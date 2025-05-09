- Büyüme
İşlemler:
2 648
Kârla kapanan işlemler:
1 811 (68.39%)
Zararla kapanan işlemler:
837 (31.61%)
En iyi işlem:
834.98 USD
En kötü işlem:
-1 008.46 USD
Brüt kâr:
19 095.38 USD (118 001 pips)
Brüt zarar:
-23 799.11 USD (131 459 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (65.82 USD)
Maksimum ardışık kâr:
836.97 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
69.22%
Maks. mevduat yükü:
53.39%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
121
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
-0.60
Alış işlemleri:
1 850 (69.86%)
Satış işlemleri:
798 (30.14%)
Kâr faktörü:
0.80
Beklenen getiri:
-1.78 USD
Ortalama kâr:
10.54 USD
Ortalama zarar:
-28.43 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-7 450.39 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7 450.39 USD (20)
Aylık büyüme:
0.22%
Yıllık tahmin:
3.90%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6 295.49 USD
Maksimum:
7 798.90 USD (7.68%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.68% (7 800.04 USD)
Varlığa göre:
7.75% (7 843.82 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|2235
|GBPUSD
|386
|EURGBP
|12
|USDJPY
|9
|AUDCAD
|2
|AUDNZD
|2
|USDCAD
|1
|EURCAD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|-4.7K
|GBPUSD
|555
|EURGBP
|779
|USDJPY
|-455
|AUDCAD
|141
|AUDNZD
|93
|USDCAD
|-91
|EURCAD
|-1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-2.4K
|GBPUSD
|-8.6K
|EURGBP
|1.7K
|USDJPY
|-3.2K
|AUDCAD
|248
|AUDNZD
|200
|USDCAD
|-795
|EURCAD
|-638
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +834.98 USD
En kötü işlem: -1 008 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 20
Maksimum ardışık kâr: +65.82 USD
Maksimum ardışık zarar: -7 450.39 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.19 × 16
|
Darwinex-Live
|0.24 × 4238
|
FXOpen-MT5
|0.25 × 4
|
VantageFXInternational-Live
|0.40 × 15
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.67 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.75 × 131
|
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.07 × 409
|
TickmillUK-Live
|1.25 × 4
|
Exness-MT5Real20
|2.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|2.57 × 28
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.59 × 22
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|3.13 × 265
|
ForexTimeFXTM-Live01
|3.32 × 19
|
Ava-Real 1-MT5
|3.50 × 4
|
FPMarkets-Live
|4.00 × 2
|
Binary.com-Server
|5.22 × 9
|
ICMarketsSC-MT5-4
|5.25 × 4
|
XMGlobal-MT5 4
|5.35 × 908
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-5%
0
0
USD
USD
95K
USD
USD
21
99%
2 648
68%
69%
0.80
-1.78
USD
USD
8%
1:200