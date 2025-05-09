- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 648
Profit Trade:
1 811 (68.39%)
Loss Trade:
837 (31.61%)
Best Trade:
834.98 USD
Worst Trade:
-1 008.46 USD
Profitto lordo:
19 095.38 USD (118 001 pips)
Perdita lorda:
-23 799.11 USD (131 459 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (65.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
836.97 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
69.22%
Massimo carico di deposito:
53.39%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
121
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
-0.60
Long Trade:
1 850 (69.86%)
Short Trade:
798 (30.14%)
Fattore di profitto:
0.80
Profitto previsto:
-1.78 USD
Profitto medio:
10.54 USD
Perdita media:
-28.43 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-7 450.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7 450.39 USD (20)
Crescita mensile:
0.23%
Previsione annuale:
3.90%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6 295.49 USD
Massimale:
7 798.90 USD (7.68%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.68% (7 800.04 USD)
Per equità:
7.75% (7 843.82 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|2235
|GBPUSD
|386
|EURGBP
|12
|USDJPY
|9
|AUDCAD
|2
|AUDNZD
|2
|USDCAD
|1
|EURCAD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-4.7K
|GBPUSD
|555
|EURGBP
|779
|USDJPY
|-455
|AUDCAD
|141
|AUDNZD
|93
|USDCAD
|-91
|EURCAD
|-1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-2.4K
|GBPUSD
|-8.6K
|EURGBP
|1.7K
|USDJPY
|-3.2K
|AUDCAD
|248
|AUDNZD
|200
|USDCAD
|-795
|EURCAD
|-638
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +834.98 USD
Worst Trade: -1 008 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 20
Massimo profitto consecutivo: +65.82 USD
Massima perdita consecutiva: -7 450.39 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.19 × 16
|
Darwinex-Live
|0.24 × 4238
|
FXOpen-MT5
|0.25 × 4
|
VantageFXInternational-Live
|0.40 × 15
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.67 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.75 × 131
|
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.07 × 409
|
TickmillUK-Live
|1.25 × 4
|
Exness-MT5Real20
|2.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|2.57 × 28
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.59 × 22
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|3.13 × 265
|
ForexTimeFXTM-Live01
|3.32 × 19
|
Ava-Real 1-MT5
|3.50 × 4
|
FPMarkets-Live
|4.00 × 2
|
Binary.com-Server
|5.22 × 9
|
ICMarketsSC-MT5-4
|5.25 × 4
|
XMGlobal-MT5 4
|5.35 × 908
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-5%
0
0
USD
USD
95K
USD
USD
21
99%
2 648
68%
69%
0.80
-1.78
USD
USD
8%
1:200