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Armen Khachatryan

Nord Way AI

Armen Khachatryan
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5 (1)
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Надежность
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прирост с 2022 144%
ICMarketsSC-MT5-2
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
6 921
Прибыльных трейдов:
4 804 (69.41%)
Убыточных трейдов:
2 117 (30.59%)
Лучший трейд:
511.27 USD
Худший трейд:
-207.02 USD
Общая прибыль:
56 826.12 USD (598 241 pips)
Общий убыток:
-43 594.80 USD (795 340 pips)
Макс. серия выигрышей:
35 (336.72 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 385.33 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
12.14%
Макс. загрузка депозита:
10.65%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
11.49
Длинных трейдов:
3 480 (50.28%)
Коротких трейдов:
3 441 (49.72%)
Профит фактор:
1.30
Мат. ожидание:
1.91 USD
Средняя прибыль:
11.83 USD
Средний убыток:
-20.59 USD
Макс. серия проигрышей:
18 (-296.64 USD)
Макс. убыток в серии:
-614.67 USD (5)
Прирост в месяц:
-1.69%
Годовой прогноз:
-20.48%
Алготрейдинг:
20%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
555.49 USD
Максимальная:
1 151.26 USD (7.50%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
24.77% (268.89 USD)
По эквити:
11.12% (2 653.15 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPCAD 1220
AUDCAD 740
NZDCAD 712
GBPAUD 623
EURSGD 553
EURAUD 390
GBPUSD 372
EURCAD 316
XAUUSD 299
EURUSD 281
CHFJPY 280
EURGBP 275
USDCAD 162
USDCHF 147
AUDNZD 144
EURCHF 142
BTCUSD 52
USDJPY 34
EURJPY 27
GBPJPY 24
NZDUSD 20
XAUJPY 20
XAUAUD 19
AUDUSD 16
GBPCHF 16
XAUEUR 12
EURNZD 8
EURBND_Z4 7
NZDCHF 5
AUDJPY 4
AUDCHF 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPCAD 1K
AUDCAD 1.4K
NZDCAD 913
GBPAUD -217
EURSGD 1.7K
EURAUD 844
GBPUSD 896
EURCAD 1.3K
XAUUSD 3.6K
EURUSD 1.6K
CHFJPY 1K
EURGBP -104
USDCAD -307
USDCHF 17
AUDNZD 222
EURCHF 127
BTCUSD -396
USDJPY -106
EURJPY 87
GBPJPY -111
NZDUSD 84
XAUJPY -107
XAUAUD -76
AUDUSD 93
GBPCHF -24
XAUEUR -92
EURNZD 5
EURBND_Z4 -201
NZDCHF 42
AUDJPY 87
AUDCHF 5
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPCAD 20K
AUDCAD 55K
NZDCAD 49K
GBPAUD 13K
EURSGD 4.9K
EURAUD 8.6K
GBPUSD 3.9K
EURCAD 5.5K
XAUUSD 13K
EURUSD 585
CHFJPY 9.8K
EURGBP 2K
USDCAD -652
USDCHF 1.5K
AUDNZD 12K
EURCHF 4K
BTCUSD -393K
USDJPY -2.1K
EURJPY 2.7K
GBPJPY -4K
NZDUSD 710
XAUJPY -4.9K
XAUAUD 1.1K
AUDUSD 1.1K
GBPCHF -5.8K
XAUEUR 144
EURNZD 416
EURBND_Z4 -90
NZDCHF 1.9K
AUDJPY 2.3K
AUDCHF 207
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +511.27 USD
Худший трейд: -207 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +336.72 USD
Макс. убыток в серии: -296.64 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 2
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
VantageMarkets-Live 6
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
FusionMarkets-Demo
0.33 × 6
ICMarketsEU-MT5-2
0.38 × 231
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.46 × 13
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VantageInternational-Live 13
0.67 × 6
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.75 × 10763
VTMarkets-Live
0.76 × 1316
XMTrading-MT5 3
0.79 × 5685
PacificUnionLLC-Live
0.96 × 55
еще 183...
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Средняя оценка:
T3breker Bergh
660
T3breker Bergh 2025.08.26 12:13 
 

Great signal provider with solid risk management.

Unfortunately, my current broker doesn't support all the currency pairs used, so I have to unsubscribe for now.

I’ll definitely be back as soon as I switch to a broker that supports all the pairs.

2026.05.28 22:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.28 02:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.30 23:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.25 23:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.01.13 10:29
No swaps are charged
2026.01.13 10:29
No swaps are charged
2026.01.08 21:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.08 11:21
No swaps are charged on the signal account
2026.01.05 10:04
No swaps are charged
2026.01.05 10:04
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged on the signal account
2025.12.30 20:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.08 07:05
80% of growth achieved within 15 days. This comprises 1.42% of days out of 1055 days of the signal's entire lifetime.
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В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Nord Way AI
100 USD в месяц
144%
0
0
USD
23K
USD
213
20%
6 921
69%
12%
1.30
1.91
USD
25%
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