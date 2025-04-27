- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
126
Bénéfice trades:
79 (62.69%)
Perte trades:
47 (37.30%)
Meilleure transaction:
4 971.38 CZK
Pire transaction:
-6 231.21 CZK
Bénéfice brut:
110 501.25 CZK (605 984 pips)
Perte brute:
-53 284.48 CZK (311 588 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (17 915.40 CZK)
Bénéfice consécutif maximal:
17 915.40 CZK (11)
Ratio de Sharpe:
0.23
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
100.63%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
5.54
Longs trades:
100 (79.37%)
Courts trades:
26 (20.63%)
Facteur de profit:
2.07
Rendement attendu:
454.10 CZK
Bénéfice moyen:
1 398.75 CZK
Perte moyenne:
-1 133.71 CZK
Pertes consécutives maximales:
5 (-3 127.54 CZK)
Perte consécutive maximale:
-10 315.00 CZK (4)
Croissance mensuelle:
11.66%
Prévision annuelle:
141.44%
Algo trading:
51%
Prélèvement par solde:
Absolu:
7 452.73 CZK
Maximal:
10 328.86 CZK (31.42%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
32.10% (10 324.24 CZK)
Par fonds propres:
16.45% (18 203.03 CZK)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|US500.fut
|120
|SP_ecn
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|US500.fut
|2.8K
|SP_ecn
|22
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|US500.fut
|293K
|SP_ecn
|1.4K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PurpleTrading-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
WhalePlus is an advanced trading system focused on S&P 500 index futures (US500.fut). It combines proprietary data and daily-optimized strategies to identify opportunities that conventional tools often miss. All trades are fully automated by an expert advisor (EA) with strict stop-loss and take-profit logic.
Why choose WhalePlus?
Why choose WhalePlus?
- Robust & adaptive: Multiple low-correlation strategies adjust to changing markets.
- Daily optimization: Thousands of strategy combinations are tested for stability.
- Fully automated: The system executes trades without manual intervention.
- The EA analyzes the market twice a day, scans for optimal setups, and opens trades at the beginning or end of the trading day.
- Trades usually last 7–14 trading days.
- Position size is carefully controlled to keep margin usage safe — real usage typically remains below 5–10% despite an initial spike during manual testing.
