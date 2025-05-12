- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
4 201
盈利交易:
2 539 (60.43%)
亏损交易:
1 662 (39.56%)
最好交易:
9 330.14 USD
最差交易:
-2 890.70 USD
毛利:
292 751.32 USD (1 148 752 pips)
毛利亏损:
-235 108.13 USD (989 276 pips)
最大连续赢利:
27 (1 771.04 USD)
最大连续盈利:
12 999.81 USD (4)
夏普比率:
0.04
交易活动:
69.85%
最大入金加载:
79.55%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
84
平均持有时间:
4 小时
采收率:
2.25
长期交易:
2 713 (64.58%)
短期交易:
1 488 (35.42%)
利润因子:
1.25
预期回报:
13.72 USD
平均利润:
115.30 USD
平均损失:
-141.46 USD
最大连续失误:
58 (-309.36 USD)
最大连续亏损:
-8 703.15 USD (21)
每月增长:
29.79%
年度预测:
361.48%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
821.30 USD
最大值:
25 579.75 USD (19.05%)
相对跌幅:
结余:
19.03% (25 562.50 USD)
净值:
7.66% (8 831.78 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|2608
|USDJPY
|533
|XAUUSD
|496
|GBPUSD
|153
|GBPCAD
|140
|GDAXI
|96
|NDX
|80
|WS30
|78
|SP500
|14
|AUDCAD
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|-611
|USDJPY
|11K
|XAUUSD
|59K
|GBPUSD
|-862
|GBPCAD
|-557
|GDAXI
|-3.8K
|NDX
|3.4K
|WS30
|-10K
|SP500
|281
|AUDCAD
|21
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|19K
|USDJPY
|20K
|XAUUSD
|109K
|GBPUSD
|-895
|GBPCAD
|-4.3K
|GDAXI
|-7.1K
|NDX
|25K
|WS30
|-3.2K
|SP500
|1.9K
|AUDCAD
|232
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +9 330.14 USD
最差交易: -2 891 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 21
最大连续盈利: +1 771.04 USD
最大连续亏损: -309.36 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.19 × 16
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.63 × 166
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.67 × 3
|
FXOpen-MT5
|0.75 × 4
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.94 × 17
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
Darwinex-Live
|1.01 × 4291
|
PrimeCodex-MT5
|1.02 × 382
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
TickmillUK-Live
|1.25 × 4
|
FPMarketsLLC-Live
|1.50 × 46
|
Exness-MT5Real31
|1.83 × 6
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
Fully automated Portfolio with multiple Strategies and Symbols.
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
58%
0
0
USD
USD
158K
USD
USD
70
98%
4 201
60%
70%
1.24
13.72
USD
USD
19%
1:200