- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
4 160
Прибыльных трейдов:
2 520 (60.57%)
Убыточных трейдов:
1 640 (39.42%)
Лучший трейд:
9 330.14 USD
Худший трейд:
-2 890.70 USD
Общая прибыль:
280 082.99 USD (1 121 289 pips)
Общий убыток:
-228 400.73 USD (975 899 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (1 771.04 USD)
Макс. прибыль в серии:
12 999.81 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
68.85%
Макс. загрузка депозита:
79.55%
Последний трейд:
33 минуты
Трейдов в неделю:
90
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
2.02
Длинных трейдов:
2 681 (64.45%)
Коротких трейдов:
1 479 (35.55%)
Профит фактор:
1.23
Мат. ожидание:
12.42 USD
Средняя прибыль:
111.14 USD
Средний убыток:
-139.27 USD
Макс. серия проигрышей:
58 (-309.36 USD)
Макс. убыток в серии:
-8 703.15 USD (21)
Прирост в месяц:
21.79%
Годовой прогноз:
264.34%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
821.30 USD
Максимальная:
25 579.75 USD (19.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.03% (25 562.50 USD)
По эквити:
7.66% (8 831.78 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|2605
|USDJPY
|522
|XAUUSD
|481
|GBPUSD
|148
|GBPCAD
|140
|GDAXI
|94
|WS30
|78
|NDX
|75
|SP500
|14
|AUDCAD
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|-446
|USDJPY
|12K
|XAUUSD
|53K
|GBPUSD
|-607
|GBPCAD
|-557
|GDAXI
|-4.2K
|WS30
|-10K
|NDX
|3.1K
|SP500
|281
|AUDCAD
|21
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|19K
|USDJPY
|20K
|XAUUSD
|97K
|GBPUSD
|-426
|GBPCAD
|-4.3K
|GDAXI
|-7.4K
|WS30
|-3.2K
|NDX
|22K
|SP500
|1.9K
|AUDCAD
|232
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +9 330.14 USD
Худший трейд: -2 891 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 21
Макс. прибыль в серии: +1 771.04 USD
Макс. убыток в серии: -309.36 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.19 × 16
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.63 × 166
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.67 × 3
|
FXOpen-MT5
|0.75 × 4
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.94 × 17
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
Darwinex-Live
|1.01 × 4291
|
PrimeCodex-MT5
|1.02 × 382
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
TickmillUK-Live
|1.25 × 4
|
FPMarketsLLC-Live
|1.50 × 46
|
Exness-MT5Real31
|1.83 × 6
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
52%
0
0
USD
USD
152K
USD
USD
70
98%
4 160
60%
69%
1.22
12.42
USD
USD
19%
1:200