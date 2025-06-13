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CWTD STOCKS ELHX

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494 (99.39%)
亏损交易:
3 (0.60%)
最好交易:
6 530.69 USD
最差交易:
-474.24 USD
毛利:
176 618.99 USD (710 472 pips)
毛利亏损:
-1 244.42 USD (304 pips)
最大连续赢利:
248 (70 448.87 USD)
最大连续盈利:
90 637.73 USD (197)
夏普比率:
0.52
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
59.22%
最近交易:
12 几小时前
每周交易:
25
平均持有时间:
28 天
采收率:
367.02
长期交易:
482 (96.98%)
短期交易:
15 (3.02%)
利润因子:
141.93
预期回报:
352.87 USD
平均利润:
357.53 USD
平均损失:
-414.81 USD
最大连续失误:
1 (-474.24 USD)
最大连续亏损:
-474.24 USD (1)
每月增长:
1.12%
年度预测:
13.55%
算法交易:
23%
结余跌幅:
绝对:
30.00 USD
最大值:
477.84 USD (0.04%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (30.00 USD)
净值:
11.81% (138 056.09 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
TSLA 62
AMD 29
LRCX 22
COIN 20
AVGO 15
REGN 13
BA 11
INTC 11
MSTR 11
GDX 11
NFLX 10
DDOG 9
TXT 9
AMZN 9
BKNG 8
ARWR 8
EBAY 8
LMT 7
ADP 7
HON 7
ADI 7
TXN 7
ORCL 7
GDXJ 7
NVDA 6
ADSK 6
MA 5
BYD 5
GE 5
AMAT 5
AAPL 5
LHX 5
MSFT 5
KBR 4
ENPH 4
RTX 4
MSCI 4
QCOM 4
ILMN 4
GLD 4
MCHP 4
NOC 4
HEI 4
APLS 3
AMGN 3
SAIC 3
CACI 3
SLV 3
UAL 3
PFE 3
HII 3
C 3
WWD 3
XLK 3
PYPL 2
ADBE 2
FSLR 2
DD 2
DIS 2
INTU 2
SCHW 2
SBUX 2
TDG 2
XLE 2
LLY 2
GD 2
BAC 2
GOOGL 2
GOOG 2
EEM 2
ZM 2
XLY 2
FTEC 2
VGT 2
MTUM 2
LDOS 1
IGT 1
TER 1
MMM 1
BIO 1
CCI 1
MRNA 1
IBM 1
MCHI 1
META 1
CNP 1
APD 1
XLU 1
EWJ 1
EFA 1
VEA 1
VWO 1
CSCO 1
NEE 1
PG 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
TSLA 24K
AMD 12K
LRCX 6.1K
COIN 12K
AVGO 900
REGN 4K
BA 6.6K
INTC 3.7K
MSTR 11K
GDX 8.4K
NFLX 2.3K
DDOG 838
TXT 2.8K
AMZN 815
BKNG 1K
ARWR 10K
EBAY 1.1K
LMT 7.3K
ADP 335
HON 1.1K
ADI 314
TXN 552
ORCL 272
GDXJ 1.8K
NVDA 947
ADSK 1.3K
MA 846
BYD 341
GE 677
AMAT 4.3K
AAPL 63
LHX 460
MSFT 1.2K
KBR 1.4K
ENPH 9.1K
RTX 1K
MSCI 1.1K
QCOM 1.9K
ILMN 2.2K
GLD 225
MCHP 1.7K
NOC 2.6K
HEI 219
APLS 2.9K
AMGN 1K
SAIC 3.6K
CACI 2K
SLV 126
UAL 2.7K
PFE 93
HII 424
C 38
WWD 286
XLK 79
PYPL 2.2K
ADBE 209
FSLR 2.3K
DD 456
DIS 40
INTU 118
SCHW 85
SBUX 436
TDG 148
XLE 4
LLY 57
GD 244
BAC 34
GOOGL 64
GOOG 58
EEM 78
ZM 2.4K
XLY 124
FTEC 10
VGT 5
MTUM 11
LDOS 195
IGT 38
TER 672
MMM 43
BIO 4
CCI 61
MRNA 41
IBM 151
MCHI 267
META 26
CNP 138
APD 274
XLU 22
EWJ 24
EFA 22
VEA 10
VWO 7
CSCO 54
NEE 23
PG 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
TSLA 75K
AMD 80K
LRCX 52K
COIN 34K
AVGO 21K
REGN 16K
BA 19K
INTC 3.1K
MSTR 23K
GDX 6.1K
NFLX 11K
DDOG 14K
TXT 2.8K
AMZN 17K
BKNG 61K
ARWR 4.4K
EBAY 2.5K
LMT 11K
ADP 4.2K
HON 1.9K
ADI 10K
TXN 12K
ORCL 15K
GDXJ 6.1K
NVDA 8.3K
ADSK 6.7K
MA 5.2K
BYD 566
GE 11K
AMAT 13K
AAPL 3.8K
LHX 6.1K
MSFT 11K
KBR 207
ENPH 1.3K
RTX 1.5K
MSCI 7.3K
QCOM 7.5K
ILMN 3.2K
GLD 2.6K
MCHP 1.9K
NOC 24K
HEI 5.8K
APLS 1.7K
AMGN 8.7K
SAIC 2.8K
CACI 8.5K
SLV 1.5K
UAL 1.2K
PFE 373
HII 6K
C 3.8K
WWD 2.2K
XLK 272
PYPL 418
ADBE 686
FSLR 833
DD 292
DIS 315
INTU 1K
SCHW 180
SBUX 523
TDG 15K
XLE 236
LLY 5.7K
GD 1.9K
BAC 499
GOOGL 2.3K
GOOG 2.2K
EEM 55
ZM 2.4K
XLY 1.1K
FTEC 723
VGT 350
MTUM 1.1K
LDOS 268
IGT 81
TER 1.3K
MMM 111
BIO 23
CCI 64
MRNA 166
IBM 1K
MCHI 159
META 2.6K
CNP 225
APD 4.6K
XLU 11
EWJ 267
EFA 248
VEA 118
VWO 79
CSCO 65
NEE 75
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20K 40K 60K 80K
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2026.07.14 15:41
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2026.07.08 22:29
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2026.07.07 14:44
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2026.07.05 14:57
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2026.06.18 14:24
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2026.06.17 23:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.08 17:48
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2026.06.03 19:33
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2026.05.26 17:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.04.10 18:42
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2026.04.06 14:04
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2026.04.06 09:00
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2026.03.30 16:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.13 16:44
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2026.03.12 17:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.02.09 19:35
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USD
1.2M
USD
63
23%
497
99%
100%
141.92
352.87
USD
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