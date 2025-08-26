- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
5 829
Profit Trade:
4 086 (70.09%)
Loss Trade:
1 743 (29.90%)
Best Trade:
397.01 USD
Worst Trade:
-207.02 USD
Profitto lordo:
39 704.96 USD (425 173 pips)
Perdita lorda:
-30 802.83 USD (250 553 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (336.72 USD)
Massimo profitto consecutivo:
693.96 USD (26)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
25.19%
Massimo carico di deposito:
8.86%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
9.26
Long Trade:
2 880 (49.41%)
Short Trade:
2 949 (50.59%)
Fattore di profitto:
1.29
Profitto previsto:
1.53 USD
Profitto medio:
9.72 USD
Perdita media:
-17.67 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-296.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-614.67 USD (5)
Crescita mensile:
4.19%
Previsione annuale:
50.80%
Algo trading:
24%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
555.49 USD
Massimale:
961.07 USD (68.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
24.77% (268.89 USD)
Per equità:
4.52% (755.51 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPCAD
|762
|AUDCAD
|725
|NZDCAD
|704
|GBPAUD
|597
|EURAUD
|364
|GBPUSD
|341
|EURSGD
|337
|CHFJPY
|276
|EURGBP
|263
|EURUSD
|252
|XAUUSD
|245
|EURCAD
|165
|USDCAD
|160
|USDCHF
|147
|EURCHF
|142
|AUDNZD
|136
|USDJPY
|34
|EURJPY
|27
|GBPJPY
|24
|NZDUSD
|20
|XAUJPY
|20
|XAUAUD
|19
|AUDUSD
|16
|GBPCHF
|16
|XAUEUR
|12
|EURNZD
|8
|EURBND_Z4
|7
|NZDCHF
|5
|AUDJPY
|4
|AUDCHF
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPCAD
|1.9K
|AUDCAD
|1.2K
|NZDCAD
|888
|GBPAUD
|-251
|EURAUD
|252
|GBPUSD
|443
|EURSGD
|531
|CHFJPY
|820
|EURGBP
|-125
|EURUSD
|926
|XAUUSD
|2.3K
|EURCAD
|252
|USDCAD
|-371
|USDCHF
|17
|EURCHF
|127
|AUDNZD
|203
|USDJPY
|-106
|EURJPY
|87
|GBPJPY
|-111
|NZDUSD
|84
|XAUJPY
|-107
|XAUAUD
|-76
|AUDUSD
|93
|GBPCHF
|-24
|XAUEUR
|-92
|EURNZD
|5
|EURBND_Z4
|-201
|NZDCHF
|42
|AUDJPY
|87
|AUDCHF
|5
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPCAD
|18K
|AUDCAD
|54K
|NZDCAD
|48K
|GBPAUD
|12K
|EURAUD
|6.6K
|GBPUSD
|2.8K
|EURSGD
|174
|CHFJPY
|9.3K
|EURGBP
|1.9K
|EURUSD
|-534
|XAUUSD
|9.1K
|EURCAD
|1.4K
|USDCAD
|-696
|USDCHF
|1.5K
|EURCHF
|4K
|AUDNZD
|12K
|USDJPY
|-2.1K
|EURJPY
|2.7K
|GBPJPY
|-4K
|NZDUSD
|710
|XAUJPY
|-4.9K
|XAUAUD
|1.1K
|AUDUSD
|1.1K
|GBPCHF
|-5.8K
|XAUEUR
|144
|EURNZD
|416
|EURBND_Z4
|-90
|NZDCHF
|1.9K
|AUDJPY
|2.3K
|AUDCHF
|207
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +397.01 USD
Worst Trade: -207 USD
Vincite massime consecutive: 26
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +336.72 USD
Massima perdita consecutiva: -296.64 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
GFXCompanyWLL-Demo
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.12 × 42
|
FusionMarkets-Demo
|0.33 × 6
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.38 × 231
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|0.44 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.46 × 13
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.58 × 36
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
StriforLLC-Live
|0.72 × 18
|
ICMarketsSC-MT5
|0.75 × 10724
|
Exness-MT5Real3
|0.77 × 62
|
XMTrading-MT5 3
|0.79 × 5685
|
Exness-MT5Real12
|0.83 × 147
|
PacificUnionLLC-Live
|0.96 × 55
|
PrimeCodex-MT5
|1.00 × 21
|
HFMarketsGlobal-Live1
|1.06 × 119
|
Exness-MT5Real8
|1.11 × 1028
142 più
Great signal provider with solid risk management.
Unfortunately, my current broker doesn't support all the currency pairs used, so I have to unsubscribe for now.
I’ll definitely be back as soon as I switch to a broker that supports all the pairs.