SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / AuraBlackEdition NR
Stanislav Tomilov

AuraBlackEdition NR

Stanislav Tomilov
0 inceleme
Güvenilirlik
20 hafta
0 / 0 USD
Ayda 1000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 75%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
143
Kârla kapanan işlemler:
132 (92.30%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (7.69%)
En iyi işlem:
224.98 USD
En kötü işlem:
-686.14 USD
Brüt kâr:
920.42 USD (42 186 pips)
Brüt zarar:
-1 445.01 USD (33 686 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
49 (171.76 USD)
Maksimum ardışık kâr:
224.98 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
15.88%
Maks. mevduat yükü:
17.78%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
-0.60
Alış işlemleri:
84 (58.74%)
Satış işlemleri:
59 (41.26%)
Kâr faktörü:
0.64
Beklenen getiri:
-3.67 USD
Ortalama kâr:
6.97 USD
Ortalama zarar:
-131.36 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-686.14 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-686.14 USD (1)
Aylık büyüme:
20.23%
Yıllık tahmin:
245.44%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
621.84 USD
Maksimum:
878.83 USD (69.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.16% (57.22 USD)
Varlığa göre:
11.23% (680.81 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 143
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -525
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 8.5K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +224.98 USD
En kötü işlem: -686 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +171.76 USD
Maksimum ardışık zarar: -686.14 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.80 × 5707
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.82 × 97
FusionMarkets-Live
2.93 × 351
ICMarketsSC-MT5
3.04 × 156
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
Pepperstone-MT5-Live01
3.44 × 742
59 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

RECOMMENDED BROKER 

Best Broker for European Clients with trading leverage 1:500 

Telegram Channel https://t.me/aura_gold_ea

Experts https://www.mql5.com/en/users/stanislav110685/seller

Contact me https://www.mql5.com/en/users/stanislav110685

Fintexea@gmail.com


İnceleme yok
2025.07.22 08:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.09 02:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.05 21:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.05 21:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
AuraBlackEdition NR
Ayda 1000 USD
75%
0
0
USD
475
USD
20
99%
143
92%
16%
0.63
-3.67
USD
12%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.