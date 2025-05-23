- Прирост
Всего трейдов:
483
Прибыльных трейдов:
308 (63.76%)
Убыточных трейдов:
175 (36.23%)
Лучший трейд:
277.74 USD
Худший трейд:
-170.48 USD
Общая прибыль:
11 275.05 USD (372 013 pips)
Общий убыток:
-10 512.02 USD (330 800 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (584.47 USD)
Макс. прибыль в серии:
584.47 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
55.07%
Макс. загрузка депозита:
6.43%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
31
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
0.73
Длинных трейдов:
287 (59.42%)
Коротких трейдов:
196 (40.58%)
Профит фактор:
1.07
Мат. ожидание:
1.58 USD
Средняя прибыль:
36.61 USD
Средний убыток:
-60.07 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-565.02 USD)
Макс. убыток в серии:
-565.02 USD (5)
Прирост в месяц:
-34.07%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
75%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
472.17 USD
Максимальная:
1 045.56 USD (38.89%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
75.38% (1 045.56 USD)
По эквити:
13.01% (62.87 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|483
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|763
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|41K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
Лучший трейд: +277.74 USD
Худший трейд: -170 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +584.47 USD
Макс. убыток в серии: -565.02 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
FastScalp VIP
