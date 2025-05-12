SignauxSections
Frank Alexander Nitsch

Mixed Portfolio

Frank Alexander Nitsch
0 avis
Fiabilité
24 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2025 11%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 479
Bénéfice trades:
1 741 (70.22%)
Perte trades:
738 (29.77%)
Meilleure transaction:
2 723.61 USD
Pire transaction:
-1 533.50 USD
Bénéfice brut:
51 682.97 USD (192 592 pips)
Perte brute:
-41 146.29 USD (143 135 pips)
Gains consécutifs maximales:
27 (1 771.04 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 257.15 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
76.17%
Charge de dépôt maximale:
56.45%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
0.90
Longs trades:
1 671 (67.41%)
Courts trades:
808 (32.59%)
Facteur de profit:
1.26
Rendement attendu:
4.25 USD
Bénéfice moyen:
29.69 USD
Perte moyenne:
-55.75 USD
Pertes consécutives maximales:
21 (-8 703.15 USD)
Perte consécutive maximale:
-8 703.15 USD (21)
Croissance mensuelle:
3.47%
Prévision annuelle:
38.79%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
821.30 USD
Maximal:
11 734.35 USD (10.02%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.02% (11 730.09 USD)
Par fonds propres:
7.66% (8 831.78 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 2331
USDJPY 73
XAUUSD 43
GDAXI 18
SP500 8
WS30 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD -172
USDJPY 4.2K
XAUUSD 6K
GDAXI 934
SP500 -29
WS30 -391
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 17K
USDJPY 10K
XAUUSD 18K
GDAXI 4K
SP500 1K
WS30 -159
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 723.61 USD
Pire transaction: -1 534 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 21
Bénéfice consécutif maximal: +1 771.04 USD
Perte consécutive maximale: -8 703.15 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 33
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
0.77 × 13
PrimeCodex-MT5
0.88 × 350
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 2
FXOpen-MT5
1.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
Ava-Real 1-MT5
1.50 × 2
TickmillUK-Live
1.67 × 3
Darwinex-Live
1.70 × 2252
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
2.25 × 4
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Swissquote-Server
3.48 × 58
AdmiralMarkets-Live
3.50 × 268
Binary.com-Server
4.33 × 3
GBEbrokers-LIVE
4.50 × 2
11 plus...
Fully automated Portfolio with multiple Strategies and Symbols.
Aucun avis
2025.07.29 20:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.29 14:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.25 08:06
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.85% of days out of 103 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.22 14:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.22 09:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.22 07:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.21 16:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.20 22:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.18 20:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.18 16:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.09 05:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.04 02:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.03 16:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.03 15:52
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.03 14:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.03 12:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.02 12:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.02 08:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.23 01:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.12 17:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Mixed Portfolio
999 USD par mois
11%
0
0
USD
111K
USD
24
99%
2 479
70%
76%
1.25
4.25
USD
10%
1:200
Copier

