Evgenij Litvintsev

SpeculanT

Evgenij Litvintsev
0 recensioni
86 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -69%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
154
Profit Trade:
134 (87.01%)
Loss Trade:
20 (12.99%)
Best Trade:
19.29 USD
Worst Trade:
-70.82 USD
Profitto lordo:
437.04 USD (21 594 pips)
Perdita lorda:
-490.76 USD (22 874 pips)
Vincite massime consecutive:
37 (130.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
130.11 USD (37)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
94.03%
Massimo carico di deposito:
117.54%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.26
Long Trade:
58 (37.66%)
Short Trade:
96 (62.34%)
Fattore di profitto:
0.89
Profitto previsto:
-0.35 USD
Profitto medio:
3.26 USD
Perdita media:
-24.54 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-53.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-116.76 USD (2)
Crescita mensile:
-16.62%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
94.44 USD
Massimale:
204.51 USD (93.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
88.06% (195.98 USD)
Per equità:
61.99% (101.34 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSDrfd 93
USDJPYrfd 12
AUDUSDrfd 10
EURJPYrfd 10
EURGBPrfd 6
EURCHFrfd 6
EURAUDrfd 5
USDCADrfd 4
AUDCADrfd 3
AUDJPYrfd 2
NZDUSDrfd 2
CHFJPYrfd 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSDrfd 63
USDJPYrfd -84
AUDUSDrfd 30
EURJPYrfd 31
EURGBPrfd 15
EURCHFrfd -85
EURAUDrfd 13
USDCADrfd 4
AUDCADrfd 10
AUDJPYrfd 3
NZDUSDrfd 5
CHFJPYrfd -58
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSDrfd 1.5K
USDJPYrfd -1.1K
AUDUSDrfd 1.7K
EURJPYrfd 1.7K
EURGBPrfd 462
EURCHFrfd -4.4K
EURAUDrfd 673
USDCADrfd 314
AUDCADrfd 358
AUDJPYrfd 206
NZDUSDrfd 329
CHFJPYrfd -3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +19.29 USD
Worst Trade: -71 USD
Vincite massime consecutive: 37
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +130.11 USD
Massima perdita consecutiva: -53.60 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AlfaForexRU-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Scalping strategy for GBPUSD. 

My trading on telegram traderrusforex


2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 02:48
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 00:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 22:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 21:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 18:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 17:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 15:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 13:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 10:45
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 10:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 09:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 08:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 07:23
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 16:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 15:09
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 11:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 09:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.31 08:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
