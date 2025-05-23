SinaisSeções
Bayu Satria Putra Wahana

Michiyo Vantage

Bayu Satria Putra Wahana
0 comentários
Confiabilidade
32 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 500 USD por mês
crescimento desde 2025 79%
VantageInternational-Live 7
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
508
Negociações com lucro:
324 (63.77%)
Negociações com perda:
184 (36.22%)
Melhor negociação:
277.74 USD
Pior negociação:
-170.48 USD
Lucro bruto:
11 830.37 USD (394 484 pips)
Perda bruta:
-10 956.95 USD (346 976 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (584.47 USD)
Máximo lucro consecutivo:
584.47 USD (15)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
55.07%
Depósito máximo carregado:
6.43%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
25
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
0.84
Negociações longas:
296 (58.27%)
Negociações curtas:
212 (41.73%)
Fator de lucro:
1.08
Valor esperado:
1.72 USD
Lucro médio:
36.51 USD
Perda média:
-59.55 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-565.02 USD)
Máxima perda consecutiva:
-565.02 USD (5)
Crescimento mensal:
12.20%
Previsão anual:
148.02%
Algotrading:
76%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
472.17 USD
Máximo:
1 045.56 USD (38.89%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
75.38% (1 045.56 USD)
Pelo Capital Líquido:
13.01% (62.87 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 508
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 873
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 48K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +277.74 USD
Pior negociação: -170 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 15
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +584.47 USD
Máxima perda consecutiva: -565.02 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

