СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Michiyo Vantage
Bayu Satria Putra Wahana

Michiyo Vantage

Bayu Satria Putra Wahana
0 отзывов
Надежность
31 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 500 USD в месяц
прирост с 2025 42%
VantageInternational-Live 7
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
483
Прибыльных трейдов:
308 (63.76%)
Убыточных трейдов:
175 (36.23%)
Лучший трейд:
277.74 USD
Худший трейд:
-170.48 USD
Общая прибыль:
11 275.05 USD (372 013 pips)
Общий убыток:
-10 512.02 USD (330 800 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (584.47 USD)
Макс. прибыль в серии:
584.47 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
55.07%
Макс. загрузка депозита:
6.43%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
31
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
0.73
Длинных трейдов:
287 (59.42%)
Коротких трейдов:
196 (40.58%)
Профит фактор:
1.07
Мат. ожидание:
1.58 USD
Средняя прибыль:
36.61 USD
Средний убыток:
-60.07 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-565.02 USD)
Макс. убыток в серии:
-565.02 USD (5)
Прирост в месяц:
-34.07%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
75%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
472.17 USD
Максимальная:
1 045.56 USD (38.89%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
75.38% (1 045.56 USD)
По эквити:
13.01% (62.87 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 483
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 763
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 41K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +277.74 USD
Худший трейд: -170 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +584.47 USD
Макс. убыток в серии: -565.02 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

2025.12.24 16:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 07:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 12:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 13:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 11:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 10:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 16:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 15:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 09:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 08:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 02:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 15:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 14:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 15:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 14:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.29 03:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 14:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.79% of days out of 126 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 19:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 10:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.81% of days out of 124 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 18:11
Share of days for 80% of growth is too low
