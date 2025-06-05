- Büyüme
İşlemler:
143
Kârla kapanan işlemler:
132 (92.30%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (7.69%)
En iyi işlem:
224.98 USD
En kötü işlem:
-686.14 USD
Brüt kâr:
920.42 USD (42 186 pips)
Brüt zarar:
-1 445.01 USD (33 686 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
49 (171.76 USD)
Maksimum ardışık kâr:
224.98 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
15.88%
Maks. mevduat yükü:
17.78%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
-0.60
Alış işlemleri:
84 (58.74%)
Satış işlemleri:
59 (41.26%)
Kâr faktörü:
0.64
Beklenen getiri:
-3.67 USD
Ortalama kâr:
6.97 USD
Ortalama zarar:
-131.36 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-686.14 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-686.14 USD (1)
Aylık büyüme:
20.23%
Yıllık tahmin:
245.44%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
621.84 USD
Maksimum:
878.83 USD (69.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.16% (57.22 USD)
Varlığa göre:
11.23% (680.81 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|143
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-525
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|8.5K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +224.98 USD
En kötü işlem: -686 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +171.76 USD
Maksimum ardışık zarar: -686.14 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.56 × 32
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.80 × 5707
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 97
|
FusionMarkets-Live
|2.93 × 351
|
ICMarketsSC-MT5
|3.04 × 156
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.44 × 742
