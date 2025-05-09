SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Darwinex Responsible Forex
Savell Martin

Darwinex Responsible Forex

Savell Martin
0 inceleme
21 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -5%
Darwinex-Live
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 648
Kârla kapanan işlemler:
1 811 (68.39%)
Zararla kapanan işlemler:
837 (31.61%)
En iyi işlem:
834.98 USD
En kötü işlem:
-1 008.46 USD
Brüt kâr:
19 095.38 USD (118 001 pips)
Brüt zarar:
-23 799.11 USD (131 459 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (65.82 USD)
Maksimum ardışık kâr:
836.97 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
69.22%
Maks. mevduat yükü:
53.39%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
121
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
-0.60
Alış işlemleri:
1 850 (69.86%)
Satış işlemleri:
798 (30.14%)
Kâr faktörü:
0.80
Beklenen getiri:
-1.78 USD
Ortalama kâr:
10.54 USD
Ortalama zarar:
-28.43 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-7 450.39 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7 450.39 USD (20)
Aylık büyüme:
0.22%
Yıllık tahmin:
3.90%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6 295.49 USD
Maksimum:
7 798.90 USD (7.68%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.68% (7 800.04 USD)
Varlığa göre:
7.75% (7 843.82 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 2235
GBPUSD 386
EURGBP 12
USDJPY 9
AUDCAD 2
AUDNZD 2
USDCAD 1
EURCAD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -4.7K
GBPUSD 555
EURGBP 779
USDJPY -455
AUDCAD 141
AUDNZD 93
USDCAD -91
EURCAD -1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -2.4K
GBPUSD -8.6K
EURGBP 1.7K
USDJPY -3.2K
AUDCAD 248
AUDNZD 200
USDCAD -795
EURCAD -638
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +834.98 USD
En kötü işlem: -1 008 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 20
Maksimum ardışık kâr: +65.82 USD
Maksimum ardışık zarar: -7 450.39 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.19 × 16
Darwinex-Live
0.24 × 4238
FXOpen-MT5
0.25 × 4
VantageFXInternational-Live
0.40 × 15
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.67 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
0.75 × 131
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.07 × 409
TickmillUK-Live
1.25 × 4
Exness-MT5Real20
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
2.57 × 28
KuberaCapitalMarkets-Server
2.59 × 22
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
3.13 × 265
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
Ava-Real 1-MT5
3.50 × 4
FPMarkets-Live
4.00 × 2
Binary.com-Server
5.22 × 9
ICMarketsSC-MT5-4
5.25 × 4
XMGlobal-MT5 4
5.35 × 908
10 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.26 02:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 15:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 16:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.18 14:44
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.25 02:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.08% of days out of 48 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 23:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.23 10:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.19 14:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 05:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.13 00:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.11 23:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.12 09:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.12 09:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.09 15:04
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.05.09 15:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.09 14:04
High risk of negative slippage when copying deals
2025.05.09 11:09
Share of trading days is too low
2025.05.09 11:09
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.09 10:04
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.09 10:04
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Darwinex Responsible Forex
Ayda 30 USD
-5%
0
0
USD
95K
USD
21
99%
2 648
68%
69%
0.80
-1.78
USD
8%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.