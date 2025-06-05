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Сигналы / MetaTrader 5 / AuraBlackEdition NR
Stanislav Tomilov

AuraBlackEdition NR

Stanislav Tomilov
Stanislav Tomilov

Stanislav Tomilov

4.4 (786)
MyFX book, real funded accounts:
Aura Gold Pro Edition https://tinyurl.com/5yuubsvm
17 продуктов 17 сигналов 3 темы 33 комментария
0 отзывов
Надежность
65 недель
0 / 0 USD
Копировать за 1000 USD в месяц
прирост с 2025 278%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
454
Прибыльных трейдов:
390 (85.90%)
Убыточных трейдов:
64 (14.10%)
Лучший трейд:
224.98 USD
Худший трейд:
-686.14 USD
Общая прибыль:
3 311.23 USD (123 839 pips)
Общий убыток:
-3 282.79 USD (119 572 pips)
Макс. серия выигрышей:
49 (171.76 USD)
Макс. прибыль в серии:
232.94 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
5.70%
Макс. загрузка депозита:
24.75%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.03
Длинных трейдов:
259 (57.05%)
Коротких трейдов:
195 (42.95%)
Профит фактор:
1.01
Мат. ожидание:
0.06 USD
Средняя прибыль:
8.49 USD
Средний убыток:
-51.29 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-208.74 USD)
Макс. убыток в серии:
-686.14 USD (1)
Прирост в месяц:
25.73%
Годовой прогноз:
312.18%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
621.84 USD
Максимальная:
878.83 USD (69.92%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
35.94% (316.03 USD)
По эквити:
17.99% (149.31 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 454
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 28
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 4.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +224.98 USD
Худший трейд: -686 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +171.76 USD
Макс. убыток в серии: -208.74 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

itexsys-Platform
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
GlobalPrime-Trade
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 1
Winprofx-Live
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsAU-Live
2.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
ICMarketsSC-MT5-2
2.91 × 7735
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
ICTrading-MT5-4
3.64 × 69
TradeMaxGlobal-Live2
3.76 × 51
XMGlobal-MT5 8
4.00 × 1
BTGTMauritiusCapital-MT5-LIVE2
4.00 × 13
BlueberryMarkets-Live02
4.24 × 25
ICMarketsSC-MT5
4.83 × 284
Exness-MT5Real3
4.90 × 70
еще 110...
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Нет отзывов
2026.03.06 13:21
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 4.7% of days out of 298 days of the signal's entire lifetime.
2026.03.05 14:08
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.05 12:04
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.62% of days out of 238 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 01:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 16:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 17:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.04 20:02
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.85% of days out of 206 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.10 02:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 01:45
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.95% of days out of 182 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.07 16:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 14:37
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.49% of days out of 178 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.22 08:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.09 02:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.05 21:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.05 21:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
AuraBlackEdition NR
1000 USD в месяц
278%
0
0
USD
1K
USD
65
99%
454
85%
6%
1.00
0.06
USD
36%
1:500
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