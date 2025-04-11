- Прирост
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- Просадка
Всего трейдов:
107
Прибыльных трейдов:
28 (26.16%)
Убыточных трейдов:
79 (73.83%)
Лучший трейд:
130.19 USD
Худший трейд:
-34.82 USD
Общая прибыль:
2 042.06 USD (75 794 pips)
Общий убыток:
-1 676.93 USD (55 785 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (258.46 USD)
Макс. прибыль в серии:
258.46 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
3.34%
Макс. загрузка депозита:
53.33%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
0.60
Длинных трейдов:
76 (71.03%)
Коротких трейдов:
31 (28.97%)
Профит фактор:
1.22
Мат. ожидание:
3.41 USD
Средняя прибыль:
72.93 USD
Средний убыток:
-21.23 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-301.02 USD)
Макс. убыток в серии:
-301.02 USD (14)
Прирост в месяц:
-2.87%
Годовой прогноз:
-34.80%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.16 USD
Максимальная:
613.64 USD (32.39%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
30.21% (613.43 USD)
По эквити:
1.28% (22.86 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|107
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|365
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|20K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +130.19 USD
Худший трейд: -35 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +258.46 USD
Макс. убыток в серии: -301.02 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
FPMarketsLLC-Live
|1.62 × 39
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
27%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
70
99%
107
26%
3%
1.21
3.41
USD
USD
30%
1:200