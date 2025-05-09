SegnaliSezioni
Savell Martin

Darwinex Responsible Forex

Savell Martin
0 recensioni
21 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -5%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 648
Profit Trade:
1 811 (68.39%)
Loss Trade:
837 (31.61%)
Best Trade:
834.98 USD
Worst Trade:
-1 008.46 USD
Profitto lordo:
19 095.38 USD (118 001 pips)
Perdita lorda:
-23 799.11 USD (131 459 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (65.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
836.97 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
69.22%
Massimo carico di deposito:
53.39%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
121
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
-0.60
Long Trade:
1 850 (69.86%)
Short Trade:
798 (30.14%)
Fattore di profitto:
0.80
Profitto previsto:
-1.78 USD
Profitto medio:
10.54 USD
Perdita media:
-28.43 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-7 450.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7 450.39 USD (20)
Crescita mensile:
0.23%
Previsione annuale:
3.90%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6 295.49 USD
Massimale:
7 798.90 USD (7.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.68% (7 800.04 USD)
Per equità:
7.75% (7 843.82 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 2235
GBPUSD 386
EURGBP 12
USDJPY 9
AUDCAD 2
AUDNZD 2
USDCAD 1
EURCAD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -4.7K
GBPUSD 555
EURGBP 779
USDJPY -455
AUDCAD 141
AUDNZD 93
USDCAD -91
EURCAD -1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -2.4K
GBPUSD -8.6K
EURGBP 1.7K
USDJPY -3.2K
AUDCAD 248
AUDNZD 200
USDCAD -795
EURCAD -638
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +834.98 USD
Worst Trade: -1 008 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 20
Massimo profitto consecutivo: +65.82 USD
Massima perdita consecutiva: -7 450.39 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.19 × 16
Darwinex-Live
0.24 × 4238
FXOpen-MT5
0.25 × 4
VantageFXInternational-Live
0.40 × 15
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.67 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
0.75 × 131
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.07 × 409
TickmillUK-Live
1.25 × 4
Exness-MT5Real20
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
2.57 × 28
KuberaCapitalMarkets-Server
2.59 × 22
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
3.13 × 265
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
Ava-Real 1-MT5
3.50 × 4
FPMarkets-Live
4.00 × 2
Binary.com-Server
5.22 × 9
ICMarketsSC-MT5-4
5.25 × 4
XMGlobal-MT5 4
5.35 × 908
10 più
Non ci sono recensioni
2025.09.26 02:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 15:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 16:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.18 14:44
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.25 02:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.08% of days out of 48 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 23:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.23 10:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.19 14:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 05:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.13 00:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.11 23:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.12 09:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.12 09:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.09 15:04
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.05.09 15:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.09 14:04
High risk of negative slippage when copying deals
2025.05.09 11:09
Share of trading days is too low
2025.05.09 11:09
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.09 10:04
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.09 10:04
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
