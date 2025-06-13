- Büyüme
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|TSLA
|40
|COIN
|17
|MSTR
|10
|REGN
|7
|INTC
|6
|LRCX
|5
|NFLX
|5
|LMT
|4
|BA
|4
|RTX
|4
|TXN
|4
|ENPH
|3
|AMD
|3
|DDOG
|3
|AVGO
|2
|PYPL
|2
|MA
|2
|ADBE
|2
|KBR
|2
|AMGN
|2
|SAIC
|2
|GDX
|2
|ADP
|2
|FSLR
|2
|ADSK
|2
|INTU
|2
|ORCL
|2
|AMAT
|2
|LDOS
|1
|APLS
|1
|IGT
|1
|NVDA
|1
|HON
|1
|BYD
|1
|ADI
|1
|TER
|1
|MSCI
|1
|MMM
|1
|DD
|1
|BIO
|1
|BKNG
|1
|DIS
|1
|CCI
|1
|GE
|1
|QCOM
|1
|SCHW
|1
|AAPL
|1
|ARWR
|1
|MRNA
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|TSLA
|18K
|COIN
|11K
|MSTR
|11K
|REGN
|1.1K
|INTC
|1.3K
|LRCX
|1.4K
|NFLX
|298
|LMT
|6K
|BA
|2.5K
|RTX
|1K
|TXN
|440
|ENPH
|2.6K
|AMD
|2.4K
|DDOG
|93
|AVGO
|282
|PYPL
|2.2K
|MA
|800
|ADBE
|209
|KBR
|1.3K
|AMGN
|642
|SAIC
|3.4K
|GDX
|4.8K
|ADP
|266
|FSLR
|2.3K
|ADSK
|757
|INTU
|118
|ORCL
|109
|AMAT
|82
|LDOS
|195
|APLS
|31
|IGT
|38
|NVDA
|746
|HON
|116
|BYD
|17
|ADI
|87
|TER
|672
|MSCI
|221
|MMM
|43
|DD
|52
|BIO
|4
|BKNG
|67
|DIS
|16
|CCI
|61
|GE
|174
|QCOM
|30
|SCHW
|75
|AAPL
|26
|ARWR
|240
|MRNA
|41
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|TSLA
|39K
|COIN
|30K
|MSTR
|21K
|REGN
|4.5K
|INTC
|689
|LRCX
|1.3K
|NFLX
|3K
|LMT
|4.4K
|BA
|3.4K
|RTX
|1.5K
|TXN
|2K
|ENPH
|267
|AMD
|4.8K
|DDOG
|625
|AVGO
|844
|PYPL
|418
|MA
|2.6K
|ADBE
|686
|KBR
|137
|AMGN
|2.8K
|SAIC
|1.8K
|GDX
|636
|ADP
|639
|FSLR
|833
|ADSK
|1.7K
|INTU
|1K
|ORCL
|902
|AMAT
|817
|LDOS
|268
|APLS
|17
|IGT
|81
|NVDA
|1.5K
|HON
|148
|BYD
|6
|ADI
|440
|TER
|1.3K
|MSCI
|925
|MMM
|111
|DD
|37
|BIO
|23
|BKNG
|3.4K
|DIS
|112
|CCI
|64
|GE
|516
|QCOM
|125
|SCHW
|68
|AAPL
|109
|ARWR
|244
|MRNA
|166
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Veri yok
