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Signals / MetaTrader 5 / Darwinex Responsible Forex
Savell Martin

Darwinex Responsible Forex

Savell Martin
Savell Martin

Savell Martin

4 topics 11 comments
0 reviews
Reliability
66 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2025 6%
Darwinex-Live
1:200
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  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
8 958
Profit Trades:
6 338 (70.75%)
Loss Trades:
2 620 (29.25%)
Best trade:
3 529.03 USD
Worst trade:
-3 188.21 USD
Gross Profit:
102 791.99 USD (486 457 pips)
Gross Loss:
-97 135.75 USD (443 190 pips)
Maximum consecutive wins:
24 (65.82 USD)
Maximal consecutive profit:
4 370.32 USD (15)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading activity:
89.38%
Max deposit load:
100.27%
Latest trade:
10 hours ago
Trades per week:
93
Avg holding time:
10 hours
Recovery Factor:
0.59
Long Trades:
5 333 (59.53%)
Short Trades:
3 625 (40.47%)
Profit Factor:
1.06
Expected Payoff:
0.63 USD
Average Profit:
16.22 USD
Average Loss:
-37.07 USD
Maximum consecutive losses:
20 (-7 450.39 USD)
Maximal consecutive loss:
-7 450.39 USD (20)
Monthly growth:
1.51%
Annual Forecast:
20.83%
Algo trading:
99%
Drawdown by balance:
Absolute:
8 147.16 USD
Maximal:
9 650.57 USD (9.51%)
Relative drawdown:
By Balance:
9.51% (9 652.48 USD)
By Equity:
15.48% (17 058.58 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
EURUSD 6341
GBPUSD 1529
USDJPY 192
AUDCAD 107
NZDCAD 73
EURGBP 59
GBPAUD 52
GBPCAD 51
AUDUSD 48
AUDNZD 47
EURCAD 40
EURAUD 37
CHFJPY 35
GBPJPY 34
EURJPY 32
AUDJPY 31
GBPCHF 27
EURCHF 25
USDCAD 24
GBPNZD 21
NZDJPY 20
USDCHF 19
AUDCHF 18
NZDUSD 14
CADCHF 12
EURNZD 12
CADJPY 11
WS30 7
NI225 7
NDX 6
SP500 6
XAUUSD 5
XAGUSD 5
GDAXI 4
NZDCHF 4
XTIUSD 3
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 3.6K
GBPUSD 5.8K
USDJPY -71
AUDCAD 2.6K
NZDCAD -2.4K
EURGBP 969
GBPAUD -3.4K
GBPCAD 1.6K
AUDUSD 2.2K
AUDNZD -5.4K
EURCAD -2.8K
EURAUD 1.4K
CHFJPY 862
GBPJPY 589
EURJPY -3.3K
AUDJPY 101
GBPCHF -2.5K
EURCHF -73
USDCAD -1.2K
GBPNZD 1.1K
NZDJPY 472
USDCHF -30
AUDCHF 615
NZDUSD 273
CADCHF -24
EURNZD 354
CADJPY 536
WS30 843
NI225 -27
NDX 1.8K
SP500 1.6K
XAUUSD -249
XAGUSD -383
GDAXI 100
NZDCHF 33
XTIUSD 136
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 53K
GBPUSD 15K
USDJPY -1.6K
AUDCAD 7.6K
NZDCAD 2.2K
EURGBP 2.3K
GBPAUD -4.4K
GBPCAD 1.9K
AUDUSD 3.9K
AUDNZD -37K
EURCAD -2K
EURAUD 3.4K
CHFJPY 2K
GBPJPY 1.5K
EURJPY -2.8K
AUDJPY -55
GBPCHF -1.7K
EURCHF 40
USDCAD -580
GBPNZD -218
NZDJPY 1.1K
USDCHF 60
AUDCHF 519
NZDUSD 338
CADCHF -298
EURNZD 550
CADJPY 1.9K
WS30 21
NI225 -408
NDX 7.6K
SP500 1.4K
XAUUSD -8.7K
XAGUSD -3.9K
GDAXI 698
NZDCHF 18
XTIUSD 184
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +3 529.03 USD
Worst trade: -3 188 USD
Maximum consecutive wins: 15
Maximum consecutive losses: 20
Maximal consecutive profit: +65.82 USD
Maximal consecutive loss: -7 450.39 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Darwinex-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 25
Exness-MT5Real
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
ICMarketsSC-MT5-4
0.22 × 9
CapitalPointTrading-MT5-4
0.23 × 13
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Darwinex-Live
0.80 × 6222
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
Pepperstone-MT5-Live01
1.00 × 229
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.07 × 462
GFXSecurities-GFXSECURITIES
1.33 × 3
FPMarketsLLC-Live
1.50 × 46
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
VantageFXInternational-Live
2.48 × 46
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 8
TickmillUK-Live
2.67 × 9
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live01
3.00 × 13
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.22 × 9
27 more...
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No reviews
2026.07.31 13:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.19 22:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.04.06 22:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.04.06 16:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.04.06 12:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.04.02 00:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.04.01 13:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.03.30 05:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.03.27 20:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.03.27 14:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.03.18 12:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.03.16 15:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.03.16 11:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.03.11 16:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.03.04 10:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.03.03 19:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.03.03 10:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.03.02 00:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.03.01 23:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.02.27 19:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
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Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
Darwinex Responsible Forex
30 USD per month
6%
0
0
USD
106K
USD
66
99%
8 958
70%
89%
1.05
0.63
USD
15%
1:200
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How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 5 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.