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Сигналы / MetaTrader 5 / CWTD STOCKS ELHX
Chiwi's IT

CWTD STOCKS ELHX

Chiwi's IT
Chiwi's IT

Chiwi's IT

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MQL5 is editing some links which is ending in not good working links.
For developers/sellers:
Cyberwolfdog Trading is testing and reviewing Expert Advisors on request.
Check:
4 темы 1 комментарий
0 отзывов
Надежность
61 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2025 17%
Darwinex-Live
1:1
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
473
Прибыльных трейдов:
470 (99.36%)
Убыточных трейдов:
3 (0.63%)
Лучший трейд:
6 530.69 USD
Худший трейд:
-474.24 USD
Общая прибыль:
172 259.21 USD (675 140 pips)
Общий убыток:
-1 244.18 USD (304 pips)
Макс. серия выигрышей:
248 (70 448.87 USD)
Макс. прибыль в серии:
90 637.73 USD (197)
Коэффициент Шарпа:
0.52
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
59.22%
Последний трейд:
8 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
26 дней
Фактор восстановления:
357.89
Длинных трейдов:
460 (97.25%)
Коротких трейдов:
13 (2.75%)
Профит фактор:
138.45
Мат. ожидание:
361.55 USD
Средняя прибыль:
366.51 USD
Средний убыток:
-414.73 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-474.24 USD)
Макс. убыток в серии:
-474.24 USD (1)
Прирост в месяц:
0.74%
Годовой прогноз:
9.01%
Алготрейдинг:
24%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
30.00 USD
Максимальная:
477.84 USD (0.04%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (30.00 USD)
По эквити:
11.81% (138 056.09 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
TSLA 57
AMD 29
LRCX 21
COIN 20
AVGO 14
REGN 13
INTC 11
MSTR 11
GDX 11
NFLX 10
BA 9
DDOG 9
TXT 9
AMZN 9
ARWR 8
EBAY 8
LMT 7
HON 7
ADI 7
BKNG 7
TXN 7
ORCL 7
GDXJ 7
MA 5
NVDA 5
ADP 5
BYD 5
ADSK 5
GE 5
KBR 4
ENPH 4
RTX 4
MSCI 4
QCOM 4
AMAT 4
AAPL 4
ILMN 4
GLD 4
LHX 4
MSFT 4
NOC 4
HEI 4
APLS 3
AMGN 3
SAIC 3
MCHP 3
SLV 3
UAL 3
PFE 3
HII 3
WWD 3
XLK 3
PYPL 2
ADBE 2
FSLR 2
DD 2
DIS 2
INTU 2
SCHW 2
CACI 2
SBUX 2
TDG 2
XLE 2
LLY 2
GD 2
BAC 2
GOOGL 2
GOOG 2
EEM 2
C 2
FTEC 2
VGT 2
MTUM 2
LDOS 1
IGT 1
TER 1
MMM 1
BIO 1
CCI 1
MRNA 1
IBM 1
MCHI 1
META 1
CNP 1
APD 1
XLU 1
EWJ 1
EFA 1
VEA 1
VWO 1
CSCO 1
ZM 1
XLY 1
NEE 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
TSLA 23K
AMD 12K
LRCX 6K
COIN 12K
AVGO 877
REGN 4K
INTC 3.7K
MSTR 11K
GDX 8.4K
NFLX 2.3K
BA 6.4K
DDOG 838
TXT 2.8K
AMZN 815
ARWR 10K
EBAY 1.1K
LMT 7.3K
HON 1.1K
ADI 314
BKNG 645
TXN 552
ORCL 272
GDXJ 1.8K
MA 846
NVDA 920
ADP 269
BYD 341
ADSK 1.3K
GE 677
KBR 1.4K
ENPH 9.1K
RTX 1K
MSCI 1.1K
QCOM 1.9K
AMAT 4K
AAPL 62
ILMN 2.2K
GLD 225
LHX 454
MSFT 1.1K
NOC 2.6K
HEI 219
APLS 2.9K
AMGN 1K
SAIC 3.6K
MCHP 1.6K
SLV 126
UAL 2.7K
PFE 93
HII 424
WWD 286
XLK 79
PYPL 2.2K
ADBE 209
FSLR 2.3K
DD 456
DIS 40
INTU 118
SCHW 85
CACI 1.7K
SBUX 436
TDG 148
XLE 4
LLY 57
GD 244
BAC 34
GOOGL 64
GOOG 58
EEM 78
C 34
FTEC 10
VGT 5
MTUM 11
LDOS 195
IGT 38
TER 672
MMM 43
BIO 4
CCI 61
MRNA 41
IBM 151
MCHI 267
META 26
CNP 138
APD 274
XLU 22
EWJ 24
EFA 22
VEA 10
VWO 7
CSCO 54
ZM 1.3K
XLY 39
NEE 23
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
TSLA 68K
AMD 80K
LRCX 50K
COIN 34K
AVGO 20K
REGN 16K
INTC 3.1K
MSTR 23K
GDX 6.1K
NFLX 11K
BA 19K
DDOG 14K
TXT 2.8K
AMZN 17K
ARWR 4.4K
EBAY 2.5K
LMT 11K
HON 1.9K
ADI 10K
BKNG 59K
TXN 12K
ORCL 15K
GDXJ 6.1K
MA 5.2K
NVDA 5.5K
ADP 854
BYD 566
ADSK 5.5K
GE 11K
KBR 207
ENPH 1.3K
RTX 1.5K
MSCI 7.3K
QCOM 7.5K
AMAT 9.4K
AAPL 3.6K
ILMN 3.2K
GLD 2.6K
LHX 5.5K
MSFT 4.5K
NOC 24K
HEI 5.8K
APLS 1.7K
AMGN 8.7K
SAIC 2.8K
MCHP 1K
SLV 1.5K
UAL 1.2K
PFE 373
HII 6K
WWD 2.2K
XLK 272
PYPL 418
ADBE 686
FSLR 833
DD 292
DIS 315
INTU 1K
SCHW 180
CACI 6K
SBUX 523
TDG 15K
XLE 236
LLY 5.7K
GD 1.9K
BAC 499
GOOGL 2.3K
GOOG 2.2K
EEM 55
C 3.5K
FTEC 723
VGT 350
MTUM 1.1K
LDOS 268
IGT 81
TER 1.3K
MMM 111
BIO 23
CCI 64
MRNA 166
IBM 1K
MCHI 159
META 2.6K
CNP 225
APD 4.6K
XLU 11
EWJ 267
EFA 248
VEA 118
VWO 79
CSCO 65
ZM 1.7K
XLY 148
NEE 75
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +6 530.69 USD
Худший трейд: -474 USD
Макс. серия выигрышей: 197
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +70 448.87 USD
Макс. убыток в серии: -474.24 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

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Нет отзывов
2026.08.09 18:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.23 14:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.14 15:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.08 22:29
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2026.07.07 14:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.05 14:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.18 14:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.17 23:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.08 17:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.05 16:01
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.06.03 19:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.26 17:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.10 18:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.04.06 14:04
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2026.04.06 09:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.30 16:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.13 16:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.12 17:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.02.09 19:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.02.09 15:31
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
CWTD STOCKS ELHX
100 USD в месяц
17%
0
0
USD
1.2M
USD
61
24%
473
99%
100%
138.45
361.55
USD
12%
1:1
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