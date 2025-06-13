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Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|TSLA
|57
|AMD
|29
|LRCX
|21
|COIN
|20
|AVGO
|14
|REGN
|13
|INTC
|11
|MSTR
|11
|GDX
|11
|NFLX
|10
|BA
|9
|DDOG
|9
|TXT
|9
|AMZN
|9
|ARWR
|8
|EBAY
|8
|LMT
|7
|HON
|7
|ADI
|7
|BKNG
|7
|TXN
|7
|ORCL
|7
|GDXJ
|7
|MA
|5
|NVDA
|5
|ADP
|5
|BYD
|5
|ADSK
|5
|GE
|5
|KBR
|4
|ENPH
|4
|RTX
|4
|MSCI
|4
|QCOM
|4
|AMAT
|4
|AAPL
|4
|ILMN
|4
|GLD
|4
|LHX
|4
|MSFT
|4
|NOC
|4
|HEI
|4
|APLS
|3
|AMGN
|3
|SAIC
|3
|MCHP
|3
|SLV
|3
|UAL
|3
|PFE
|3
|HII
|3
|WWD
|3
|XLK
|3
|PYPL
|2
|ADBE
|2
|FSLR
|2
|DD
|2
|DIS
|2
|INTU
|2
|SCHW
|2
|CACI
|2
|SBUX
|2
|TDG
|2
|XLE
|2
|LLY
|2
|GD
|2
|BAC
|2
|GOOGL
|2
|GOOG
|2
|EEM
|2
|C
|2
|FTEC
|2
|VGT
|2
|MTUM
|2
|LDOS
|1
|IGT
|1
|TER
|1
|MMM
|1
|BIO
|1
|CCI
|1
|MRNA
|1
|IBM
|1
|MCHI
|1
|META
|1
|CNP
|1
|APD
|1
|XLU
|1
|EWJ
|1
|EFA
|1
|VEA
|1
|VWO
|1
|CSCO
|1
|ZM
|1
|XLY
|1
|NEE
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|TSLA
|23K
|AMD
|12K
|LRCX
|6K
|COIN
|12K
|AVGO
|877
|REGN
|4K
|INTC
|3.7K
|MSTR
|11K
|GDX
|8.4K
|NFLX
|2.3K
|BA
|6.4K
|DDOG
|838
|TXT
|2.8K
|AMZN
|815
|ARWR
|10K
|EBAY
|1.1K
|LMT
|7.3K
|HON
|1.1K
|ADI
|314
|BKNG
|645
|TXN
|552
|ORCL
|272
|GDXJ
|1.8K
|MA
|846
|NVDA
|920
|ADP
|269
|BYD
|341
|ADSK
|1.3K
|GE
|677
|KBR
|1.4K
|ENPH
|9.1K
|RTX
|1K
|MSCI
|1.1K
|QCOM
|1.9K
|AMAT
|4K
|AAPL
|62
|ILMN
|2.2K
|GLD
|225
|LHX
|454
|MSFT
|1.1K
|NOC
|2.6K
|HEI
|219
|APLS
|2.9K
|AMGN
|1K
|SAIC
|3.6K
|MCHP
|1.6K
|SLV
|126
|UAL
|2.7K
|PFE
|93
|HII
|424
|WWD
|286
|XLK
|79
|PYPL
|2.2K
|ADBE
|209
|FSLR
|2.3K
|DD
|456
|DIS
|40
|INTU
|118
|SCHW
|85
|CACI
|1.7K
|SBUX
|436
|TDG
|148
|XLE
|4
|LLY
|57
|GD
|244
|BAC
|34
|GOOGL
|64
|GOOG
|58
|EEM
|78
|C
|34
|FTEC
|10
|VGT
|5
|MTUM
|11
|LDOS
|195
|IGT
|38
|TER
|672
|MMM
|43
|BIO
|4
|CCI
|61
|MRNA
|41
|IBM
|151
|MCHI
|267
|META
|26
|CNP
|138
|APD
|274
|XLU
|22
|EWJ
|24
|EFA
|22
|VEA
|10
|VWO
|7
|CSCO
|54
|ZM
|1.3K
|XLY
|39
|NEE
|23
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|TSLA
|68K
|AMD
|80K
|LRCX
|50K
|COIN
|34K
|AVGO
|20K
|REGN
|16K
|INTC
|3.1K
|MSTR
|23K
|GDX
|6.1K
|NFLX
|11K
|BA
|19K
|DDOG
|14K
|TXT
|2.8K
|AMZN
|17K
|ARWR
|4.4K
|EBAY
|2.5K
|LMT
|11K
|HON
|1.9K
|ADI
|10K
|BKNG
|59K
|TXN
|12K
|ORCL
|15K
|GDXJ
|6.1K
|MA
|5.2K
|NVDA
|5.5K
|ADP
|854
|BYD
|566
|ADSK
|5.5K
|GE
|11K
|KBR
|207
|ENPH
|1.3K
|RTX
|1.5K
|MSCI
|7.3K
|QCOM
|7.5K
|AMAT
|9.4K
|AAPL
|3.6K
|ILMN
|3.2K
|GLD
|2.6K
|LHX
|5.5K
|MSFT
|4.5K
|NOC
|24K
|HEI
|5.8K
|APLS
|1.7K
|AMGN
|8.7K
|SAIC
|2.8K
|MCHP
|1K
|SLV
|1.5K
|UAL
|1.2K
|PFE
|373
|HII
|6K
|WWD
|2.2K
|XLK
|272
|PYPL
|418
|ADBE
|686
|FSLR
|833
|DD
|292
|DIS
|315
|INTU
|1K
|SCHW
|180
|CACI
|6K
|SBUX
|523
|TDG
|15K
|XLE
|236
|LLY
|5.7K
|GD
|1.9K
|BAC
|499
|GOOGL
|2.3K
|GOOG
|2.2K
|EEM
|55
|C
|3.5K
|FTEC
|723
|VGT
|350
|MTUM
|1.1K
|LDOS
|268
|IGT
|81
|TER
|1.3K
|MMM
|111
|BIO
|23
|CCI
|64
|MRNA
|166
|IBM
|1K
|MCHI
|159
|META
|2.6K
|CNP
|225
|APD
|4.6K
|XLU
|11
|EWJ
|267
|EFA
|248
|VEA
|118
|VWO
|79
|CSCO
|65
|ZM
|1.7K
|XLY
|148
|NEE
|75
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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