 576.43 USD (169)
夏普比率:
-0.03
交易活动:
93.58%
最大入金加载:
123.12%
最近交易:
18 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.40
长期交易:
478 (39.77%)
短期交易:
724 (60.23%)
利润因子:
1.10
预期回报:
1.83 USD
平均利润:
21.73 USD
平均损失:
-193.72 USD
最大连续失误:
21 (-3 810.99 USD)
最大连续亏损:
-5 475.08 USD (2)
每月增长:
-30.14%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
2 065.97 USD
最大值:
5 475.08 USD (102.99%)
相对跌幅:
结余:
94.74% (2 167.51 USD)
净值:
61.99% (101.34 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSDrfd
|1016
|AUDJPYrfd
|81
|USDCADrfd
|42
|USDJPYrfd
|13
|AUDUSDrfd
|10
|EURJPYrfd
|10
|EURUSDrfd
|7
|EURGBPrfd
|6
|EURCHFrfd
|6
|EURAUDrfd
|5
|AUDCADrfd
|3
|NZDUSDrfd
|2
|CHFJPYrfd
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSDrfd
|1.3K
|AUDJPYrfd
|319
|USDCADrfd
|370
|USDJPYrfd
|-75
|AUDUSDrfd
|30
|EURJPYrfd
|31
|EURUSDrfd
|339
|EURGBPrfd
|15
|EURCHFrfd
|-85
|EURAUDrfd
|13
|AUDCADrfd
|10
|NZDUSDrfd
|5
|CHFJPYrfd
|-58
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSDrfd
|45K
|AUDJPYrfd
|8.9K
|USDCADrfd
|4.9K
|USDJPYrfd
|-1K
|AUDUSDrfd
|1.7K
|EURJPYrfd
|1.7K
|EURUSDrfd
|1K
|EURGBPrfd
|462
|EURCHFrfd
|-4.4K
|EURAUDrfd
|673
|AUDCADrfd
|358
|NZDUSDrfd
|329
|CHFJPYrfd
|-3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +674.66 USD
最差交易: -5 441 USD
最大连续赢利: 169
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +4 008.53 USD
最大连续亏损: -3 810.99 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AlfaForexRU-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Scalping strategy for GBPUSD.
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周
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交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-60%
0
0
USD
USD
6.7K
USD
USD
132
0%
1 202
90%
94%
1.10
1.83
USD
USD
95%
1:40