- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
454
Прибыльных трейдов:
390 (85.90%)
Убыточных трейдов:
64 (14.10%)
Лучший трейд:
224.98 USD
Худший трейд:
-686.14 USD
Общая прибыль:
3 311.23 USD (123 839 pips)
Общий убыток:
-3 282.79 USD (119 572 pips)
Макс. серия выигрышей:
49 (171.76 USD)
Макс. прибыль в серии:
232.94 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
5.70%
Макс. загрузка депозита:
24.75%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.03
Длинных трейдов:
259 (57.05%)
Коротких трейдов:
195 (42.95%)
Профит фактор:
1.01
Мат. ожидание:
0.06 USD
Средняя прибыль:
8.49 USD
Средний убыток:
-51.29 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-208.74 USD)
Макс. убыток в серии:
-686.14 USD (1)
Прирост в месяц:
25.73%
Годовой прогноз:
312.18%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
621.84 USD
Максимальная:
878.83 USD (69.92%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
35.94% (316.03 USD)
По эквити:
17.99% (149.31 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|454
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|28
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|4.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +224.98 USD
Худший трейд: -686 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +171.76 USD
Макс. убыток в серии: -208.74 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Trade
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 1
|
Winprofx-Live
|0.00 × 1
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsAU-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.91 × 7735
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
ICTrading-MT5-4
|3.64 × 69
|
TradeMaxGlobal-Live2
|3.76 × 51
|
XMGlobal-MT5 8
|4.00 × 1
|
BTGTMauritiusCapital-MT5-LIVE2
|4.00 × 13
|
BlueberryMarkets-Live02
|4.24 × 25
|
ICMarketsSC-MT5
|4.83 × 284
|
Exness-MT5Real3
|4.90 × 70
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
1000 USD в месяц
278%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
65
99%
454
85%
6%
1.00
0.06
USD
USD
36%
1:500