Martin Liebl

WhalePlus

Martin Liebl
0 avis
Fiabilité
28 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 124%
PurpleTrading-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
126
Bénéfice trades:
79 (62.69%)
Perte trades:
47 (37.30%)
Meilleure transaction:
4 971.38 CZK
Pire transaction:
-6 231.21 CZK
Bénéfice brut:
110 501.25 CZK (605 984 pips)
Perte brute:
-53 284.48 CZK (311 588 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (17 915.40 CZK)
Bénéfice consécutif maximal:
17 915.40 CZK (11)
Ratio de Sharpe:
0.23
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
100.63%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
5.54
Longs trades:
100 (79.37%)
Courts trades:
26 (20.63%)
Facteur de profit:
2.07
Rendement attendu:
454.10 CZK
Bénéfice moyen:
1 398.75 CZK
Perte moyenne:
-1 133.71 CZK
Pertes consécutives maximales:
5 (-3 127.54 CZK)
Perte consécutive maximale:
-10 315.00 CZK (4)
Croissance mensuelle:
11.66%
Prévision annuelle:
141.44%
Algo trading:
51%
Prélèvement par solde:
Absolu:
7 452.73 CZK
Maximal:
10 328.86 CZK (31.42%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
32.10% (10 324.24 CZK)
Par fonds propres:
16.45% (18 203.03 CZK)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
US500.fut 120
SP_ecn 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
US500.fut 2.8K
SP_ecn 22
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
US500.fut 293K
SP_ecn 1.4K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4 971.38 CZK
Pire transaction: -6 231 CZK
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +17 915.40 CZK
Perte consécutive maximale: -3 127.54 CZK

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PurpleTrading-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

WhalePlus is an advanced trading system focused on S&P 500 index futures (US500.fut). It combines proprietary data and daily-optimized strategies to identify opportunities that conventional tools often miss. All trades are fully automated by an expert advisor (EA) with strict stop-loss and take-profit logic.

Why choose WhalePlus?
  •     Robust & adaptive: Multiple low-correlation strategies adjust to changing markets.
  •     Daily optimization: Thousands of strategy combinations are tested for stability.
  •     Fully automated: The system executes trades without manual intervention.
How it works:
  •     The EA analyzes the market twice a day, scans for optimal setups, and opens trades at the beginning or end of the trading day.
  •     Trades usually last 7–14 trading days.
  •     Position size is carefully controlled to keep margin usage safe — real usage typically remains below 5–10% despite an initial spike during manual testing.
Note: The initial 100% deposit load occurred during early manual tuning only. WhalePlus now runs fully automated under strict risk control.
    Aucun avis
