Frank Alexander Nitsch

Mixed Portfolio

Frank Alexander Nitsch
0 inceleme
Güvenilirlik
24 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 11%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 479
Kârla kapanan işlemler:
1 741 (70.22%)
Zararla kapanan işlemler:
738 (29.77%)
En iyi işlem:
2 723.61 USD
En kötü işlem:
-1 533.50 USD
Brüt kâr:
51 682.97 USD (192 592 pips)
Brüt zarar:
-41 146.29 USD (143 135 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (1 771.04 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 257.15 USD (7)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
75.00%
Maks. mevduat yükü:
56.45%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.90
Alış işlemleri:
1 671 (67.41%)
Satış işlemleri:
808 (32.59%)
Kâr faktörü:
1.26
Beklenen getiri:
4.25 USD
Ortalama kâr:
29.69 USD
Ortalama zarar:
-55.75 USD
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-8 703.15 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8 703.15 USD (21)
Aylık büyüme:
3.36%
Yıllık tahmin:
38.79%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
821.30 USD
Maksimum:
11 734.35 USD (10.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.02% (11 730.09 USD)
Varlığa göre:
7.66% (8 831.78 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 2331
USDJPY 73
XAUUSD 43
GDAXI 18
SP500 8
WS30 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -172
USDJPY 4.2K
XAUUSD 6K
GDAXI 934
SP500 -29
WS30 -391
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 17K
USDJPY 10K
XAUUSD 18K
GDAXI 4K
SP500 1K
WS30 -159
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 723.61 USD
En kötü işlem: -1 534 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 21
Maksimum ardışık kâr: +1 771.04 USD
Maksimum ardışık zarar: -8 703.15 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 38
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
0.77 × 13
PrimeCodex-MT5
0.88 × 350
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 2
FXOpen-MT5
1.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
Ava-Real 1-MT5
1.50 × 2
TickmillUK-Live
1.67 × 3
Darwinex-Live
1.70 × 2252
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
2.25 × 4
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Swissquote-Server
3.45 × 60
AdmiralMarkets-Live
3.50 × 268
Binary.com-Server
4.33 × 3
GBEbrokers-LIVE
4.50 × 2
Fully automated Portfolio with multiple Strategies and Symbols.
İnceleme yok
2025.07.29 20:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.29 14:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.25 08:06
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.85% of days out of 103 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.22 14:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.22 09:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.22 07:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.21 16:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.20 22:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.18 20:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.18 16:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.09 05:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.04 02:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.03 16:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.03 15:52
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.03 14:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.03 12:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.02 12:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.02 08:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.23 01:29
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.12 17:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.