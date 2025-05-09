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Savell Martin

Darwinex Responsible Forex

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交易:
9 015
盈利交易:
6 379 (70.75%)
亏损交易:
2 636 (29.24%)
最好交易:
3 529.03 USD
最差交易:
-3 188.21 USD
毛利:
103 993.17 USD (495 169 pips)
毛利亏损:
-97 682.21 USD (448 913 pips)
最大连续赢利:
24 (65.82 USD)
最大连续盈利:
4 370.32 USD (15)
夏普比率:
0.01
交易活动:
89.38%
最大入金加载:
100.27%
最近交易:
14 几分钟前
每周交易:
92
平均持有时间:
10 小时
采收率:
0.65
长期交易:
5 356 (59.41%)
短期交易:
3 659 (40.59%)
利润因子:
1.06
预期回报:
0.70 USD
平均利润:
16.30 USD
平均损失:
-37.06 USD
最大连续失误:
20 (-7 450.39 USD)
最大连续亏损:
-7 450.39 USD (20)
每月增长:
1.28%
年度预测:
15.58%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
8 147.16 USD
最大值:
9 650.57 USD (9.51%)
相对跌幅:
结余:
9.51% (9 652.48 USD)
净值:
15.48% (17 058.58 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 6380
GBPUSD 1536
USDJPY 195
AUDCAD 109
NZDCAD 73
EURGBP 59
GBPCAD 52
GBPAUD 52
AUDUSD 48
AUDNZD 47
EURCAD 40
EURAUD 37
CHFJPY 35
GBPJPY 34
EURJPY 32
AUDJPY 31
GBPCHF 27
EURCHF 25
USDCAD 24
GBPNZD 21
NZDJPY 20
USDCHF 19
AUDCHF 18
NZDUSD 14
CADCHF 12
EURNZD 12
CADJPY 11
XAUUSD 10
WS30 7
NI225 7
NDX 6
SP500 6
XAGUSD 5
GDAXI 4
NZDCHF 4
XTIUSD 3
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 3.7K
GBPUSD 5.8K
USDJPY -63
AUDCAD 2.8K
NZDCAD -2.4K
EURGBP 969
GBPCAD 1.6K
GBPAUD -3.4K
AUDUSD 2.2K
AUDNZD -5.4K
EURCAD -2.8K
EURAUD 1.4K
CHFJPY 862
GBPJPY 589
EURJPY -3.3K
AUDJPY 101
GBPCHF -2.5K
EURCHF -73
USDCAD -1.2K
GBPNZD 1.1K
NZDJPY 472
USDCHF -30
AUDCHF 615
NZDUSD 273
CADCHF -24
EURNZD 354
CADJPY 536
XAUUSD 31
WS30 843
NI225 -27
NDX 1.8K
SP500 1.6K
XAGUSD -383
GDAXI 100
NZDCHF 33
XTIUSD 136
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 54K
GBPUSD 15K
USDJPY -1.5K
AUDCAD 7.9K
NZDCAD 2.2K
EURGBP 2.3K
GBPCAD 2.1K
GBPAUD -4.4K
AUDUSD 3.9K
AUDNZD -37K
EURCAD -2K
EURAUD 3.4K
CHFJPY 2K
GBPJPY 1.5K
EURJPY -2.8K
AUDJPY -55
GBPCHF -1.7K
EURCHF 40
USDCAD -580
GBPNZD -218
NZDJPY 1.1K
USDCHF 60
AUDCHF 519
NZDUSD 338
CADCHF -298
EURNZD 550
CADJPY 1.9K
XAUUSD -7.9K
WS30 21
NI225 -408
NDX 7.6K
SP500 1.4K
XAGUSD -3.9K
GDAXI 698
NZDCHF 18
XTIUSD 184
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
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最好交易: +3 529.03 USD
最差交易: -3 188 USD
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 20
最大连续盈利: +65.82 USD
最大连续亏损: -7 450.39 USD

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ICMarketsEU-MT5
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OxSecurities-Live
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AdmiralsGroup-Live
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ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 25
Exness-MT5Real
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OneRoyal-Server
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RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
ICMarketsSC-MT5-4
0.22 × 9
CapitalPointTrading-MT5-4
0.23 × 13
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Darwinex-Live
0.80 × 6222
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
Pepperstone-MT5-Live01
1.00 × 229
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.07 × 462
GFXSecurities-GFXSECURITIES
1.33 × 3
FPMarketsLLC-Live
1.50 × 46
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
VantageFXInternational-Live
2.48 × 46
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 8
TickmillUK-Live
2.67 × 9
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live01
3.00 × 13
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.22 × 9
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2026.07.31 13:43
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2026.07.19 22:05
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2026.04.06 22:10
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2026.04.06 16:06
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2026.04.02 00:52
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2026.03.30 05:48
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2026.03.27 20:10
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2026.03.18 12:39
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70%
89%
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0.70
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