- Прирост
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Всего трейдов:
290
Прибыльных трейдов:
179 (61.72%)
Убыточных трейдов:
111 (38.28%)
Лучший трейд:
8 775.77 CZK
Худший трейд:
-8 996.14 CZK
Общая прибыль:
202 539.70 CZK (1 169 570 pips)
Общий убыток:
-158 253.59 CZK (860 397 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (3 506.49 CZK)
Макс. прибыль в серии:
17 915.40 CZK (11)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
90.88%
Макс. загрузка депозита:
117.26%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
1.20
Длинных трейдов:
238 (82.07%)
Коротких трейдов:
52 (17.93%)
Профит фактор:
1.28
Мат. ожидание:
152.71 CZK
Средняя прибыль:
1 131.51 CZK
Средний убыток:
-1 425.71 CZK
Макс. серия проигрышей:
5 (-3 846.72 CZK)
Макс. убыток в серии:
-16 989.68 CZK (3)
Прирост в месяц:
21.59%
Годовой прогноз:
261.98%
Алготрейдинг:
59%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
7 452.73 CZK
Максимальная:
36 965.71 CZK (40.51%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
57.12% (6 660.95 CZK)
По эквити:
35.16% (2 784.30 CZK)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|US500.fut
|184
|US500_ecn
|100
|SP_ecn
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|US500.fut
|2.3K
|US500_ecn
|-131
|SP_ecn
|22
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|US500.fut
|220K
|US500_ecn
|87K
|SP_ecn
|1.4K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +8 775.77 CZK
Худший трейд: -8 996 CZK
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +3 506.49 CZK
Макс. убыток в серии: -3 846.72 CZK
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PurpleTrading-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
WhalePlus is an advanced trading system focused on S&P 500 index futures (US500.fut). It combines proprietary data and daily-optimized strategies to identify opportunities that conventional tools often miss. All trades are fully automated by an expert advisor (EA) with strict stop-loss and take-profit logic.
Why choose WhalePlus?
Why choose WhalePlus?
- Robust & adaptive: Multiple low-correlation strategies adjust to changing markets.
- Daily optimization: Thousands of strategy combinations are tested for stability.
- Fully automated: The system executes trades without manual intervention.
- The EA analyzes the market twice a day, scans for optimal setups, and opens trades at the beginning or end of the trading day.
- Trades usually last 7–14 trading days.
- Position size is carefully controlled to keep margin usage safe — real usage typically remains below 5–10% despite an initial spike during manual testing.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
74%
0
0
USD
USD
6.7K
CZK
CZK
74
59%
290
61%
91%
1.27
152.71
CZK
CZK
57%
1:100