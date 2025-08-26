SegnaliSezioni
Armen Khachatryan

Nord Way AI

Armen Khachatryan
1 recensione
Affidabilità
167 settimane
1 / 10K USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 99%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
5 829
Profit Trade:
4 086 (70.09%)
Loss Trade:
1 743 (29.90%)
Best Trade:
397.01 USD
Worst Trade:
-207.02 USD
Profitto lordo:
39 704.96 USD (425 173 pips)
Perdita lorda:
-30 802.83 USD (250 553 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (336.72 USD)
Massimo profitto consecutivo:
693.96 USD (26)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
25.19%
Massimo carico di deposito:
8.86%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
9.26
Long Trade:
2 880 (49.41%)
Short Trade:
2 949 (50.59%)
Fattore di profitto:
1.29
Profitto previsto:
1.53 USD
Profitto medio:
9.72 USD
Perdita media:
-17.67 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-296.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-614.67 USD (5)
Crescita mensile:
4.19%
Previsione annuale:
50.80%
Algo trading:
24%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
555.49 USD
Massimale:
961.07 USD (68.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
24.77% (268.89 USD)
Per equità:
4.52% (755.51 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPCAD 762
AUDCAD 725
NZDCAD 704
GBPAUD 597
EURAUD 364
GBPUSD 341
EURSGD 337
CHFJPY 276
EURGBP 263
EURUSD 252
XAUUSD 245
EURCAD 165
USDCAD 160
USDCHF 147
EURCHF 142
AUDNZD 136
USDJPY 34
EURJPY 27
GBPJPY 24
NZDUSD 20
XAUJPY 20
XAUAUD 19
AUDUSD 16
GBPCHF 16
XAUEUR 12
EURNZD 8
EURBND_Z4 7
NZDCHF 5
AUDJPY 4
AUDCHF 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPCAD 1.9K
AUDCAD 1.2K
NZDCAD 888
GBPAUD -251
EURAUD 252
GBPUSD 443
EURSGD 531
CHFJPY 820
EURGBP -125
EURUSD 926
XAUUSD 2.3K
EURCAD 252
USDCAD -371
USDCHF 17
EURCHF 127
AUDNZD 203
USDJPY -106
EURJPY 87
GBPJPY -111
NZDUSD 84
XAUJPY -107
XAUAUD -76
AUDUSD 93
GBPCHF -24
XAUEUR -92
EURNZD 5
EURBND_Z4 -201
NZDCHF 42
AUDJPY 87
AUDCHF 5
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPCAD 18K
AUDCAD 54K
NZDCAD 48K
GBPAUD 12K
EURAUD 6.6K
GBPUSD 2.8K
EURSGD 174
CHFJPY 9.3K
EURGBP 1.9K
EURUSD -534
XAUUSD 9.1K
EURCAD 1.4K
USDCAD -696
USDCHF 1.5K
EURCHF 4K
AUDNZD 12K
USDJPY -2.1K
EURJPY 2.7K
GBPJPY -4K
NZDUSD 710
XAUJPY -4.9K
XAUAUD 1.1K
AUDUSD 1.1K
GBPCHF -5.8K
XAUEUR 144
EURNZD 416
EURBND_Z4 -90
NZDCHF 1.9K
AUDJPY 2.3K
AUDCHF 207
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +397.01 USD
Worst Trade: -207 USD
Vincite massime consecutive: 26
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +336.72 USD
Massima perdita consecutiva: -296.64 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VTMarkets-Live
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
FusionMarkets-Demo
0.33 × 6
ICMarketsEU-MT5-2
0.38 × 231
CapitalXtend-MetaTrader5
0.44 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.46 × 13
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarkets-MT5
0.58 × 36
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
StriforLLC-Live
0.72 × 18
ICMarketsSC-MT5
0.75 × 10724
Exness-MT5Real3
0.77 × 62
XMTrading-MT5 3
0.79 × 5685
Exness-MT5Real12
0.83 × 147
PacificUnionLLC-Live
0.96 × 55
PrimeCodex-MT5
1.00 × 21
HFMarketsGlobal-Live1
1.06 × 119
Exness-MT5Real8
1.11 × 1028
142 più
Valutazione media:
T3breker Bergh
173
T3breker Bergh 2025.08.26 12:13 
 

Great signal provider with solid risk management.

Unfortunately, my current broker doesn't support all the currency pairs used, so I have to unsubscribe for now.

I’ll definitely be back as soon as I switch to a broker that supports all the pairs.

2025.06.08 07:05
80% of growth achieved within 15 days. This comprises 1.42% of days out of 1055 days of the signal's entire lifetime.
