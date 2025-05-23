- 成长
交易:
508
盈利交易:
324 (63.77%)
亏损交易:
184 (36.22%)
最好交易:
277.74 USD
最差交易:
-170.48 USD
毛利:
11 830.37 USD (394 484 pips)
毛利亏损:
-10 956.95 USD (346 976 pips)
最大连续赢利:
15 (584.47 USD)
最大连续盈利:
584.47 USD (15)
夏普比率:
0.05
交易活动:
55.07%
最大入金加载:
6.43%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
25
平均持有时间:
5 小时
采收率:
0.84
长期交易:
296 (58.27%)
短期交易:
212 (41.73%)
利润因子:
1.08
预期回报:
1.72 USD
平均利润:
36.51 USD
平均损失:
-59.55 USD
最大连续失误:
5 (-565.02 USD)
最大连续亏损:
-565.02 USD (5)
每月增长:
12.20%
年度预测:
148.02%
算法交易:
76%
结余跌幅:
绝对:
472.17 USD
最大值:
1 045.56 USD (38.89%)
相对跌幅:
结余:
75.38% (1 045.56 USD)
净值:
13.01% (62.87 USD)
交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|508
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|873
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|48K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
最好交易: +277.74 USD
最差交易: -170 USD
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +584.47 USD
最大连续亏损: -565.02 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 7 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
