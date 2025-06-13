- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|TSLA
|40
|COIN
|17
|MSTR
|10
|REGN
|7
|INTC
|6
|LRCX
|5
|NFLX
|5
|LMT
|4
|BA
|4
|RTX
|4
|TXN
|4
|ENPH
|3
|AMD
|3
|DDOG
|3
|AVGO
|2
|PYPL
|2
|MA
|2
|ADBE
|2
|KBR
|2
|AMGN
|2
|SAIC
|2
|GDX
|2
|ADP
|2
|FSLR
|2
|ADSK
|2
|INTU
|2
|ORCL
|2
|AMAT
|2
|LDOS
|1
|APLS
|1
|IGT
|1
|NVDA
|1
|HON
|1
|BYD
|1
|ADI
|1
|TER
|1
|MSCI
|1
|MMM
|1
|DD
|1
|BIO
|1
|BKNG
|1
|DIS
|1
|CCI
|1
|GE
|1
|QCOM
|1
|SCHW
|1
|AAPL
|1
|ARWR
|1
|MRNA
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|TSLA
|18K
|COIN
|11K
|MSTR
|11K
|REGN
|1.1K
|INTC
|1.3K
|LRCX
|1.4K
|NFLX
|298
|LMT
|6K
|BA
|2.5K
|RTX
|1K
|TXN
|440
|ENPH
|2.6K
|AMD
|2.4K
|DDOG
|93
|AVGO
|282
|PYPL
|2.2K
|MA
|800
|ADBE
|209
|KBR
|1.3K
|AMGN
|642
|SAIC
|3.4K
|GDX
|4.8K
|ADP
|266
|FSLR
|2.3K
|ADSK
|757
|INTU
|118
|ORCL
|109
|AMAT
|82
|LDOS
|195
|APLS
|31
|IGT
|38
|NVDA
|746
|HON
|116
|BYD
|17
|ADI
|87
|TER
|672
|MSCI
|221
|MMM
|43
|DD
|52
|BIO
|4
|BKNG
|67
|DIS
|16
|CCI
|61
|GE
|174
|QCOM
|30
|SCHW
|75
|AAPL
|26
|ARWR
|240
|MRNA
|41
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|TSLA
|39K
|COIN
|30K
|MSTR
|21K
|REGN
|4.5K
|INTC
|689
|LRCX
|1.3K
|NFLX
|3K
|LMT
|4.4K
|BA
|3.4K
|RTX
|1.5K
|TXN
|2K
|ENPH
|267
|AMD
|4.8K
|DDOG
|625
|AVGO
|844
|PYPL
|418
|MA
|2.6K
|ADBE
|686
|KBR
|137
|AMGN
|2.8K
|SAIC
|1.8K
|GDX
|636
|ADP
|639
|FSLR
|833
|ADSK
|1.7K
|INTU
|1K
|ORCL
|902
|AMAT
|817
|LDOS
|268
|APLS
|17
|IGT
|81
|NVDA
|1.5K
|HON
|148
|BYD
|6
|ADI
|440
|TER
|1.3K
|MSCI
|925
|MMM
|111
|DD
|37
|BIO
|23
|BKNG
|3.4K
|DIS
|112
|CCI
|64
|GE
|516
|QCOM
|125
|SCHW
|68
|AAPL
|109
|ARWR
|244
|MRNA
|166
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
USD
USD
USD