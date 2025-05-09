SignauxSections
Savell Martin

Darwinex Responsible Forex

Savell Martin
0 avis
21 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -5%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 648
Bénéfice trades:
1 811 (68.39%)
Perte trades:
837 (31.61%)
Meilleure transaction:
834.98 USD
Pire transaction:
-1 008.46 USD
Bénéfice brut:
19 095.38 USD (118 001 pips)
Perte brute:
-23 799.11 USD (131 459 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (65.82 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
836.97 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
68.21%
Charge de dépôt maximale:
53.39%
Dernier trade:
21 il y a des minutes
Trades par semaine:
121
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
-0.60
Longs trades:
1 850 (69.86%)
Courts trades:
798 (30.14%)
Facteur de profit:
0.80
Rendement attendu:
-1.78 USD
Bénéfice moyen:
10.54 USD
Perte moyenne:
-28.43 USD
Pertes consécutives maximales:
20 (-7 450.39 USD)
Perte consécutive maximale:
-7 450.39 USD (20)
Croissance mensuelle:
0.32%
Prévision annuelle:
3.90%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
6 295.49 USD
Maximal:
7 798.90 USD (7.68%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.68% (7 800.04 USD)
Par fonds propres:
7.75% (7 843.82 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 2235
GBPUSD 386
EURGBP 12
USDJPY 9
AUDCAD 2
AUDNZD 2
USDCAD 1
EURCAD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD -4.7K
GBPUSD 555
EURGBP 779
USDJPY -455
AUDCAD 141
AUDNZD 93
USDCAD -91
EURCAD -1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -2.4K
GBPUSD -8.6K
EURGBP 1.7K
USDJPY -3.2K
AUDCAD 248
AUDNZD 200
USDCAD -795
EURCAD -638
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +834.98 USD
Pire transaction: -1 008 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 20
Bénéfice consécutif maximal: +65.82 USD
Perte consécutive maximale: -7 450.39 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.19 × 16
Darwinex-Live
0.24 × 4238
FXOpen-MT5
0.25 × 4
VantageFXInternational-Live
0.40 × 15
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.67 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
0.75 × 131
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.07 × 409
TickmillUK-Live
1.25 × 4
Exness-MT5Real20
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
2.57 × 28
KuberaCapitalMarkets-Server
2.59 × 22
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
3.13 × 265
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
Ava-Real 1-MT5
3.50 × 4
FPMarkets-Live
4.00 × 2
Binary.com-Server
5.22 × 9
ICMarketsSC-MT5-4
5.25 × 4
XMGlobal-MT5 4
5.35 × 908
10 plus...
Aucun avis
2025.09.26 02:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 15:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 16:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.18 14:44
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.25 02:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.08% of days out of 48 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 23:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.23 10:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.19 14:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 05:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.13 00:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.11 23:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.12 09:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.12 09:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.09 15:04
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.05.09 15:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.09 14:04
High risk of negative slippage when copying deals
2025.05.09 11:09
Share of trading days is too low
2025.05.09 11:09
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.09 10:04
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.09 10:04
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
