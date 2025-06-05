- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
454
盈利交易:
390 (85.90%)
亏损交易:
64 (14.10%)
最好交易:
224.98 USD
最差交易:
-686.14 USD
毛利:
3 311.23 USD (123 839 pips)
毛利亏损:
-3 282.79 USD (119 572 pips)
最大连续赢利:
49 (171.76 USD)
最大连续盈利:
232.94 USD (13)
夏普比率:
0.04
交易活动:
5.70%
最大入金加载:
24.75%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
9
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
0.03
长期交易:
259 (57.05%)
短期交易:
195 (42.95%)
利润因子:
1.01
预期回报:
0.06 USD
平均利润:
8.49 USD
平均损失:
-51.29 USD
最大连续失误:
3 (-208.74 USD)
最大连续亏损:
-686.14 USD (1)
每月增长:
25.73%
年度预测:
312.18%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
621.84 USD
最大值:
878.83 USD (69.92%)
相对跌幅:
结余:
35.94% (316.03 USD)
净值:
17.99% (149.31 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|454
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|28
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|4.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +224.98 USD
最差交易: -686 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +171.76 USD
最大连续亏损: -208.74 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real25
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Trade
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 1
|
Winprofx-Live
|0.00 × 1
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsAU-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.91 × 7741
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
ICTrading-MT5-4
|3.64 × 69
|
TradeMaxGlobal-Live2
|3.69 × 51
|
XMGlobal-MT5 8
|4.00 × 1
|
BTGTMauritiusCapital-MT5-LIVE2
|4.00 × 13
|
BlueberryMarkets-Live02
|4.24 × 25
|
ICMarketsSC-MT5
|4.83 × 284
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月1000 USD
278%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
65
99%
454
85%
6%
1.00
0.06
USD
USD
36%
1:500