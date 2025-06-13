SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / CWTD STOCKS ELHX
Chiwi's IT

CWTD STOCKS ELHX

Chiwi's IT
0 avis
Fiabilité
17 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 8%
Darwinex-Live
1:1
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
164
Bénéfice trades:
164 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
4 130.78 USD
Pire transaction:
0.00 USD
Bénéfice brut:
79 599.03 USD (141 559 pips)
Perte brute:
-437.70 USD
Gains consécutifs maximales:
164 (79 599.03 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
79 599.03 USD (164)
Ratio de Sharpe:
0.69
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
59.22%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
17
Temps de détention moyen:
8 jours
Facteur de récupération:
2452.33
Longs trades:
159 (96.95%)
Courts trades:
5 (3.05%)
Facteur de profit:
181.86
Rendement attendu:
485.36 USD
Bénéfice moyen:
485.36 USD
Perte moyenne:
0.00 USD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 USD)
Perte consécutive maximale:
0.00 USD (0)
Croissance mensuelle:
0.46%
Prévision annuelle:
6.28%
Algo trading:
29%
Prélèvement par solde:
Absolu:
30.00 USD
Maximal:
32.28 USD (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (30.00 USD)
Par fonds propres:
3.89% (41 478.22 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
TSLA 40
COIN 17
MSTR 10
REGN 7
INTC 6
LRCX 5
NFLX 5
LMT 4
BA 4
RTX 4
TXN 4
ENPH 3
AMD 3
DDOG 3
AVGO 2
PYPL 2
MA 2
ADBE 2
KBR 2
AMGN 2
SAIC 2
GDX 2
ADP 2
FSLR 2
ADSK 2
INTU 2
ORCL 2
AMAT 2
LDOS 1
APLS 1
IGT 1
NVDA 1
HON 1
BYD 1
ADI 1
TER 1
MSCI 1
MMM 1
DD 1
BIO 1
BKNG 1
DIS 1
CCI 1
GE 1
QCOM 1
SCHW 1
AAPL 1
ARWR 1
MRNA 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
TSLA 18K
COIN 11K
MSTR 11K
REGN 1.1K
INTC 1.3K
LRCX 1.4K
NFLX 298
LMT 6K
BA 2.5K
RTX 1K
TXN 440
ENPH 2.6K
AMD 2.4K
DDOG 93
AVGO 282
PYPL 2.2K
MA 800
ADBE 209
KBR 1.3K
AMGN 642
SAIC 3.4K
GDX 4.8K
ADP 266
FSLR 2.3K
ADSK 757
INTU 118
ORCL 109
AMAT 82
LDOS 195
APLS 31
IGT 38
NVDA 746
HON 116
BYD 17
ADI 87
TER 672
MSCI 221
MMM 43
DD 52
BIO 4
BKNG 67
DIS 16
CCI 61
GE 174
QCOM 30
SCHW 75
AAPL 26
ARWR 240
MRNA 41
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
TSLA 39K
COIN 30K
MSTR 21K
REGN 4.5K
INTC 689
LRCX 1.3K
NFLX 3K
LMT 4.4K
BA 3.4K
RTX 1.5K
TXN 2K
ENPH 267
AMD 4.8K
DDOG 625
AVGO 844
PYPL 418
MA 2.6K
ADBE 686
KBR 137
AMGN 2.8K
SAIC 1.8K
GDX 636
ADP 639
FSLR 833
ADSK 1.7K
INTU 1K
ORCL 902
AMAT 817
LDOS 268
APLS 17
IGT 81
NVDA 1.5K
HON 148
BYD 6
ADI 440
TER 1.3K
MSCI 925
MMM 111
DD 37
BIO 23
BKNG 3.4K
DIS 112
CCI 64
GE 516
QCOM 125
SCHW 68
AAPL 109
ARWR 244
MRNA 166
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4 130.78 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 164
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +79 599.03 USD
Perte consécutive maximale: -0.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

🚀 Vous prenez le trading d’actions au sérieux ? Il est temps de passer au niveau supérieur.

Débloquez des signaux premium et un accompagnement complet avec l’abonnement VIP de Cyber Wolfdog 📈🐺

🔥 Ce que vous recevez :

✅ Signaux d’actions premium sélectionnés pour leur potentiel de croissance à long terme
✅ Points d’entrée en swing trading et breakout avec SL/TP précis
✅ Configurations multi-timeframes et filtres macroéconomiques
✅ Support MT4/MT5 + modèles DIY (à faire soi-même)
✅ Accès exclusif à des outils, stratégies et contenus pédagogiques

💎 Choisissez votre niveau d’abonnement :

  • Niveau 1 – Palladium – 50$/mois
    • Setfiles rentables et EAs premium pour MT5
    • Indicateurs exclusifs pour TradingView + ebooks
    • Contenu sans publicité + analyses de signaux

  • Niveau 2 – Iridium – 100$/mois
    • Installation de MT4/MT5 sur VPS ou ordinateur portable
    • Installation jusqu’à 2 EAs + assistance à l’activation du compte
    • Signaux hebdomadaires sur actions (valeur de 30$)

  • Niveau 3 – Rhodium – 250$/mois
    • Installation de plusieurs EAs sur plusieurs terminaux MT5
    • Mises à jour régulières et optimisation des setfiles
    • Configuration et gestion de 1 à 3 serveurs VPS
    • 120$/semaine en signaux premium (actions + Forex, or & BTC)
    • Coaching individuel + autonomie avec système DIY

🔗 Voir tous les avantages ici : https://www.patreon.com/CyberWolfdogTrading/membership

Pourquoi choisir Cyber Wolfdog ?

✅ Outils réels fournis par des traders expérimentés
✅ Stratégies vérifiées, sans surpromesses
✅ Conçu pour la stabilité, la croissance et l’indépendance

Commencez dès aujourd’hui. Tradez plus intelligemment.
📩 cyberwolfdogtrading@gmail.com
📱 Telegram : Rejoignez notre groupe
👤 MQL5 : Profil Cyber Wolfdog


Aucun avis
2025.08.08 20:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.01 20:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.13 21:00
No swaps are charged on the signal account
2025.06.13 21:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.13 21:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.