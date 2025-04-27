SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / WhalePlus
Martin Liebl

WhalePlus

Martin Liebl
0 inceleme
Güvenilirlik
28 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 124%
PurpleTrading-Live
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
126
Kârla kapanan işlemler:
79 (62.69%)
Zararla kapanan işlemler:
47 (37.30%)
En iyi işlem:
4 971.38 CZK
En kötü işlem:
-6 231.21 CZK
Brüt kâr:
110 501.25 CZK (605 984 pips)
Brüt zarar:
-53 284.48 CZK (311 588 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (17 915.40 CZK)
Maksimum ardışık kâr:
17 915.40 CZK (11)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
100.63%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
5.54
Alış işlemleri:
100 (79.37%)
Satış işlemleri:
26 (20.63%)
Kâr faktörü:
2.07
Beklenen getiri:
454.10 CZK
Ortalama kâr:
1 398.75 CZK
Ortalama zarar:
-1 133.71 CZK
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-3 127.54 CZK)
Maksimum ardışık zarar:
-10 315.00 CZK (4)
Aylık büyüme:
12.20%
Yıllık tahmin:
148.01%
Algo alım-satım:
51%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7 452.73 CZK
Maksimum:
10 328.86 CZK (31.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
32.10% (10 324.24 CZK)
Varlığa göre:
16.45% (18 203.03 CZK)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US500.fut 120
SP_ecn 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US500.fut 2.8K
SP_ecn 22
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US500.fut 293K
SP_ecn 1.4K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4 971.38 CZK
En kötü işlem: -6 231 CZK
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +17 915.40 CZK
Maksimum ardışık zarar: -3 127.54 CZK

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PurpleTrading-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

WhalePlus is an advanced trading system focused on S&P 500 index futures (US500.fut). It combines proprietary data and daily-optimized strategies to identify opportunities that conventional tools often miss. All trades are fully automated by an expert advisor (EA) with strict stop-loss and take-profit logic.

Why choose WhalePlus?
  •     Robust & adaptive: Multiple low-correlation strategies adjust to changing markets.
  •     Daily optimization: Thousands of strategy combinations are tested for stability.
  •     Fully automated: The system executes trades without manual intervention.
How it works:
  •     The EA analyzes the market twice a day, scans for optimal setups, and opens trades at the beginning or end of the trading day.
  •     Trades usually last 7–14 trading days.
  •     Position size is carefully controlled to keep margin usage safe — real usage typically remains below 5–10% despite an initial spike during manual testing.
Note: The initial 100% deposit load occurred during early manual tuning only. WhalePlus now runs fully automated under strict risk control.
    İnceleme yok
    2025.09.18 22:44
    No swaps are charged on the signal account
    2025.09.11 19:25
    No swaps are charged
    2025.09.11 19:25
    No swaps are charged
    2025.09.11 19:25
    Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
    2025.09.10 22:40
    No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
    2025.08.29 21:27
    No swaps are charged on the signal account
    2025.08.28 13:17
    No swaps are charged
    2025.08.28 13:17
    No swaps are charged
    2025.08.19 18:25
    No swaps are charged on the signal account
    2025.08.11 12:17
    No swaps are charged
    2025.08.11 12:17
    No swaps are charged
    2025.08.01 17:59
    No swaps are charged on the signal account
    2025.07.21 08:59
    No swaps are charged
    2025.07.21 08:59
    No swaps are charged
    2025.07.18 16:51
    No swaps are charged on the signal account
    2025.07.17 21:00
    No swaps are charged
    2025.07.17 21:00
    No swaps are charged
    2025.07.11 10:14
    No swaps are charged on the signal account
    2025.07.04 08:33
    No swaps are charged
    2025.07.04 08:33
    No swaps are charged
    Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
    Sinyal
    Fiyat
    Büyüme
    Aboneler
    Fonlar
    Bakiye
    Haftalar
    Uzman Danışmanlar
    İşlemler
    Kazanç yüzdesi
    Etkinlik
    PF
    Beklenen getiri
    Düşüş
    Kaldıraç
    WhalePlus
    Ayda 50 USD
    124%
    0
    0
    USD
    119K
    CZK
    28
    51%
    126
    62%
    100%
    2.07
    454.10
    CZK
    32%
    1:100
    Kopyala

    MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

    Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

    Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.