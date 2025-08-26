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Armen Khachatryan

Nord Way AI

Armen Khachatryan
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交易:
6 923
盈利交易:
4 805 (69.40%)
亏损交易:
2 118 (30.59%)
最好交易:
511.27 USD
最差交易:
-207.02 USD
毛利:
56 835.60 USD (598 277 pips)
毛利亏损:
-43 601.98 USD (795 340 pips)
最大连续赢利:
35 (336.72 USD)
最大连续盈利:
1 385.33 USD (19)
夏普比率:
0.08
交易活动:
12.14%
最大入金加载:
10.65%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
10 小时
采收率:
11.49
长期交易:
3 480 (50.27%)
短期交易:
3 443 (49.73%)
利润因子:
1.30
预期回报:
1.91 USD
平均利润:
11.83 USD
平均损失:
-20.59 USD
最大连续失误:
18 (-296.64 USD)
最大连续亏损:
-614.67 USD (5)
每月增长:
-1.68%
年度预测:
-20.36%
算法交易:
20%
结余跌幅:
绝对:
555.49 USD
最大值:
1 151.26 USD (7.50%)
相对跌幅:
结余:
24.77% (268.89 USD)
净值:
11.12% (2 653.15 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPCAD 1221
AUDCAD 740
NZDCAD 712
GBPAUD 623
EURSGD 554
EURAUD 390
GBPUSD 372
EURCAD 316
XAUUSD 299
EURUSD 281
CHFJPY 280
EURGBP 275
USDCAD 162
USDCHF 147
AUDNZD 144
EURCHF 142
BTCUSD 52
USDJPY 34
EURJPY 27
GBPJPY 24
NZDUSD 20
XAUJPY 20
XAUAUD 19
AUDUSD 16
GBPCHF 16
XAUEUR 12
EURNZD 8
EURBND_Z4 7
NZDCHF 5
AUDJPY 4
AUDCHF 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPCAD 1.1K
AUDCAD 1.4K
NZDCAD 913
GBPAUD -217
EURSGD 1.7K
EURAUD 844
GBPUSD 896
EURCAD 1.3K
XAUUSD 3.6K
EURUSD 1.6K
CHFJPY 1K
EURGBP -104
USDCAD -307
USDCHF 17
AUDNZD 222
EURCHF 127
BTCUSD -396
USDJPY -106
EURJPY 87
GBPJPY -111
NZDUSD 84
XAUJPY -107
XAUAUD -76
AUDUSD 93
GBPCHF -24
XAUEUR -92
EURNZD 5
EURBND_Z4 -201
NZDCHF 42
AUDJPY 87
AUDCHF 5
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPCAD 20K
AUDCAD 55K
NZDCAD 49K
GBPAUD 13K
EURSGD 4.9K
EURAUD 8.6K
GBPUSD 3.9K
EURCAD 5.5K
XAUUSD 13K
EURUSD 585
CHFJPY 9.8K
EURGBP 2K
USDCAD -652
USDCHF 1.5K
AUDNZD 12K
EURCHF 4K
BTCUSD -393K
USDJPY -2.1K
EURJPY 2.7K
GBPJPY -4K
NZDUSD 710
XAUJPY -4.9K
XAUAUD 1.1K
AUDUSD 1.1K
GBPCHF -5.8K
XAUEUR 144
EURNZD 416
EURBND_Z4 -90
NZDCHF 1.9K
AUDJPY 2.3K
AUDCHF 207
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
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最好交易: +511.27 USD
最差交易: -207 USD
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +336.72 USD
最大连续亏损: -296.64 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

GFXSecurities-GFXSECURITIES
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GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
VantageMarkets-Live 6
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
FusionMarkets-Demo
0.33 × 6
ICMarketsEU-MT5-2
0.38 × 231
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.46 × 13
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
VantageInternational-Live 13
0.67 × 6
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.75 × 10763
VTMarkets-Live
0.76 × 1316
XMTrading-MT5 3
0.79 × 5685
PacificUnionLLC-Live
0.96 × 55
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T3breker Bergh
660
T3breker Bergh 2025.08.26 12:13 
 

Great signal provider with solid risk management.

Unfortunately, my current broker doesn't support all the currency pairs used, so I have to unsubscribe for now.

I’ll definitely be back as soon as I switch to a broker that supports all the pairs.

2026.05.28 22:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.28 02:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.03.30 23:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.25 23:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.01.13 10:29
No swaps are charged
2026.01.13 10:29
No swaps are charged
2026.01.08 21:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.08 11:21
No swaps are charged on the signal account
2026.01.05 10:04
No swaps are charged
2026.01.05 10:04
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged on the signal account
2025.12.30 20:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.08 07:05
80% of growth achieved within 15 days. This comprises 1.42% of days out of 1055 days of the signal's entire lifetime.
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213
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6 923
69%
12%
1.30
1.91
USD
25%
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