Stanislav Tomilov

AuraBlackEdition NR

Stanislav Tomilov
0 avis
Fiabilité
20 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 1000 USD par mois
croissance depuis 2025 74%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
142
Bénéfice trades:
131 (92.25%)
Perte trades:
11 (7.75%)
Meilleure transaction:
224.98 USD
Pire transaction:
-686.14 USD
Bénéfice brut:
917.73 USD (41 915 pips)
Perte brute:
-1 444.98 USD (33 686 pips)
Gains consécutifs maximales:
49 (171.76 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
224.98 USD (1)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
16.90%
Charge de dépôt maximale:
17.78%
Dernier trade:
20 il y a des heures
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
-0.60
Longs trades:
83 (58.45%)
Courts trades:
59 (41.55%)
Facteur de profit:
0.64
Rendement attendu:
-3.71 USD
Bénéfice moyen:
7.01 USD
Perte moyenne:
-131.36 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-686.14 USD)
Perte consécutive maximale:
-686.14 USD (1)
Croissance mensuelle:
19.56%
Prévision annuelle:
237.28%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
621.84 USD
Maximal:
878.83 USD (69.92%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
12.16% (57.22 USD)
Par fonds propres:
11.23% (680.81 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 142
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -527
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 8.2K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +224.98 USD
Pire transaction: -686 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +171.76 USD
Perte consécutive maximale: -686.14 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.80 × 5696
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.82 × 97
FusionMarkets-Live
2.93 × 351
ICMarketsSC-MT5
3.04 × 156
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
Pepperstone-MT5-Live01
3.44 × 742
59 plus...
Aucun avis
2025.07.22 08:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.09 02:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.05 21:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.05 21:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
