SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Michiyo Vantage
Bayu Satria Putra Wahana

Michiyo Vantage

Bayu Satria Putra Wahana
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
32 Wochen
0 / 0 USD
Für 500 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 79%
VantageInternational-Live 7
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
508
Gewinntrades:
324 (63.77%)
Verlusttrades:
184 (36.22%)
Bester Trade:
277.74 USD
Schlechtester Trade:
-170.48 USD
Bruttoprofit:
11 830.37 USD (394 484 pips)
Bruttoverlust:
-10 956.95 USD (346 976 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
15 (584.47 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
584.47 USD (15)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
55.07%
Max deposit load:
6.43%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
25
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
0.84
Long-Positionen:
296 (58.27%)
Short-Positionen:
212 (41.73%)
Profit-Faktor:
1.08
Mathematische Gewinnerwartung:
1.72 USD
Durchschnittlicher Profit:
36.51 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-59.55 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-565.02 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-565.02 USD (5)
Wachstum pro Monat :
12.20%
Jahresprognose:
148.02%
Algo-Trading:
76%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
472.17 USD
Maximaler:
1 045.56 USD (38.89%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
75.38% (1 045.56 USD)
Kapital:
13.01% (62.87 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 508
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 873
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 48K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +277.74 USD
Schlechtester Trade: -170 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 15
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +584.47 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -565.02 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 7" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

FastScalp VIP
Keine Bewertungen
2025.12.31 13:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.31 13:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.31 12:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 20:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.30 14:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.30 13:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.30 09:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 16:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 07:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.25 23:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 16:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 07:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 12:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 13:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.30 11:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 10:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 16:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 15:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 09:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 08:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Michiyo Vantage
500 USD pro Monat
79%
0
0
USD
532
USD
32
76%
508
63%
55%
1.07
1.72
USD
75%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.