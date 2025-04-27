- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
126
Kârla kapanan işlemler:
79 (62.69%)
Zararla kapanan işlemler:
47 (37.30%)
En iyi işlem:
4 971.38 CZK
En kötü işlem:
-6 231.21 CZK
Brüt kâr:
110 501.25 CZK (605 984 pips)
Brüt zarar:
-53 284.48 CZK (311 588 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (17 915.40 CZK)
Maksimum ardışık kâr:
17 915.40 CZK (11)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
100.63%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
5.54
Alış işlemleri:
100 (79.37%)
Satış işlemleri:
26 (20.63%)
Kâr faktörü:
2.07
Beklenen getiri:
454.10 CZK
Ortalama kâr:
1 398.75 CZK
Ortalama zarar:
-1 133.71 CZK
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-3 127.54 CZK)
Maksimum ardışık zarar:
-10 315.00 CZK (4)
Aylık büyüme:
12.20%
Yıllık tahmin:
148.01%
Algo alım-satım:
51%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7 452.73 CZK
Maksimum:
10 328.86 CZK (31.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
32.10% (10 324.24 CZK)
Varlığa göre:
16.45% (18 203.03 CZK)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|US500.fut
|120
|SP_ecn
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|US500.fut
|2.8K
|SP_ecn
|22
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|US500.fut
|293K
|SP_ecn
|1.4K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4 971.38 CZK
En kötü işlem: -6 231 CZK
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +17 915.40 CZK
Maksimum ardışık zarar: -3 127.54 CZK
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PurpleTrading-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
WhalePlus is an advanced trading system focused on S&P 500 index futures (US500.fut). It combines proprietary data and daily-optimized strategies to identify opportunities that conventional tools often miss. All trades are fully automated by an expert advisor (EA) with strict stop-loss and take-profit logic.
Why choose WhalePlus?
Why choose WhalePlus?
- Robust & adaptive: Multiple low-correlation strategies adjust to changing markets.
- Daily optimization: Thousands of strategy combinations are tested for stability.
- Fully automated: The system executes trades without manual intervention.
- The EA analyzes the market twice a day, scans for optimal setups, and opens trades at the beginning or end of the trading day.
- Trades usually last 7–14 trading days.
- Position size is carefully controlled to keep margin usage safe — real usage typically remains below 5–10% despite an initial spike during manual testing.
