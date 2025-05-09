- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
9 015
盈利交易:
6 379 (70.75%)
亏损交易:
2 636 (29.24%)
最好交易:
3 529.03 USD
最差交易:
-3 188.21 USD
毛利:
103 993.17 USD (495 169 pips)
毛利亏损:
-97 682.21 USD (448 913 pips)
最大连续赢利:
24 (65.82 USD)
最大连续盈利:
4 370.32 USD (15)
夏普比率:
0.01
交易活动:
89.38%
最大入金加载:
100.27%
最近交易:
14 几分钟前
每周交易:
92
平均持有时间:
10 小时
采收率:
0.65
长期交易:
5 356 (59.41%)
短期交易:
3 659 (40.59%)
利润因子:
1.06
预期回报:
0.70 USD
平均利润:
16.30 USD
平均损失:
-37.06 USD
最大连续失误:
20 (-7 450.39 USD)
最大连续亏损:
-7 450.39 USD (20)
每月增长:
1.28%
年度预测:
15.58%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
8 147.16 USD
最大值:
9 650.57 USD (9.51%)
相对跌幅:
结余:
9.51% (9 652.48 USD)
净值:
15.48% (17 058.58 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|6380
|GBPUSD
|1536
|USDJPY
|195
|AUDCAD
|109
|NZDCAD
|73
|EURGBP
|59
|GBPCAD
|52
|GBPAUD
|52
|AUDUSD
|48
|AUDNZD
|47
|EURCAD
|40
|EURAUD
|37
|CHFJPY
|35
|GBPJPY
|34
|EURJPY
|32
|AUDJPY
|31
|GBPCHF
|27
|EURCHF
|25
|USDCAD
|24
|GBPNZD
|21
|NZDJPY
|20
|USDCHF
|19
|AUDCHF
|18
|NZDUSD
|14
|CADCHF
|12
|EURNZD
|12
|CADJPY
|11
|XAUUSD
|10
|WS30
|7
|NI225
|7
|NDX
|6
|SP500
|6
|XAGUSD
|5
|GDAXI
|4
|NZDCHF
|4
|XTIUSD
|3
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|3.7K
|GBPUSD
|5.8K
|USDJPY
|-63
|AUDCAD
|2.8K
|NZDCAD
|-2.4K
|EURGBP
|969
|GBPCAD
|1.6K
|GBPAUD
|-3.4K
|AUDUSD
|2.2K
|AUDNZD
|-5.4K
|EURCAD
|-2.8K
|EURAUD
|1.4K
|CHFJPY
|862
|GBPJPY
|589
|EURJPY
|-3.3K
|AUDJPY
|101
|GBPCHF
|-2.5K
|EURCHF
|-73
|USDCAD
|-1.2K
|GBPNZD
|1.1K
|NZDJPY
|472
|USDCHF
|-30
|AUDCHF
|615
|NZDUSD
|273
|CADCHF
|-24
|EURNZD
|354
|CADJPY
|536
|XAUUSD
|31
|WS30
|843
|NI225
|-27
|NDX
|1.8K
|SP500
|1.6K
|XAGUSD
|-383
|GDAXI
|100
|NZDCHF
|33
|XTIUSD
|136
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|54K
|GBPUSD
|15K
|USDJPY
|-1.5K
|AUDCAD
|7.9K
|NZDCAD
|2.2K
|EURGBP
|2.3K
|GBPCAD
|2.1K
|GBPAUD
|-4.4K
|AUDUSD
|3.9K
|AUDNZD
|-37K
|EURCAD
|-2K
|EURAUD
|3.4K
|CHFJPY
|2K
|GBPJPY
|1.5K
|EURJPY
|-2.8K
|AUDJPY
|-55
|GBPCHF
|-1.7K
|EURCHF
|40
|USDCAD
|-580
|GBPNZD
|-218
|NZDJPY
|1.1K
|USDCHF
|60
|AUDCHF
|519
|NZDUSD
|338
|CADCHF
|-298
|EURNZD
|550
|CADJPY
|1.9K
|XAUUSD
|-7.9K
|WS30
|21
|NI225
|-408
|NDX
|7.6K
|SP500
|1.4K
|XAGUSD
|-3.9K
|GDAXI
|698
|NZDCHF
|18
|XTIUSD
|184
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3 529.03 USD
最差交易: -3 188 USD
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 20
最大连续盈利: +65.82 USD
最大连续亏损: -7 450.39 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 25
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.22 × 55
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.22 × 9
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Darwinex-Live
|0.80 × 6222
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.00 × 229
|
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.07 × 462
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|1.33 × 3
|
FPMarketsLLC-Live
|1.50 × 46
|
ICMarketsSC-MT5
|1.56 × 36
|
VantageFXInternational-Live
|2.48 × 46
|
Ava-Real 1-MT5
|2.50 × 8
|
TickmillUK-Live
|2.67 × 9
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|3.00 × 13
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.22 × 9
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
6%
0
0
USD
USD
106K
USD
USD
66
99%
9 015
70%
89%
1.06
0.70
USD
USD
15%
1:200