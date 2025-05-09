- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
8 958
Profit Trades:
6 338 (70.75%)
Loss Trades:
2 620 (29.25%)
Best trade:
3 529.03 USD
Worst trade:
-3 188.21 USD
Gross Profit:
102 791.99 USD (486 457 pips)
Gross Loss:
-97 135.75 USD (443 190 pips)
Maximum consecutive wins:
24 (65.82 USD)
Maximal consecutive profit:
4 370.32 USD (15)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading activity:
89.38%
Max deposit load:
100.27%
Latest trade:
10 hours ago
Trades per week:
93
Avg holding time:
10 hours
Recovery Factor:
0.59
Long Trades:
5 333 (59.53%)
Short Trades:
3 625 (40.47%)
Profit Factor:
1.06
Expected Payoff:
0.63 USD
Average Profit:
16.22 USD
Average Loss:
-37.07 USD
Maximum consecutive losses:
20 (-7 450.39 USD)
Maximal consecutive loss:
-7 450.39 USD (20)
Monthly growth:
1.51%
Annual Forecast:
20.83%
Algo trading:
99%
Drawdown by balance:
Absolute:
8 147.16 USD
Maximal:
9 650.57 USD (9.51%)
Relative drawdown:
By Balance:
9.51% (9 652.48 USD)
By Equity:
15.48% (17 058.58 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|EURUSD
|6341
|GBPUSD
|1529
|USDJPY
|192
|AUDCAD
|107
|NZDCAD
|73
|EURGBP
|59
|GBPAUD
|52
|GBPCAD
|51
|AUDUSD
|48
|AUDNZD
|47
|EURCAD
|40
|EURAUD
|37
|CHFJPY
|35
|GBPJPY
|34
|EURJPY
|32
|AUDJPY
|31
|GBPCHF
|27
|EURCHF
|25
|USDCAD
|24
|GBPNZD
|21
|NZDJPY
|20
|USDCHF
|19
|AUDCHF
|18
|NZDUSD
|14
|CADCHF
|12
|EURNZD
|12
|CADJPY
|11
|WS30
|7
|NI225
|7
|NDX
|6
|SP500
|6
|XAUUSD
|5
|XAGUSD
|5
|GDAXI
|4
|NZDCHF
|4
|XTIUSD
|3
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|3.6K
|GBPUSD
|5.8K
|USDJPY
|-71
|AUDCAD
|2.6K
|NZDCAD
|-2.4K
|EURGBP
|969
|GBPAUD
|-3.4K
|GBPCAD
|1.6K
|AUDUSD
|2.2K
|AUDNZD
|-5.4K
|EURCAD
|-2.8K
|EURAUD
|1.4K
|CHFJPY
|862
|GBPJPY
|589
|EURJPY
|-3.3K
|AUDJPY
|101
|GBPCHF
|-2.5K
|EURCHF
|-73
|USDCAD
|-1.2K
|GBPNZD
|1.1K
|NZDJPY
|472
|USDCHF
|-30
|AUDCHF
|615
|NZDUSD
|273
|CADCHF
|-24
|EURNZD
|354
|CADJPY
|536
|WS30
|843
|NI225
|-27
|NDX
|1.8K
|SP500
|1.6K
|XAUUSD
|-249
|XAGUSD
|-383
|GDAXI
|100
|NZDCHF
|33
|XTIUSD
|136
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|53K
|GBPUSD
|15K
|USDJPY
|-1.6K
|AUDCAD
|7.6K
|NZDCAD
|2.2K
|EURGBP
|2.3K
|GBPAUD
|-4.4K
|GBPCAD
|1.9K
|AUDUSD
|3.9K
|AUDNZD
|-37K
|EURCAD
|-2K
|EURAUD
|3.4K
|CHFJPY
|2K
|GBPJPY
|1.5K
|EURJPY
|-2.8K
|AUDJPY
|-55
|GBPCHF
|-1.7K
|EURCHF
|40
|USDCAD
|-580
|GBPNZD
|-218
|NZDJPY
|1.1K
|USDCHF
|60
|AUDCHF
|519
|NZDUSD
|338
|CADCHF
|-298
|EURNZD
|550
|CADJPY
|1.9K
|WS30
|21
|NI225
|-408
|NDX
|7.6K
|SP500
|1.4K
|XAUUSD
|-8.7K
|XAGUSD
|-3.9K
|GDAXI
|698
|NZDCHF
|18
|XTIUSD
|184
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +3 529.03 USD
Worst trade: -3 188 USD
Maximum consecutive wins: 15
Maximum consecutive losses: 20
Maximal consecutive profit: +65.82 USD
Maximal consecutive loss: -7 450.39 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Darwinex-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 25
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.22 × 55
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.22 × 9
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Darwinex-Live
|0.80 × 6222
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.00 × 229
|
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.07 × 462
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|1.33 × 3
|
FPMarketsLLC-Live
|1.50 × 46
|
ICMarketsSC-MT5
|1.56 × 36
|
VantageFXInternational-Live
|2.48 × 46
|
Ava-Real 1-MT5
|2.50 × 8
|
TickmillUK-Live
|2.67 × 9
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|3.00 × 13
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.22 × 9
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Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
30 USD per month
6%
0
0
USD
USD
106K
USD
USD
66
99%
8 958
70%
89%
1.05
0.63
USD
USD
15%
1:200