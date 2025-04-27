SegnaliSezioni
Martin Liebl

WhalePlus

Martin Liebl
0 recensioni
Affidabilità
28 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 124%
PurpleTrading-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
126
Profit Trade:
79 (62.69%)
Loss Trade:
47 (37.30%)
Best Trade:
4 971.38 CZK
Worst Trade:
-6 231.21 CZK
Profitto lordo:
110 501.25 CZK (605 984 pips)
Perdita lorda:
-53 284.48 CZK (311 588 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (17 915.40 CZK)
Massimo profitto consecutivo:
17 915.40 CZK (11)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
100.63%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
5.54
Long Trade:
100 (79.37%)
Short Trade:
26 (20.63%)
Fattore di profitto:
2.07
Profitto previsto:
454.10 CZK
Profitto medio:
1 398.75 CZK
Perdita media:
-1 133.71 CZK
Massime perdite consecutive:
5 (-3 127.54 CZK)
Massima perdita consecutiva:
-10 315.00 CZK (4)
Crescita mensile:
11.66%
Previsione annuale:
141.44%
Algo trading:
51%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7 452.73 CZK
Massimale:
10 328.86 CZK (31.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
32.10% (10 324.24 CZK)
Per equità:
16.45% (18 203.03 CZK)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US500.fut 120
SP_ecn 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US500.fut 2.8K
SP_ecn 22
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US500.fut 293K
SP_ecn 1.4K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4 971.38 CZK
Worst Trade: -6 231 CZK
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +17 915.40 CZK
Massima perdita consecutiva: -3 127.54 CZK

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PurpleTrading-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

WhalePlus is an advanced trading system focused on S&P 500 index futures (US500.fut). It combines proprietary data and daily-optimized strategies to identify opportunities that conventional tools often miss. All trades are fully automated by an expert advisor (EA) with strict stop-loss and take-profit logic.

Why choose WhalePlus?
  •     Robust & adaptive: Multiple low-correlation strategies adjust to changing markets.
  •     Daily optimization: Thousands of strategy combinations are tested for stability.
  •     Fully automated: The system executes trades without manual intervention.
How it works:
  •     The EA analyzes the market twice a day, scans for optimal setups, and opens trades at the beginning or end of the trading day.
  •     Trades usually last 7–14 trading days.
  •     Position size is carefully controlled to keep margin usage safe — real usage typically remains below 5–10% despite an initial spike during manual testing.
Note: The initial 100% deposit load occurred during early manual tuning only. WhalePlus now runs fully automated under strict risk control.
