- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
126
Profit Trade:
79 (62.69%)
Loss Trade:
47 (37.30%)
Best Trade:
4 971.38 CZK
Worst Trade:
-6 231.21 CZK
Profitto lordo:
110 501.25 CZK (605 984 pips)
Perdita lorda:
-53 284.48 CZK (311 588 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (17 915.40 CZK)
Massimo profitto consecutivo:
17 915.40 CZK (11)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
100.63%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
5.54
Long Trade:
100 (79.37%)
Short Trade:
26 (20.63%)
Fattore di profitto:
2.07
Profitto previsto:
454.10 CZK
Profitto medio:
1 398.75 CZK
Perdita media:
-1 133.71 CZK
Massime perdite consecutive:
5 (-3 127.54 CZK)
Massima perdita consecutiva:
-10 315.00 CZK (4)
Crescita mensile:
11.66%
Previsione annuale:
141.44%
Algo trading:
51%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7 452.73 CZK
Massimale:
10 328.86 CZK (31.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
32.10% (10 324.24 CZK)
Per equità:
16.45% (18 203.03 CZK)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US500.fut
|120
|SP_ecn
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US500.fut
|2.8K
|SP_ecn
|22
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US500.fut
|293K
|SP_ecn
|1.4K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4 971.38 CZK
Worst Trade: -6 231 CZK
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +17 915.40 CZK
Massima perdita consecutiva: -3 127.54 CZK
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PurpleTrading-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
WhalePlus is an advanced trading system focused on S&P 500 index futures (US500.fut). It combines proprietary data and daily-optimized strategies to identify opportunities that conventional tools often miss. All trades are fully automated by an expert advisor (EA) with strict stop-loss and take-profit logic.
Why choose WhalePlus?
Why choose WhalePlus?
- Robust & adaptive: Multiple low-correlation strategies adjust to changing markets.
- Daily optimization: Thousands of strategy combinations are tested for stability.
- Fully automated: The system executes trades without manual intervention.
- The EA analyzes the market twice a day, scans for optimal setups, and opens trades at the beginning or end of the trading day.
- Trades usually last 7–14 trading days.
- Position size is carefully controlled to keep margin usage safe — real usage typically remains below 5–10% despite an initial spike during manual testing.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
124%
0
0
USD
USD
119K
CZK
CZK
28
51%
126
62%
100%
2.07
454.10
CZK
CZK
32%
1:100