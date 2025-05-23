- 자본
- 축소
트레이드:
520
이익 거래:
332 (63.84%)
손실 거래:
188 (36.15%)
최고의 거래:
277.74 USD
최악의 거래:
-170.48 USD
총 수익:
12 076.79 USD (403 255 pips)
총 손실:
-11 203.55 USD (355 195 pips)
연속 최대 이익:
15 (584.47 USD)
연속 최대 이익:
584.47 USD (15)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
55.07%
최대 입금량:
6.43%
최근 거래:
7 시간 전
주별 거래 수:
14
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
0.84
롱(주식매수):
304 (58.46%)
숏(주식차입매도):
216 (41.54%)
수익 요인:
1.08
기대수익:
1.68 USD
평균 이익:
36.38 USD
평균 손실:
-59.59 USD
연속 최대 손실:
5 (-565.02 USD)
연속 최대 손실:
-565.02 USD (5)
월별 성장률:
48.57%
연간 예측:
589.28%
Algo 트레이딩:
76%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
472.17 USD
최대한의:
1 045.56 USD (38.89%)
상대적 삭감:
잔고별:
75.38% (1 045.56 USD)
자본금별:
13.01% (62.87 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|520
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|873
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|48K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +277.74 USD
최악의 거래: -170 USD
연속 최대 이익: 15
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +584.47 USD
연속 최대 손실: -565.02 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 7"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
FastScalp VIP
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 500 USD
79%
0
0
USD
USD
532
USD
USD
33
76%
520
63%
55%
1.07
1.68
USD
USD
75%
1:500