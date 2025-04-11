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Сигналы / MetaTrader 5 / PyraGold AI
Marlon Giovany Agudelo Toro

PyraGold AI

Marlon Giovany Agudelo Toro
Marlon Giovany Agudelo Toro

Marlon Giovany Agudelo Toro

0 отзывов
Надежность
70 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 27%
Darwinex-Live
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
107
Прибыльных трейдов:
28 (26.16%)
Убыточных трейдов:
79 (73.83%)
Лучший трейд:
130.19 USD
Худший трейд:
-34.82 USD
Общая прибыль:
2 042.06 USD (75 794 pips)
Общий убыток:
-1 676.93 USD (55 785 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (258.46 USD)
Макс. прибыль в серии:
258.46 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
3.34%
Макс. загрузка депозита:
53.33%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
0.60
Длинных трейдов:
76 (71.03%)
Коротких трейдов:
31 (28.97%)
Профит фактор:
1.22
Мат. ожидание:
3.41 USD
Средняя прибыль:
72.93 USD
Средний убыток:
-21.23 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-301.02 USD)
Макс. убыток в серии:
-301.02 USD (14)
Прирост в месяц:
-2.87%
Годовой прогноз:
-34.80%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.16 USD
Максимальная:
613.64 USD (32.39%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
30.21% (613.43 USD)
По эквити:
1.28% (22.86 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 107
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 365
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 20K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +130.19 USD
Худший трейд: -35 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +258.46 USD
Макс. убыток в серии: -301.02 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.55 × 226
FPMarketsLLC-Live
1.62 × 39
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
FPMarkets-Live
6.54 × 37
еще 5...
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Нет отзывов
2026.07.29 19:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.28 17:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.14 00:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.12 03:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.01 14:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.30 01:58
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.06.24 02:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.23 20:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.06.09 17:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.09 09:05
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.06.05 15:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.06.05 14:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.06.04 18:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.05.29 16:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.29 11:59
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.05.27 13:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.27 11:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.05.25 11:52
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.05.19 15:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.05.19 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
PyraGold AI
30 USD в месяц
27%
0
0
USD
1.5K
USD
70
99%
107
26%
3%
1.21
3.41
USD
30%
1:200
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