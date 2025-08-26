SinyallerBölümler
Nord Way AI
Armen Khachatryan

Nord Way AI

Armen Khachatryan
1 inceleme
Güvenilirlik
167 hafta
1 / 10K USD
büyüme başlangıcı: 2022 99%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
5 829
Kârla kapanan işlemler:
4 086 (70.09%)
Zararla kapanan işlemler:
1 743 (29.90%)
En iyi işlem:
397.01 USD
En kötü işlem:
-207.02 USD
Brüt kâr:
39 704.96 USD (425 173 pips)
Brüt zarar:
-30 802.83 USD (250 553 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (336.72 USD)
Maksimum ardışık kâr:
693.96 USD (26)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
25.19%
Maks. mevduat yükü:
8.86%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
9.26
Alış işlemleri:
2 880 (49.41%)
Satış işlemleri:
2 949 (50.59%)
Kâr faktörü:
1.29
Beklenen getiri:
1.53 USD
Ortalama kâr:
9.72 USD
Ortalama zarar:
-17.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-296.64 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-614.67 USD (5)
Aylık büyüme:
4.19%
Yıllık tahmin:
50.80%
Algo alım-satım:
24%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
555.49 USD
Maksimum:
961.07 USD (68.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
24.77% (268.89 USD)
Varlığa göre:
4.52% (755.51 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPCAD 762
AUDCAD 725
NZDCAD 704
GBPAUD 597
EURAUD 364
GBPUSD 341
EURSGD 337
CHFJPY 276
EURGBP 263
EURUSD 252
XAUUSD 245
EURCAD 165
USDCAD 160
USDCHF 147
EURCHF 142
AUDNZD 136
USDJPY 34
EURJPY 27
GBPJPY 24
NZDUSD 20
XAUJPY 20
XAUAUD 19
AUDUSD 16
GBPCHF 16
XAUEUR 12
EURNZD 8
EURBND_Z4 7
NZDCHF 5
AUDJPY 4
AUDCHF 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPCAD 1.9K
AUDCAD 1.2K
NZDCAD 888
GBPAUD -251
EURAUD 252
GBPUSD 443
EURSGD 531
CHFJPY 820
EURGBP -125
EURUSD 926
XAUUSD 2.3K
EURCAD 252
USDCAD -371
USDCHF 17
EURCHF 127
AUDNZD 203
USDJPY -106
EURJPY 87
GBPJPY -111
NZDUSD 84
XAUJPY -107
XAUAUD -76
AUDUSD 93
GBPCHF -24
XAUEUR -92
EURNZD 5
EURBND_Z4 -201
NZDCHF 42
AUDJPY 87
AUDCHF 5
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPCAD 18K
AUDCAD 54K
NZDCAD 48K
GBPAUD 12K
EURAUD 6.6K
GBPUSD 2.8K
EURSGD 174
CHFJPY 9.3K
EURGBP 1.9K
EURUSD -534
XAUUSD 9.1K
EURCAD 1.4K
USDCAD -696
USDCHF 1.5K
EURCHF 4K
AUDNZD 12K
USDJPY -2.1K
EURJPY 2.7K
GBPJPY -4K
NZDUSD 710
XAUJPY -4.9K
XAUAUD 1.1K
AUDUSD 1.1K
GBPCHF -5.8K
XAUEUR 144
EURNZD 416
EURBND_Z4 -90
NZDCHF 1.9K
AUDJPY 2.3K
AUDCHF 207
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +397.01 USD
En kötü işlem: -207 USD
Maksimum ardışık kazanç: 26
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +336.72 USD
Maksimum ardışık zarar: -296.64 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VTMarkets-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
FusionMarkets-Demo
0.33 × 6
ICMarketsEU-MT5-2
0.38 × 231
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.46 × 13
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.75 × 10724
Exness-MT5Real3
0.77 × 62
XMTrading-MT5 3
0.79 × 5685
Exness-MT5Real12
0.83 × 147
PacificUnionLLC-Live
0.96 × 55
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
HFMarketsGlobal-Live1
1.06 × 119
Exness-MT5Real8
1.11 × 1028
142 daha fazla...
Ortalama derecelendirme:
T3breker Bergh
173
T3breker Bergh 2025.08.26 12:13 
 

Great signal provider with solid risk management.

Unfortunately, my current broker doesn't support all the currency pairs used, so I have to unsubscribe for now.

I’ll definitely be back as soon as I switch to a broker that supports all the pairs.

2025.06.08 07:05
80% of growth achieved within 15 days. This comprises 1.42% of days out of 1055 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Nord Way AI
Ayda 30 USD
99%
1
10K
USD
19K
USD
167
24%
5 829
70%
25%
1.28
1.53
USD
25%
1:500
