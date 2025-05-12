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Frank Alexander Nitsch

Mixed Portfolio

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交易:
4 201
盈利交易:
2 539 (60.43%)
亏损交易:
1 662 (39.56%)
最好交易:
9 330.14 USD
最差交易:
-2 890.70 USD
毛利:
292 751.32 USD (1 148 752 pips)
毛利亏损:
-235 108.13 USD (989 276 pips)
最大连续赢利:
27 (1 771.04 USD)
最大连续盈利:
12 999.81 USD (4)
夏普比率:
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交易活动:
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最大入金加载:
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最近交易:
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每周交易:
84
平均持有时间:
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采收率:
2.25
长期交易:
2 713 (64.58%)
短期交易:
1 488 (35.42%)
利润因子:
1.25
预期回报:
13.72 USD
平均利润:
115.30 USD
平均损失:
-141.46 USD
最大连续失误:
58 (-309.36 USD)
最大连续亏损:
-8 703.15 USD (21)
每月增长:
29.79%
年度预测:
361.48%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
821.30 USD
最大值:
25 579.75 USD (19.05%)
相对跌幅:
结余:
19.03% (25 562.50 USD)
净值:
7.66% (8 831.78 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 2608
USDJPY 533
XAUUSD 496
GBPUSD 153
GBPCAD 140
GDAXI 96
NDX 80
WS30 78
SP500 14
AUDCAD 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD -611
USDJPY 11K
XAUUSD 59K
GBPUSD -862
GBPCAD -557
GDAXI -3.8K
NDX 3.4K
WS30 -10K
SP500 281
AUDCAD 21
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 19K
USDJPY 20K
XAUUSD 109K
GBPUSD -895
GBPCAD -4.3K
GDAXI -7.1K
NDX 25K
WS30 -3.2K
SP500 1.9K
AUDCAD 232
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
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最好交易: +9 330.14 USD
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VTMarkets-Live
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CapitalPointTrading-MT5-4
0.23 × 13
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Pepperstone-MT5-Live01
0.63 × 166
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.67 × 3
FXOpen-MT5
0.75 × 4
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
Darwinex-Live
1.01 × 4291
PrimeCodex-MT5
1.02 × 382
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
TickmillUK-Live
1.25 × 4
FPMarketsLLC-Live
1.50 × 46
Exness-MT5Real31
1.83 × 6
GFXSecurities-GFXSECURITIES
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2026.03.31 22:34
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2026.03.31 22:34
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2026.03.31 22:34
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2026.03.31 10:29
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2026.03.24 17:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.01.08 23:27
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2025.12.30 12:47
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2025.11.13 18:52
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2025.11.06 17:47
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2025.07.29 20:28
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2025.07.29 14:13
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2025.07.25 08:06
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2025.07.22 14:30
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2025.07.22 09:02
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2025.07.22 07:02
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2025.07.21 16:31
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2025.07.20 22:33
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2025.07.18 20:57
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2025.07.09 05:49
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Mixed Portfolio
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158K
USD
70
98%
4 201
60%
70%
1.24
13.72
USD
19%
1:200
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