SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Mixed Portfolio
Frank Alexander Nitsch

Mixed Portfolio

Frank Alexander Nitsch
0 recensioni
Affidabilità
24 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 11%
Darwinex-Live
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 479
Profit Trade:
1 741 (70.22%)
Loss Trade:
738 (29.77%)
Best Trade:
2 723.61 USD
Worst Trade:
-1 533.50 USD
Profitto lordo:
51 682.97 USD (192 592 pips)
Perdita lorda:
-41 146.29 USD (143 135 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (1 771.04 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 257.15 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
76.17%
Massimo carico di deposito:
56.45%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.90
Long Trade:
1 671 (67.41%)
Short Trade:
808 (32.59%)
Fattore di profitto:
1.26
Profitto previsto:
4.25 USD
Profitto medio:
29.69 USD
Perdita media:
-55.75 USD
Massime perdite consecutive:
21 (-8 703.15 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8 703.15 USD (21)
Crescita mensile:
3.38%
Previsione annuale:
38.79%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
821.30 USD
Massimale:
11 734.35 USD (10.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.02% (11 730.09 USD)
Per equità:
7.66% (8 831.78 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 2331
USDJPY 73
XAUUSD 43
GDAXI 18
SP500 8
WS30 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -172
USDJPY 4.2K
XAUUSD 6K
GDAXI 934
SP500 -29
WS30 -391
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 17K
USDJPY 10K
XAUUSD 18K
GDAXI 4K
SP500 1K
WS30 -159
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 723.61 USD
Worst Trade: -1 534 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 21
Massimo profitto consecutivo: +1 771.04 USD
Massima perdita consecutiva: -8 703.15 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 38
OneRoyal-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
0.77 × 13
PrimeCodex-MT5
0.88 × 350
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 2
FXOpen-MT5
1.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
Ava-Real 1-MT5
1.50 × 2
TickmillUK-Live
1.67 × 3
Darwinex-Live
1.70 × 2252
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
2.25 × 4
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
Swissquote-Server
3.45 × 60
AdmiralMarkets-Live
3.50 × 268
Binary.com-Server
4.33 × 3
GBEbrokers-LIVE
4.50 × 2
11 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Fully automated Portfolio with multiple Strategies and Symbols.
Non ci sono recensioni
2025.07.29 20:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.29 14:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.25 08:06
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.85% of days out of 103 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.22 14:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.22 09:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.22 07:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.21 16:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.20 22:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.18 20:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.18 16:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.09 05:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.04 02:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.03 16:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.03 15:52
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.03 14:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.03 12:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.02 12:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.02 08:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.23 01:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.12 17:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Mixed Portfolio
999USD al mese
11%
0
0
USD
111K
USD
24
99%
2 479
70%
76%
1.25
4.25
USD
10%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.