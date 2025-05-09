Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5 0.00 × 2 ICMarketsSC-MT5-2 0.00 × 1 OneRoyal-Server 0.00 × 1 RoboForex-ECN 0.15 × 33 VTMarkets-Live 0.19 × 16 Darwinex-Live 0.24 × 4238 FXOpen-MT5 0.25 × 4 VantageFXInternational-Live 0.40 × 15 AmanaCapital-Live 0.63 × 875 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 0.67 × 3 Pepperstone-MT5-Live01 0.75 × 131 SMCapitalMarkets-Live2 1.00 × 2 PrimeCodex-MT5 1.07 × 409 TickmillUK-Live 1.25 × 4 Exness-MT5Real20 2.00 × 1 XMGlobal-MT5 2 2.57 × 28 KuberaCapitalMarkets-Server 2.59 × 22 BlackBullMarkets-Live 3.00 × 1 AdmiralMarkets-Live 3.13 × 265 ForexTimeFXTM-Live01 3.32 × 19 Ava-Real 1-MT5 3.50 × 4 FPMarkets-Live 4.00 × 2 Binary.com-Server 5.22 × 9 ICMarketsSC-MT5-4 5.25 × 4 XMGlobal-MT5 4 5.35 × 908 10 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou