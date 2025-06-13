- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|TSLA
|62
|AMD
|29
|LRCX
|22
|COIN
|20
|AVGO
|15
|REGN
|13
|BA
|11
|INTC
|11
|MSTR
|11
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|11
|NFLX
|10
|DDOG
|9
|TXT
|9
|AMZN
|9
|BKNG
|8
|ARWR
|8
|EBAY
|8
|LMT
|7
|ADP
|7
|HON
|7
|ADI
|7
|TXN
|7
|ORCL
|7
|GDXJ
|7
|NVDA
|6
|ADSK
|6
|MA
|5
|BYD
|5
|GE
|5
|AMAT
|5
|AAPL
|5
|LHX
|5
|MSFT
|5
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|4
|ENPH
|4
|RTX
|4
|MSCI
|4
|QCOM
|4
|ILMN
|4
|GLD
|4
|MCHP
|4
|NOC
|4
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|4
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|AMGN
|3
|SAIC
|3
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|3
|SLV
|3
|UAL
|3
|PFE
|3
|HII
|3
|C
|3
|WWD
|3
|XLK
|3
|PYPL
|2
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|2
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|2
|DD
|2
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|2
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|2
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|2
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|2
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|2
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|2
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|2
|GD
|2
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|2
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|2
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|2
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|2
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|XLY
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|FTEC
|2
|VGT
|2
|MTUM
|2
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|1
|IGT
|1
|TER
|1
|MMM
|1
|BIO
|1
|CCI
|1
|MRNA
|1
|IBM
|1
|MCHI
|1
|META
|1
|CNP
|1
|APD
|1
|XLU
|1
|EWJ
|1
|EFA
|1
|VEA
|1
|VWO
|1
|CSCO
|1
|NEE
|1
|PG
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|TSLA
|24K
|AMD
|12K
|LRCX
|6.1K
|COIN
|12K
|AVGO
|900
|REGN
|4K
|BA
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|INTC
|3.7K
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|11K
|GDX
|8.4K
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|2.3K
|DDOG
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|2.8K
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|815
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|10K
|EBAY
|1.1K
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|7.3K
|ADP
|335
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|314
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|552
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|272
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|947
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|MA
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|677
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|4.3K
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|63
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|1.4K
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|RTX
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|2.6K
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|1K
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|2.7K
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|38
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|2.2K
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|2.3K
|DD
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|124
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|5
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|11
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|195
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|38
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|4
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|61
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|41
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|151
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|267
|META
|26
|CNP
|138
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|274
|XLU
|22
|EWJ
|24
|EFA
|22
|VEA
|10
|VWO
|7
|CSCO
|54
|NEE
|23
|PG
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|TSLA
|75K
|AMD
|80K
|LRCX
|52K
|COIN
|34K
|AVGO
|21K
|REGN
|16K
|BA
|19K
|INTC
|3.1K
|MSTR
|23K
|GDX
|6.1K
|NFLX
|11K
|DDOG
|14K
|TXT
|2.8K
|AMZN
|17K
|BKNG
|61K
|ARWR
|4.4K
|EBAY
|2.5K
|LMT
|11K
|ADP
|4.2K
|HON
|1.9K
|ADI
|10K
|TXN
|12K
|ORCL
|15K
|GDXJ
|6.1K
|NVDA
|8.3K
|ADSK
|6.7K
|MA
|5.2K
|BYD
|566
|GE
|11K
|AMAT
|13K
|AAPL
|3.8K
|LHX
|6.1K
|MSFT
|11K
|KBR
|207
|ENPH
|1.3K
|RTX
|1.5K
|MSCI
|7.3K
|QCOM
|7.5K
|ILMN
|3.2K
|GLD
|2.6K
|MCHP
|1.9K
|NOC
|24K
|HEI
|5.8K
|APLS
|1.7K
|AMGN
|8.7K
|SAIC
|2.8K
|CACI
|8.5K
|SLV
|1.5K
|UAL
|1.2K
|PFE
|373
|HII
|6K
|C
|3.8K
|WWD
|2.2K
|XLK
|272
|PYPL
|418
|ADBE
|686
|FSLR
|833
|DD
|292
|DIS
|315
|INTU
|1K
|SCHW
|180
|SBUX
|523
|TDG
|15K
|XLE
|236
|LLY
|5.7K
|GD
|1.9K
|BAC
|499
|GOOGL
|2.3K
|GOOG
|2.2K
|EEM
|55
|ZM
|2.4K
|XLY
|1.1K
|FTEC
|723
|VGT
|350
|MTUM
|1.1K
|LDOS
|268
|IGT
|81
|TER
|1.3K
|MMM
|111
|BIO
|23
|CCI
|64
|MRNA
|166
|IBM
|1K
|MCHI
|159
|META
|2.6K
|CNP
|225
|APD
|4.6K
|XLU
|11
|EWJ
|267
|EFA
|248
|VEA
|118
|VWO
|79
|CSCO
|65
|NEE
|75
|PG
|114
|
20K 40K 60K 80K
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