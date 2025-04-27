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Сигналы / MetaTrader 5 / WhalePlus
Martin Liebl

WhalePlus

Martin Liebl
Martin Liebl

Martin Liebl

0 отзывов
Надежность
74 недели
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 74%
PurpleTrading-Live
1:100
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
290
Прибыльных трейдов:
179 (61.72%)
Убыточных трейдов:
111 (38.28%)
Лучший трейд:
8 775.77 CZK
Худший трейд:
-8 996.14 CZK
Общая прибыль:
202 539.70 CZK (1 169 570 pips)
Общий убыток:
-158 253.59 CZK (860 397 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (3 506.49 CZK)
Макс. прибыль в серии:
17 915.40 CZK (11)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
90.88%
Макс. загрузка депозита:
117.26%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
1.20
Длинных трейдов:
238 (82.07%)
Коротких трейдов:
52 (17.93%)
Профит фактор:
1.28
Мат. ожидание:
152.71 CZK
Средняя прибыль:
1 131.51 CZK
Средний убыток:
-1 425.71 CZK
Макс. серия проигрышей:
5 (-3 846.72 CZK)
Макс. убыток в серии:
-16 989.68 CZK (3)
Прирост в месяц:
21.59%
Годовой прогноз:
261.98%
Алготрейдинг:
59%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
7 452.73 CZK
Максимальная:
36 965.71 CZK (40.51%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
57.12% (6 660.95 CZK)
По эквити:
35.16% (2 784.30 CZK)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
US500.fut 184
US500_ecn 100
SP_ecn 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
US500.fut 2.3K
US500_ecn -131
SP_ecn 22
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
US500.fut 220K
US500_ecn 87K
SP_ecn 1.4K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +8 775.77 CZK
Худший трейд: -8 996 CZK
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +3 506.49 CZK
Макс. убыток в серии: -3 846.72 CZK

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PurpleTrading-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

WhalePlus is an advanced trading system focused on S&P 500 index futures (US500.fut). It combines proprietary data and daily-optimized strategies to identify opportunities that conventional tools often miss. All trades are fully automated by an expert advisor (EA) with strict stop-loss and take-profit logic.

Why choose WhalePlus?
  •     Robust & adaptive: Multiple low-correlation strategies adjust to changing markets.
  •     Daily optimization: Thousands of strategy combinations are tested for stability.
  •     Fully automated: The system executes trades without manual intervention.
How it works:
  •     The EA analyzes the market twice a day, scans for optimal setups, and opens trades at the beginning or end of the trading day.
  •     Trades usually last 7–14 trading days.
  •     Position size is carefully controlled to keep margin usage safe — real usage typically remains below 5–10% despite an initial spike during manual testing.
Note: The initial 100% deposit load occurred during early manual tuning only. WhalePlus now runs fully automated under strict risk control.
    Нет отзывов
    2026.06.25 20:52
    A large drawdown may occur on the account again
    2026.06.23 14:39
    Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
    2026.06.23 12:37
    High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
    2026.06.23 09:48
    Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
    2026.06.23 08:48
    High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
    2026.06.23 07:46
    Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
    2026.06.23 06:46
    High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
    2026.06.09 16:09
    Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
    2026.06.09 15:07
    High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
    2026.06.05 19:03
    Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
    2026.06.01 09:43
    Too much growth in the last month indicates a high risk
    2026.04.29 20:27
    Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
    2026.04.27 08:55
    Too much growth in the last month indicates a high risk
    2026.01.15 16:45
    Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
    2026.01.14 10:27
    Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
    2026.01.14 03:37
    No swaps are charged
    2026.01.14 03:37
    No swaps are charged
    2026.01.13 23:36
    Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
    2026.01.13 22:34
    Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
    2026.01.06 16:29
    Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
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    Сигнал
    Цена
    Прирост
    Подписчики
    Средства
    Баланс
    Недели
    Торговые роботы
    Трейды
    В плюсе
    Активность
    PF
    Мат. ожидание
    Просадка
    Плечо
    WhalePlus
    50 USD в месяц
    74%
    0
    0
    USD
    6.7K
    CZK
    74
    59%
    290
    61%
    91%
    1.27
    152.71
    CZK
    57%
    1:100
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    Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

    Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

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