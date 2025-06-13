SegnaliSezioni
CWTD STOCKS ELHX

Chiwi's IT
0 recensioni
Affidabilità
17 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 8%
Darwinex-Live
1:1
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
164
Profit Trade:
164 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
4 130.78 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
79 599.03 USD (141 559 pips)
Perdita lorda:
-437.70 USD
Vincite massime consecutive:
164 (79 599.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
79 599.03 USD (164)
Indice di Sharpe:
0.69
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
59.22%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
8 giorni
Fattore di recupero:
2452.33
Long Trade:
159 (96.95%)
Short Trade:
5 (3.05%)
Fattore di profitto:
181.86
Profitto previsto:
485.36 USD
Profitto medio:
485.36 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
0.46%
Previsione annuale:
6.28%
Algo trading:
29%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
30.00 USD
Massimale:
32.28 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (30.00 USD)
Per equità:
3.89% (41 478.22 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
TSLA 40
COIN 17
MSTR 10
REGN 7
INTC 6
LRCX 5
NFLX 5
LMT 4
BA 4
RTX 4
TXN 4
ENPH 3
AMD 3
DDOG 3
AVGO 2
PYPL 2
MA 2
ADBE 2
KBR 2
AMGN 2
SAIC 2
GDX 2
ADP 2
FSLR 2
ADSK 2
INTU 2
ORCL 2
AMAT 2
LDOS 1
APLS 1
IGT 1
NVDA 1
HON 1
BYD 1
ADI 1
TER 1
MSCI 1
MMM 1
DD 1
BIO 1
BKNG 1
DIS 1
CCI 1
GE 1
QCOM 1
SCHW 1
AAPL 1
ARWR 1
MRNA 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
TSLA 18K
COIN 11K
MSTR 11K
REGN 1.1K
INTC 1.3K
LRCX 1.4K
NFLX 298
LMT 6K
BA 2.5K
RTX 1K
TXN 440
ENPH 2.6K
AMD 2.4K
DDOG 93
AVGO 282
PYPL 2.2K
MA 800
ADBE 209
KBR 1.3K
AMGN 642
SAIC 3.4K
GDX 4.8K
ADP 266
FSLR 2.3K
ADSK 757
INTU 118
ORCL 109
AMAT 82
LDOS 195
APLS 31
IGT 38
NVDA 746
HON 116
BYD 17
ADI 87
TER 672
MSCI 221
MMM 43
DD 52
BIO 4
BKNG 67
DIS 16
CCI 61
GE 174
QCOM 30
SCHW 75
AAPL 26
ARWR 240
MRNA 41
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
TSLA 39K
COIN 30K
MSTR 21K
REGN 4.5K
INTC 689
LRCX 1.3K
NFLX 3K
LMT 4.4K
BA 3.4K
RTX 1.5K
TXN 2K
ENPH 267
AMD 4.8K
DDOG 625
AVGO 844
PYPL 418
MA 2.6K
ADBE 686
KBR 137
AMGN 2.8K
SAIC 1.8K
GDX 636
ADP 639
FSLR 833
ADSK 1.7K
INTU 1K
ORCL 902
AMAT 817
LDOS 268
APLS 17
IGT 81
NVDA 1.5K
HON 148
BYD 6
ADI 440
TER 1.3K
MSCI 925
MMM 111
DD 37
BIO 23
BKNG 3.4K
DIS 112
CCI 64
GE 516
QCOM 125
SCHW 68
AAPL 109
ARWR 244
MRNA 166
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4 130.78 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 164
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +79 599.03 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Non ci sono recensioni
2025.08.08 20:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.01 20:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.13 21:00
No swaps are charged on the signal account
2025.06.13 21:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.13 21:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
