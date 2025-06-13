SinyallerBölümler
Chiwi's IT

CWTD STOCKS ELHX

Chiwi's IT
0 inceleme
Güvenilirlik
17 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 8%
Darwinex-Live
1:1
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
164
Kârla kapanan işlemler:
164 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
4 130.78 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
79 599.03 USD (141 559 pips)
Brüt zarar:
-437.70 USD
Maksimum ardışık kazanç:
164 (79 599.03 USD)
Maksimum ardışık kâr:
79 599.03 USD (164)
Sharpe oranı:
0.69
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
59.22%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
8 gün
Düzelme faktörü:
2452.33
Alış işlemleri:
159 (96.95%)
Satış işlemleri:
5 (3.05%)
Kâr faktörü:
181.86
Beklenen getiri:
485.36 USD
Ortalama kâr:
485.36 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
0.45%
Yıllık tahmin:
6.28%
Algo alım-satım:
29%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
30.00 USD
Maksimum:
32.28 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (30.00 USD)
Varlığa göre:
3.89% (41 478.22 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
TSLA 40
COIN 17
MSTR 10
REGN 7
INTC 6
LRCX 5
NFLX 5
LMT 4
BA 4
RTX 4
TXN 4
ENPH 3
AMD 3
DDOG 3
AVGO 2
PYPL 2
MA 2
ADBE 2
KBR 2
AMGN 2
SAIC 2
GDX 2
ADP 2
FSLR 2
ADSK 2
INTU 2
ORCL 2
AMAT 2
LDOS 1
APLS 1
IGT 1
NVDA 1
HON 1
BYD 1
ADI 1
TER 1
MSCI 1
MMM 1
DD 1
BIO 1
BKNG 1
DIS 1
CCI 1
GE 1
QCOM 1
SCHW 1
AAPL 1
ARWR 1
MRNA 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
TSLA 18K
COIN 11K
MSTR 11K
REGN 1.1K
INTC 1.3K
LRCX 1.4K
NFLX 298
LMT 6K
BA 2.5K
RTX 1K
TXN 440
ENPH 2.6K
AMD 2.4K
DDOG 93
AVGO 282
PYPL 2.2K
MA 800
ADBE 209
KBR 1.3K
AMGN 642
SAIC 3.4K
GDX 4.8K
ADP 266
FSLR 2.3K
ADSK 757
INTU 118
ORCL 109
AMAT 82
LDOS 195
APLS 31
IGT 38
NVDA 746
HON 116
BYD 17
ADI 87
TER 672
MSCI 221
MMM 43
DD 52
BIO 4
BKNG 67
DIS 16
CCI 61
GE 174
QCOM 30
SCHW 75
AAPL 26
ARWR 240
MRNA 41
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
TSLA 39K
COIN 30K
MSTR 21K
REGN 4.5K
INTC 689
LRCX 1.3K
NFLX 3K
LMT 4.4K
BA 3.4K
RTX 1.5K
TXN 2K
ENPH 267
AMD 4.8K
DDOG 625
AVGO 844
PYPL 418
MA 2.6K
ADBE 686
KBR 137
AMGN 2.8K
SAIC 1.8K
GDX 636
ADP 639
FSLR 833
ADSK 1.7K
INTU 1K
ORCL 902
AMAT 817
LDOS 268
APLS 17
IGT 81
NVDA 1.5K
HON 148
BYD 6
ADI 440
TER 1.3K
MSCI 925
MMM 111
DD 37
BIO 23
BKNG 3.4K
DIS 112
CCI 64
GE 516
QCOM 125
SCHW 68
AAPL 109
ARWR 244
MRNA 166
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4 130.78 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 164
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +79 599.03 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.08.08 20:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.01 20:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.13 21:00
No swaps are charged on the signal account
2025.06.13 21:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.13 21:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
CWTD STOCKS ELHX
Ayda 100 USD
8%
0
0
USD
1.1M
USD
17
29%
164
100%
100%
181.85
485.36
USD
4%
1:1
