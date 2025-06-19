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Evgenij Litvintsev

SpeculanT

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交易:
1 202
盈利交易:
1 091 (90.76%)
亏损交易:
111 (9.23%)
最好交易:
674.66 USD
最差交易:
-5 440.90 USD
毛利:
23 706.39 USD (185 871 pips)
毛利亏损:
-21 503.07 USD (129 736 pips)
最大连续赢利:
204 (4 008.53 USD)
最大连续盈利:
6 576.43 USD (169)
夏普比率:
-0.03
交易活动:
93.58%
最大入金加载:
123.12%
最近交易:
18 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.40
长期交易:
478 (39.77%)
短期交易:
724 (60.23%)
利润因子:
1.10
预期回报:
1.83 USD
平均利润:
21.73 USD
平均损失:
-193.72 USD
最大连续失误:
21 (-3 810.99 USD)
最大连续亏损:
-5 475.08 USD (2)
每月增长:
-30.14%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
2 065.97 USD
最大值:
5 475.08 USD (102.99%)
相对跌幅:
结余:
94.74% (2 167.51 USD)
净值:
61.99% (101.34 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSDrfd 1016
AUDJPYrfd 81
USDCADrfd 42
USDJPYrfd 13
AUDUSDrfd 10
EURJPYrfd 10
EURUSDrfd 7
EURGBPrfd 6
EURCHFrfd 6
EURAUDrfd 5
AUDCADrfd 3
NZDUSDrfd 2
CHFJPYrfd 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSDrfd 1.3K
AUDJPYrfd 319
USDCADrfd 370
USDJPYrfd -75
AUDUSDrfd 30
EURJPYrfd 31
EURUSDrfd 339
EURGBPrfd 15
EURCHFrfd -85
EURAUDrfd 13
AUDCADrfd 10
NZDUSDrfd 5
CHFJPYrfd -58
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSDrfd 45K
AUDJPYrfd 8.9K
USDCADrfd 4.9K
USDJPYrfd -1K
AUDUSDrfd 1.7K
EURJPYrfd 1.7K
EURUSDrfd 1K
EURGBPrfd 462
EURCHFrfd -4.4K
EURAUDrfd 673
AUDCADrfd 358
NZDUSDrfd 329
CHFJPYrfd -3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
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最好交易: +674.66 USD
最差交易: -5 441 USD
最大连续赢利: 169
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +4 008.53 USD
最大连续亏损: -3 810.99 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AlfaForexRU-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Scalping strategy for GBPUSD. 

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2026.08.12 15:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.12 09:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.08.12 04:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.12 03:36
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.08.12 01:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.11 22:34
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.08.11 16:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.11 15:32
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.08.11 06:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.11 03:24
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.08.11 02:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.10 15:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.10 13:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.08.03 10:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.30 15:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.30 14:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.30 13:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.15 17:59
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2026.07.15 15:57
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94%
1.10
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USD
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