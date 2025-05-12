- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 479
Profit Trade:
1 741 (70.22%)
Loss Trade:
738 (29.77%)
Best Trade:
2 723.61 USD
Worst Trade:
-1 533.50 USD
Profitto lordo:
51 682.97 USD (192 592 pips)
Perdita lorda:
-41 146.29 USD (143 135 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (1 771.04 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 257.15 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
76.17%
Massimo carico di deposito:
56.45%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.90
Long Trade:
1 671 (67.41%)
Short Trade:
808 (32.59%)
Fattore di profitto:
1.26
Profitto previsto:
4.25 USD
Profitto medio:
29.69 USD
Perdita media:
-55.75 USD
Massime perdite consecutive:
21 (-8 703.15 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8 703.15 USD (21)
Crescita mensile:
3.38%
Previsione annuale:
38.79%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
821.30 USD
Massimale:
11 734.35 USD (10.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.02% (11 730.09 USD)
Per equità:
7.66% (8 831.78 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|2331
|USDJPY
|73
|XAUUSD
|43
|GDAXI
|18
|SP500
|8
|WS30
|6
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-172
|USDJPY
|4.2K
|XAUUSD
|6K
|GDAXI
|934
|SP500
|-29
|WS30
|-391
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|17K
|USDJPY
|10K
|XAUUSD
|18K
|GDAXI
|4K
|SP500
|1K
|WS30
|-159
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 723.61 USD
Worst Trade: -1 534 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 21
Massimo profitto consecutivo: +1 771.04 USD
Massima perdita consecutiva: -8 703.15 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 38
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.21 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.77 × 13
|
PrimeCodex-MT5
|0.88 × 350
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 2
|
FXOpen-MT5
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
Ava-Real 1-MT5
|1.50 × 2
|
TickmillUK-Live
|1.67 × 3
|
Darwinex-Live
|1.70 × 2252
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|2.25 × 4
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
Swissquote-Server
|3.45 × 60
|
AdmiralMarkets-Live
|3.50 × 268
|
Binary.com-Server
|4.33 × 3
|
GBEbrokers-LIVE
|4.50 × 2
Fully automated Portfolio with multiple Strategies and Symbols.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
999USD al mese
11%
0
0
USD
USD
111K
USD
USD
24
99%
2 479
70%
76%
1.25
4.25
USD
USD
10%
1:200