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Signals / MetaTrader 5 / CWTD STOCKS ELHX
Chiwi's IT

CWTD STOCKS ELHX

Chiwi's IT
Chiwi's IT

Chiwi's IT

For all correct links please send us a private message and we will help you through.
MQL5 is editing some links which is ending in not good working links.
For developers/sellers:
Cyberwolfdog Trading is testing and reviewing Expert Advisors on request.
Check:
4 topics 1 comment
0 reviews
Reliability
61 weeks
0 / 0 USD
Copy for 100 USD per month
growth since 2025 17%
Darwinex-Live
1:1
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  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
473
Profit Trades:
470 (99.36%)
Loss Trades:
3 (0.63%)
Best trade:
6 530.69 USD
Worst trade:
-474.24 USD
Gross Profit:
172 259.21 USD (675 140 pips)
Gross Loss:
-1 244.18 USD (304 pips)
Maximum consecutive wins:
248 (70 448.87 USD)
Maximal consecutive profit:
90 637.73 USD (197)
Sharpe Ratio:
0.52
Trading activity:
100.00%
Max deposit load:
59.22%
Latest trade:
5 days ago
Trades per week:
1
Avg holding time:
26 days
Recovery Factor:
357.89
Long Trades:
460 (97.25%)
Short Trades:
13 (2.75%)
Profit Factor:
138.45
Expected Payoff:
361.55 USD
Average Profit:
366.51 USD
Average Loss:
-414.73 USD
Maximum consecutive losses:
1 (-474.24 USD)
Maximal consecutive loss:
-474.24 USD (1)
Monthly growth:
0.74%
Annual Forecast:
9.01%
Algo trading:
24%
Drawdown by balance:
Absolute:
30.00 USD
Maximal:
477.84 USD (0.04%)
Relative drawdown:
By Balance:
0.00% (30.00 USD)
By Equity:
11.81% (138 056.09 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
TSLA 57
AMD 29
LRCX 21
COIN 20
AVGO 14
REGN 13
INTC 11
MSTR 11
GDX 11
NFLX 10
BA 9
DDOG 9
TXT 9
AMZN 9
ARWR 8
EBAY 8
LMT 7
HON 7
ADI 7
BKNG 7
TXN 7
ORCL 7
GDXJ 7
MA 5
NVDA 5
ADP 5
BYD 5
ADSK 5
GE 5
KBR 4
ENPH 4
RTX 4
MSCI 4
QCOM 4
AMAT 4
AAPL 4
ILMN 4
GLD 4
LHX 4
MSFT 4
NOC 4
HEI 4
APLS 3
AMGN 3
SAIC 3
MCHP 3
SLV 3
UAL 3
PFE 3
HII 3
WWD 3
XLK 3
PYPL 2
ADBE 2
FSLR 2
DD 2
DIS 2
INTU 2
SCHW 2
CACI 2
SBUX 2
TDG 2
XLE 2
LLY 2
GD 2
BAC 2
GOOGL 2
GOOG 2
EEM 2
C 2
FTEC 2
VGT 2
MTUM 2
LDOS 1
IGT 1
TER 1
MMM 1
BIO 1
CCI 1
MRNA 1
IBM 1
MCHI 1
META 1
CNP 1
APD 1
XLU 1
EWJ 1
EFA 1
VEA 1
VWO 1
CSCO 1
ZM 1
XLY 1
NEE 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
TSLA 23K
AMD 12K
LRCX 6K
COIN 12K
AVGO 877
REGN 4K
INTC 3.7K
MSTR 11K
GDX 8.4K
NFLX 2.3K
BA 6.4K
DDOG 838
TXT 2.8K
AMZN 815
ARWR 10K
EBAY 1.1K
LMT 7.3K
HON 1.1K
ADI 314
BKNG 645
TXN 552
ORCL 272
GDXJ 1.8K
MA 846
NVDA 920
ADP 269
BYD 341
ADSK 1.3K
GE 677
KBR 1.4K
ENPH 9.1K
RTX 1K
MSCI 1.1K
QCOM 1.9K
AMAT 4K
AAPL 62
ILMN 2.2K
GLD 225
LHX 454
MSFT 1.1K
NOC 2.6K
HEI 219
APLS 2.9K
AMGN 1K
SAIC 3.6K
MCHP 1.6K
SLV 126
UAL 2.7K
PFE 93
HII 424
WWD 286
XLK 79
PYPL 2.2K
ADBE 209
FSLR 2.3K
DD 456
DIS 40
INTU 118
SCHW 85
CACI 1.7K
SBUX 436
TDG 148
XLE 4
LLY 57
GD 244
BAC 34
GOOGL 64
GOOG 58
EEM 78
C 34
FTEC 10
VGT 5
MTUM 11
LDOS 195
IGT 38
TER 672
MMM 43
BIO 4
CCI 61
MRNA 41
IBM 151
MCHI 267
META 26
CNP 138
APD 274
XLU 22
EWJ 24
EFA 22
VEA 10
VWO 7
CSCO 54
ZM 1.3K
XLY 39
NEE 23
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
TSLA 68K
AMD 80K
LRCX 50K
COIN 34K
AVGO 20K
REGN 16K
INTC 3.1K
MSTR 23K
GDX 6.1K
NFLX 11K
BA 19K
DDOG 14K
TXT 2.8K
AMZN 17K
ARWR 4.4K
EBAY 2.5K
LMT 11K
HON 1.9K
ADI 10K
BKNG 59K
TXN 12K
ORCL 15K
GDXJ 6.1K
MA 5.2K
NVDA 5.5K
ADP 854
BYD 566
ADSK 5.5K
GE 11K
KBR 207
ENPH 1.3K
RTX 1.5K
MSCI 7.3K
QCOM 7.5K
AMAT 9.4K
AAPL 3.6K
ILMN 3.2K
GLD 2.6K
LHX 5.5K
MSFT 4.5K
NOC 24K
HEI 5.8K
APLS 1.7K
AMGN 8.7K
SAIC 2.8K
MCHP 1K
SLV 1.5K
UAL 1.2K
PFE 373
HII 6K
WWD 2.2K
XLK 272
PYPL 418
ADBE 686
FSLR 833
DD 292
DIS 315
INTU 1K
SCHW 180
CACI 6K
SBUX 523
TDG 15K
XLE 236
LLY 5.7K
GD 1.9K
BAC 499
GOOGL 2.3K
GOOG 2.2K
EEM 55
C 3.5K
FTEC 723
VGT 350
MTUM 1.1K
LDOS 268
IGT 81
TER 1.3K
MMM 111
BIO 23
CCI 64
MRNA 166
IBM 1K
MCHI 159
META 2.6K
CNP 225
APD 4.6K
XLU 11
EWJ 267
EFA 248
VEA 118
VWO 79
CSCO 65
ZM 1.7K
XLY 148
NEE 75
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +6 530.69 USD
Worst trade: -474 USD
Maximum consecutive wins: 197
Maximum consecutive losses: 1
Maximal consecutive profit: +70 448.87 USD
Maximal consecutive loss: -474.24 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Darwinex-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

No data

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No reviews
2026.07.23 14:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.14 15:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.08 22:29
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2026.07.07 14:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.05 14:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.18 14:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.17 23:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.08 17:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.05 16:01
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.06.03 19:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.26 17:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.10 18:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.04.06 14:04
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2026.04.06 09:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.30 16:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.13 16:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.12 17:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.02.09 19:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.02.09 15:31
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.01.22 15:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
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Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
CWTD STOCKS ELHX
100 USD per month
17%
0
0
USD
1.2M
USD
61
24%
473
99%
100%
138.45
361.55
USD
12%
1:1
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