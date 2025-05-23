- Crescimento
Negociações:
508
Negociações com lucro:
324 (63.77%)
Negociações com perda:
184 (36.22%)
Melhor negociação:
277.74 USD
Pior negociação:
-170.48 USD
Lucro bruto:
11 830.37 USD (394 484 pips)
Perda bruta:
-10 956.95 USD (346 976 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (584.47 USD)
Máximo lucro consecutivo:
584.47 USD (15)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
55.07%
Depósito máximo carregado:
6.43%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
25
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
0.84
Negociações longas:
296 (58.27%)
Negociações curtas:
212 (41.73%)
Fator de lucro:
1.08
Valor esperado:
1.72 USD
Lucro médio:
36.51 USD
Perda média:
-59.55 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-565.02 USD)
Máxima perda consecutiva:
-565.02 USD (5)
Crescimento mensal:
12.20%
Previsão anual:
148.02%
Algotrading:
76%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
472.17 USD
Máximo:
1 045.56 USD (38.89%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
75.38% (1 045.56 USD)
Pelo Capital Líquido:
13.01% (62.87 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|508
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|873
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|48K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
FastScalp VIP
