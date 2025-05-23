SegnaliSezioni
NK FastScalp Vantage
Bayu Satria Putra Wahana

NK FastScalp Vantage

Bayu Satria Putra Wahana
0 recensioni
Affidabilità
19 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 10%
VantageInternational-Live 7
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
165
Profit Trade:
105 (63.63%)
Loss Trade:
60 (36.36%)
Best Trade:
130.50 USD
Worst Trade:
-120.60 USD
Profitto lordo:
3 875.69 USD (123 375 pips)
Perdita lorda:
-3 776.74 USD (106 904 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (152.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
245.05 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
58.47%
Massimo carico di deposito:
3.66%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
0.15
Long Trade:
106 (64.24%)
Short Trade:
59 (35.76%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
0.60 USD
Profitto medio:
36.91 USD
Perdita media:
-62.95 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-309.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-316.20 USD (3)
Crescita mensile:
40.25%
Previsione annuale:
488.40%
Algo trading:
77%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
472.17 USD
Massimale:
645.53 USD (44.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
53.94% (618.05 USD)
Per equità:
10.63% (75.96 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 165
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 99
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 16K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +130.50 USD
Worst Trade: -121 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +152.53 USD
Massima perdita consecutiva: -309.18 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.25 14:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.79% of days out of 126 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 19:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 10:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.81% of days out of 124 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 18:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.12 03:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.08 15:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 19:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.96% of days out of 104 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.17 20:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.14 15:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.01 16:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.07 16:27
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.10 09:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.29 14:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.29 13:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.23 18:44
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.05.23 18:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.23 18:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
