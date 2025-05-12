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Frank Alexander Nitsch

Mixed Portfolio

Frank Alexander Nitsch
Frank Alexander Nitsch

Frank Alexander Nitsch

0 отзывов
Надежность
70 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 52%
Darwinex-Live
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
4 160
Прибыльных трейдов:
2 520 (60.57%)
Убыточных трейдов:
1 640 (39.42%)
Лучший трейд:
9 330.14 USD
Худший трейд:
-2 890.70 USD
Общая прибыль:
280 082.99 USD (1 121 289 pips)
Общий убыток:
-228 400.73 USD (975 899 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (1 771.04 USD)
Макс. прибыль в серии:
12 999.81 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
68.85%
Макс. загрузка депозита:
79.55%
Последний трейд:
33 минуты
Трейдов в неделю:
90
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
2.02
Длинных трейдов:
2 681 (64.45%)
Коротких трейдов:
1 479 (35.55%)
Профит фактор:
1.23
Мат. ожидание:
12.42 USD
Средняя прибыль:
111.14 USD
Средний убыток:
-139.27 USD
Макс. серия проигрышей:
58 (-309.36 USD)
Макс. убыток в серии:
-8 703.15 USD (21)
Прирост в месяц:
21.79%
Годовой прогноз:
264.34%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
821.30 USD
Максимальная:
25 579.75 USD (19.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.03% (25 562.50 USD)
По эквити:
7.66% (8 831.78 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 2605
USDJPY 522
XAUUSD 481
GBPUSD 148
GBPCAD 140
GDAXI 94
WS30 78
NDX 75
SP500 14
AUDCAD 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD -446
USDJPY 12K
XAUUSD 53K
GBPUSD -607
GBPCAD -557
GDAXI -4.2K
WS30 -10K
NDX 3.1K
SP500 281
AUDCAD 21
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 19K
USDJPY 20K
XAUUSD 97K
GBPUSD -426
GBPCAD -4.3K
GDAXI -7.4K
WS30 -3.2K
NDX 22K
SP500 1.9K
AUDCAD 232
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +9 330.14 USD
Худший трейд: -2 891 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 21
Макс. прибыль в серии: +1 771.04 USD
Макс. убыток в серии: -309.36 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 14
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
OneRoyal-Server
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.19 × 16
CapitalPointTrading-MT5-4
0.23 × 13
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Pepperstone-MT5-Live01
0.63 × 166
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.67 × 3
FXOpen-MT5
0.75 × 4
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
Darwinex-Live
1.01 × 4291
PrimeCodex-MT5
1.02 × 382
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
TickmillUK-Live
1.25 × 4
FPMarketsLLC-Live
1.50 × 46
Exness-MT5Real31
1.83 × 6
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
еще 26...
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Fully automated Portfolio with multiple Strategies and Symbols.
Нет отзывов
2026.03.31 22:34
No swaps are charged
2026.03.31 22:34
No swaps are charged
2026.03.31 22:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.03.31 10:29
No swaps are charged on the signal account
2026.03.24 17:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.01.08 23:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 12:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.13 18:52
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 17:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.29 20:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.29 14:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.25 08:06
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.85% of days out of 103 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.22 14:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.22 09:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.22 07:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.21 16:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.20 22:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.18 20:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.18 16:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.09 05:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Mixed Portfolio
30 USD в месяц
52%
0
0
USD
152K
USD
70
98%
4 160
60%
69%
1.22
12.42
USD
19%
1:200
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