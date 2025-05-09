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Savell Martin

Darwinex Responsible Forex

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  • Прирост
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  • Просадка
Всего трейдов:
8 974
Прибыльных трейдов:
6 349 (70.74%)
Убыточных трейдов:
2 625 (29.25%)
Лучший трейд:
3 529.03 USD
Худший трейд:
-3 188.21 USD
Общая прибыль:
102 856.36 USD (487 119 pips)
Общий убыток:
-97 157.43 USD (443 324 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (65.82 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 370.32 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
89.38%
Макс. загрузка депозита:
100.27%
Последний трейд:
7 минут
Трейдов в неделю:
94
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
0.59
Длинных трейдов:
5 342 (59.53%)
Коротких трейдов:
3 632 (40.47%)
Профит фактор:
1.06
Мат. ожидание:
0.64 USD
Средняя прибыль:
16.20 USD
Средний убыток:
-37.01 USD
Макс. серия проигрышей:
20 (-7 450.39 USD)
Макс. убыток в серии:
-7 450.39 USD (20)
Прирост в месяц:
0.78%
Годовой прогноз:
9.51%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
8 147.16 USD
Максимальная:
9 650.57 USD (9.51%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.51% (9 652.48 USD)
По эквити:
15.48% (17 058.58 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 6353
GBPUSD 1531
USDJPY 194
AUDCAD 107
NZDCAD 73
EURGBP 59
GBPAUD 52
GBPCAD 51
AUDUSD 48
AUDNZD 47
EURCAD 40
EURAUD 37
CHFJPY 35
GBPJPY 34
EURJPY 32
AUDJPY 31
GBPCHF 27
EURCHF 25
USDCAD 24
GBPNZD 21
NZDJPY 20
USDCHF 19
AUDCHF 18
NZDUSD 14
CADCHF 12
EURNZD 12
CADJPY 11
WS30 7
NI225 7
NDX 6
SP500 6
XAUUSD 5
XAGUSD 5
GDAXI 4
NZDCHF 4
XTIUSD 3
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 3.7K
GBPUSD 5.8K
USDJPY -67
AUDCAD 2.6K
NZDCAD -2.4K
EURGBP 969
GBPAUD -3.4K
GBPCAD 1.6K
AUDUSD 2.2K
AUDNZD -5.4K
EURCAD -2.8K
EURAUD 1.4K
CHFJPY 862
GBPJPY 589
EURJPY -3.3K
AUDJPY 101
GBPCHF -2.5K
EURCHF -73
USDCAD -1.2K
GBPNZD 1.1K
NZDJPY 472
USDCHF -30
AUDCHF 615
NZDUSD 273
CADCHF -24
EURNZD 354
CADJPY 536
WS30 843
NI225 -27
NDX 1.8K
SP500 1.6K
XAUUSD -249
XAGUSD -383
GDAXI 100
NZDCHF 33
XTIUSD 136
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 54K
GBPUSD 15K
USDJPY -1.5K
AUDCAD 7.6K
NZDCAD 2.2K
EURGBP 2.3K
GBPAUD -4.4K
GBPCAD 1.9K
AUDUSD 3.9K
AUDNZD -37K
EURCAD -2K
EURAUD 3.4K
CHFJPY 2K
GBPJPY 1.5K
EURJPY -2.8K
AUDJPY -55
GBPCHF -1.7K
EURCHF 40
USDCAD -580
GBPNZD -218
NZDJPY 1.1K
USDCHF 60
AUDCHF 519
NZDUSD 338
CADCHF -298
EURNZD 550
CADJPY 1.9K
WS30 21
NI225 -408
NDX 7.6K
SP500 1.4K
XAUUSD -8.7K
XAGUSD -3.9K
GDAXI 698
NZDCHF 18
XTIUSD 184
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3 529.03 USD
Худший трейд: -3 188 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 20
Макс. прибыль в серии: +65.82 USD
Макс. убыток в серии: -7 450.39 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 25
Exness-MT5Real
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
ICMarketsSC-MT5-4
0.22 × 9
CapitalPointTrading-MT5-4
0.23 × 13
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Darwinex-Live
0.80 × 6222
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
Pepperstone-MT5-Live01
1.00 × 229
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.07 × 462
GFXSecurities-GFXSECURITIES
1.33 × 3
FPMarketsLLC-Live
1.50 × 46
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
VantageFXInternational-Live
2.48 × 46
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 8
TickmillUK-Live
2.67 × 9
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live01
3.00 × 13
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.22 × 9
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PF
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6%
0
0
USD
106K
USD
66
99%
8 974
70%
89%
1.05
0.64
USD
15%
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